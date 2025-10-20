Nghi án trộm vàng trong ngôi đền linh thiêng Ấn Độ

Cảnh sát miền Nam Ấn Độ đã mở cuộc điều tra hình sự sau khi nghi ngờ xảy ra vụ biển thủ vàng tại ngôi đền Sabarimala linh thiêng kéo theo một vụ bê bối gây xôn xao dư luận.

Các bức tượng được mạ vàng tại đền Sabarimala. Ảnh: The Hindu

Theo báo Anh Independent, ngôi đền thờ thần Ayyappa của Ấn Độ giáo thu hút hàng triệu tín đồ mỗi năm. Đền được quản lý bởi Hội đồng Travancore Devaswom, cơ quan thuộc chính quyền bang Kerala, chịu trách nhiệm giám sát gần 1.200 ngôi đền trên toàn bang.

Vụ bê bối trở thành tâm điểm chú ý sau khi Tòa án Tối cao Kerala ra lệnh cho Đội Điều tra Đặc biệt làm rõ nguyên nhân khoảng 475 gram vàng của đền bị mất tích sau một dự án trùng tu vào năm 2019.

Dự án này do linh mục - nay là doanh nhân - Unnikrishnan Potti tài trợ, bao gồm việc mạ lại các tấm đồng dát vàng trên tượng và khung cửa chính điện thờ. Công việc được giao cho công ty Smart Creations có trụ sở tại thành phố Chennai, bang Tamil Nadu lân cận.

Theo hồ sơ tòa án, Hội đồng Travancore Devaswom đã ghi nhận các vật phẩm dát vàng này đơn thuần là tấm đồng, làm dấy lên nghi ngờ có hành vi gian lận.

Các điều tra viên cho rằng lớp mạ vàng đã bị bóc tách và biển thủ. Tòa án lưu ý rằng công ty Smart Creations không sở hữu công nghệ để dát vàng lên các vật phẩm đã được phủ vàng sẵn, và đặt câu hỏi vì sao doanh nghiệp này vẫn được chọn thực hiện dự án.

Ông Potti bị bắt giữ vào ngày 17/10 sau khi bị thẩm vấn tại thủ phủ Thiruvananthapuram. Ông cùng cựu chủ tịch A. Padmakumar, hai thành viên hội đồng quản trị và chín quan chức khác của Hội đồng Travancore Devaswom bị buộc tội trộm cắp, vi phạm lòng tin và âm mưu.

Tòa án yêu cầu hoàn tất điều tra trong vòng sáu tuần, đồng thời mở rộng phạm vi xem xét các khu vực khác trong đền, bao gồm khung cửa Sreekovil, hay cửa chính của điện thờ bên trong - nơi cũng bị cho là thất thoát vàng.

Nguồn gốc vụ bê bối được truy về năm 1998, khi nhà tư bản công nghiệp Vijay Mallya quyên tặng hơn 30 kg vàng và 1.900 kg đồng để trang trí các khu vực trong quần thể đền. Sau khi kiểm tra, tòa án phát hiện trọng lượng của các vật phẩm mạ vàng giảm đáng kể, củng cố nghi ngờ đây là vụ trộm có quy mô lớn.

Trước các cáo buộc mới, bộ phận giám sát của Hội đồng Travancore Devaswom đã xác định sai phạm của chín quan chức và ban hành kỷ luật đối với một người.

Ông V. N. Vasavan, người đứng đầu cơ quan quản lý đền thờ của bang Kerala, gọi đây là “một vụ trộm thực thụ” và cam kết buộc những người liên quan phải chịu trách nhiệm.

Phe đối lập kêu gọi Cục Điều tra Liên bang (CBI) tiếp quản vụ án. Tổng thư ký Quốc hội K. C. Venugopal cáo buộc chính quyền “cố tình che giấu vụ việc”, trong khi lãnh đạo phe đối lập V. D. Satheesan cho rằng đây là vụ tham nhũng quy mô lớn và yêu cầu các bộ trưởng từ chức.

Đảng Bharatiya Janata (BJP) của Thủ tướng Narendra Modi cũng chỉ trích gay gắt, gọi vụ việc là “một vụ cướp giữa ban ngày”.

Trụ trì của đền Sabarimala, ông Kandararu Rajeevaru, hoan nghênh sự can thiệp của tòa án, cho rằng vụ bê bối là “điều đau lòng với hàng triệu tín đồ”.

Tòa án Tối cao yêu cầu quá trình điều tra được tiến hành bí mật, với các báo cáo tiến độ nộp dưới dạng niêm phong.

Vụ bê bối nổ ra trong bối cảnh giá vàng tại Ấn Độ đạt mức cao kỷ lục, gần 128.000 rupee (tương đương 38 triệu đồng) cho mỗi 10 gram vàng, và nạn buôn lậu kim loại quý gia tăng trước thềm lễ hội Diwali.

Giới chức xác nhận tình trạng buôn lậu vàng vào Ấn Độ – quốc gia tiêu thụ vàng lớn thứ hai thế giới - đã tăng vọt trong những tuần gần đây, do thiếu hụt nguồn cung và lợi nhuận cao trên thị trường chợ đen.