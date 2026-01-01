Hàng vạn người đón năm kỷ niệm 250 năm thành lập nước Mỹ

Hàng vạn người từ khắp nơi trên thế giới đã đổ về Quảng trường Thời đại tại Thành phố New York vào đêm 31/12 (theo giờ địa phương) để chào đón năm mới 2026.

Pháo hoa rực sáng và pháo giấy tung bay sau khoảnh khắc nút pha lê được bấm để kích hoạt quá trình hạ xuống của Quả cầu Đêm Giao thừa tại Quảng trường Thời đại, thành phố New York, Mỹ. Ảnh: Reuters

Như thông lệ hàng năm, tâm điểm của đêm giao thừa vẫn là màn hạ quả cầu pha lê truyền thống trong 60 giây cuối cùng của năm cũ. Năm nay, quả cầu mới mang tên “Quả cầu Chòm sao”, là quả cầu thứ chín được trưng bày tại Quảng trường Thời đại kể từ năm 1907.

Theo One Times Square, quả cầu có đường kính khoảng 3,8 mét, được trang trí bằng 5.280 viên pha lê Waterford thủ công kết hợp hệ thống đèn LED hiện đại, với tổng trọng lượng khoảng 5,6 tấn.

Khi tiếng đếm ngược vang lên giữa biển người ken đặc, quả cầu từ từ hạ xuống, đánh dấu thời khắc chuyển giao sang năm 2026. Ngay sau khoảnh khắc giao thừa, người tham dự được chứng kiến một điểm nhấn hiếm thấy: hàng triệu mảnh pháo giấy màu đỏ, trắng và xanh rơi xuống như mưa, mở đầu cho chuỗi hoạt động kỷ niệm 250 năm ngày lập quốc của nước Mỹ.

Giữa dòng người tại Quảng trường Thời đại, chị Estine và mẹ, đến từ Australia, không giấu được sự xúc động khi lần đầu tiên trực tiếp chứng kiến màn hạ quả cầu pha lê, một khoảnh khắc mà chị cho biết đã mong chờ từ rất lâu.

“Tôi thực sự rất háo hức, bởi đây là điều đã nằm trong danh sách những ước mơ của tôi suốt thời gian dài. Tôi rất hạnh phúc vì mẹ đã đưa tôi đến đây”.

“Chúng tôi đến New York để cảm nhận sự sôi động và có mặt tại Quảng trường Thời đại trong khoảnh khắc hạ quả cầu pha lê. Với chúng tôi, điều này giống như một giấc mơ trở thành hiện thực”.

Không khí lễ hội tiếp tục kéo dài sau khoảnh khắc chuyển giao năm mới. Khoảng 12 giờ 04 phút sáng, quả cầu được thắp sáng trở lại với thiết kế America250, phát ra ba màu đỏ, trắng và xanh lam – biểu trưng cho quốc kỳ Mỹ – rồi từ từ bay lên phía trên dòng chữ 2026 phát sáng tại Quảng trường Thời đại.

Sự kiện đi kèm với video mang tên “Nước Mỹ tròn 250 tuổi” và màn pháo hoa kết thúc hoành tráng trên nền nhạc “America the Beautiful” của cố nghệ sỹ Ray Charles. Theo ban tổ chức, đây cũng là lần đầu tiên pháo giấy được thả sau thời khắc giao thừa, thay vì trong chính thời gian đếm ngược như các năm trước.

Các hoạt động kỷ niệm thực tế đã bắt đầu từ sớm. Vào lúc 18 giờ 04 phút tối 31/12, thiết kế America250 được hé lộ trên đỉnh tòa nhà One Times Square trong tiếng quốc ca Mỹ, mở đầu cho chuỗi sự kiện theo chủ đề kéo dài suốt đêm.

Trong ánh đèn rực rỡ của Quảng trường Thời đại, lễ đón năm mới 2026 không chỉ là một sự kiện giải trí thường niên, mà còn đánh dấu điểm khởi đầu cho một năm kỷ niệm mang nhiều kỳ vọng – về tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cộng đồng và hướng tới tương lai của nước Mỹ khi bước sang cột mốc 250 năm lịch sử.