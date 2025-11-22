Tiêm kích Ấn Độ rơi tại Triển lãm hàng không, phi công tử nạn

Chiếc tiêm kích Tejas rơi và phát nổ khi đang biểu diễn tại triển lãm hàng không Dubai (UAE) khiến phi công thiệt mạng. Giới chức hai nước phối hợp điều tra vụ việc gây chấn động này.

Một máy bay chiến đấu Tejas của Ấn Độ đã rơi và phát nổ thành quả cầu lửa trước sự chứng kiến bàng hoàng của khán giả tại Triển lãm Hàng không Dubai chiều 21/11.

Các đoạn video ghi lại tại hiện trường cho thấy khói đen bốc cao phía sau đường băng được rào chắn. Chính quyền Dubai cũng công bố hình ảnh lực lượng cứu hỏa phun nước dập tắt đám cháy từ phần thân máy bay còn âm ỉ.

Tiêm kích Ấn Độ cháy như quả cầu lửa tại Triển lãm hàng không Máy bay chiến đấu Tejas của Ấn Độ đã rơi vào khoảng 14h10 ngày 21/11 (giờ địa phương) khi đang bay trình diễn tại Triển lãm Hàng không Dubai. Hình ảnh từ video ghi lại vụ việc cho thấy cầu lửa bùng lên ngay sau khi máy bay chạm đất. Khói đen dày đặc bốc lên từ hiện trường vụ rơi máy bay.

Ông Jignesh Variya, 46 tuổi, có mặt tại sự kiện cùng gia đình, kể với Reuters rằng chiếc tiêm kích chỉ bay được khoảng 8-9 phút, thực hiện hai đến ba vòng biểu diễn trước khi bất ngờ chúi mũi xuống. Máy bay sau đó cố gắng lấy lại cân bằng nhưng tiếp tục mất độ cao và lao xuống đất vào khoảng 14h15 (giờ địa phương).

“Tôi nhìn thấy ba quả cầu lửa bùng lên khi máy bay chạm đất. Khán giả đồng loạt đứng bật dậy, và chỉ khoảng 30 giây sau, các xe cứu hộ đã lao đến hiện trường”, ông nói.

Đây là vụ tai nạn thứ hai được biết tới của dòng tiêm kích một động cơ thế hệ 4,5 Tejas do Tập đoàn Hindustan Aeronautics của Ấn Độ sản xuất, sử dụng động cơ của General Electric. Vụ rơi đầu tiên xảy ra trong một cuộc diễn tập ở Ấn Độ năm 2024.

Tai nạn xảy ra trong ngày cuối cùng của Triển lãm Hàng không Dubai, sự kiện hàng không lớn nhất Trung Đông khai mạc từ đầu tuần. Nhân chứng cho biết các màn bay biểu diễn đã được nối lại vào chiều cùng ngày.

“Không quân Ấn Độ đã thành lập hội đồng điều tra nguyên nhân tai nạn”, lực lượng này ra thông báo, đồng thời xác nhận phi công đã tử nạn.

Cơ quan hàng không UAE chưa đưa ra thông tin liệu họ có chủ trì cuộc điều tra tại địa phương hay không. Đại sứ quán Ấn Độ cho biết đang phối hợp với giới chức UAE. Các chuyên gia nhận định còn quá sớm để đưa ra kết luận về nguyên nhân rơi máy bay.

General Electric thông báo sẵn sàng hỗ trợ điều tra. Chính quyền Dubai cho biết các đội khẩn cấp đã kiểm soát tình hình tại hiện trường.

Tejas được nghiên cứu từ thập niên 1980 và bắt đầu sản xuất từ năm 2001, thiết kế như máy bay chiến đấu hạng nhẹ thay thế MiG-21 của Ấn Độ. Không quân Ấn Độ dự kiến vận hành gần 220 chiếc Tejas và phiên bản nâng cấp Mk-1A trong thập kỷ tới, sau khi hoàn tất các đơn hàng với HAL.

“Đây là dòng tiêm kích hoàn toàn nội địa đầu tiên của Ấn Độ, không dựa trên thiết kế nước ngoài”, chuyên gia quốc phòng Francis Tusa tại Anh nhận định, song cho biết nhu cầu xuất khẩu của Tejas vẫn còn hạn chế. Ông cũng đề cập phiên bản Tejas Mark II đang được phát triển.

Tai nạn hôm 21/11 là vụ rơi đầu tiên trong lịch sử của triển lãm hàng không lớn thứ ba thế giới, sau Paris và Farnborough. Dù tai nạn từng xảy ra thường xuyên trong thập niên 1970, các quy định an toàn ngày càng nghiêm ngặt đã giúp hạn chế đáng kể sự cố trong nhiều năm gần đây.