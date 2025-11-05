Máy bay chở hàng Mỹ rơi, bốc cháy như vùng chiến sự

Một máy bay chở hàng của hãng UPS đã rơi và phát nổ tạo thành một quả cầu lửa khổng lồ tối 4/11, theo giờ Mỹ, sau khi cất cánh từ sân bay tại bang Kentucky. Vụ việc khiến ít nhất 3 người thiệt mạng và 11 người bị thương.

Khói đen bốc lên từ hiện trường vụ rơi máy bay chở hàng tại thành phố Louisville, bang Kentucky, Mỹ, ngày 4/11. Ảnh: Reuters.

Vụ tai nạn xảy ra khi chiếc máy bay chở hàng rời sân bay quốc tế Louisville Muhammad Ali để chuẩn bị khởi hành đến thành phố Honolulu. Thống đốc bang Kentucky - ông Andy Beshear - cho biết trong số 11 người bị thương có một số trường hợp rất nghiêm trọng.

Nhân chứng tại hiện trường cho biết ngay sau khi máy bay cất cánh, ngọn lửa bốc lên từ cánh trái máy bay, sau đó khói đen bốc lên ngùn ngụt, máy bay rơi xuống một khu công nghiệp và phát nổ tạo thành quả cầu lửa dữ dội.

“Bất kỳ ai xem những hình ảnh và video về vụ việc đều có thể thấy vụ va chạm này khủng khiếp đến mức nào”, ông Beshear nói. Thống đốc cho biết hiện chưa rõ tình trạng của 3 thành viên phi hành đoàn trên chuyến bay. 3 nạn nhân thiệt mạng cũng chưa được xác định là người ở trên máy bay hay người ở dưới mặt đất.

Chiếc máy bay gặp nạn là McDonnell Douglas MD-11 sản xuất năm 1991, thuộc hãng vận chuyển hàng hóa UPS có trụ sở tại Louisville, bang Kentucky. Trung tâm Worldport của UPS tại đây là cơ sở xử lý hàng lớn nhất, với khoảng 300 chuyến bay mỗi ngày và công suất hơn 400.000 gói hàng mỗi giờ.

Cảnh sát trưởng thành phố Louisville - Paul Humphrey - cho biết toàn bộ sân bay đã bị phong tỏa và có thể chưa thể hoạt động trở lại cho đến sáng 5/11, theo giờ địa phương. “Chúng tôi chưa biết cần bao lâu để đảm bảo hiện trường đủ an toàn cho các hoạt động diễn ra bình thường”, ông Humphrey nói.

Thống đốc Beshear cho biết một doanh nghiệp có tên Kentucky Petroleum Recycling đã bị ảnh hưởng trực tiếp trong vụ rơi máy bay, một xưởng phụ tùng ôtô gần đó cũng bị ảnh hưởng.

Ông Tom Brooks, chủ một cơ sở tái chế kim loại ở gần hiện trường vụ việc cho hay: “Sức công phá thật không thể tin được. Toàn bộ nơi này rung chuyển. Cảnh tượng chẳng khác gì một vùng chiến sự”.

Sân bay Louisville chỉ cách trung tâm thành phố khoảng 10 phút lái xe. Giới chức thành phố Louisville đã ban hành lệnh trú ẩn tại chỗ cho toàn bộ khu vực phía bắc sân bay, kéo dài đến sông Ohio.

