Rơi máy bay ở Mỹ, ít nhất 11 người thiệt mạng

Máy bay chở hàng của hãng UPS bị rơi động cơ cánh trái và phát nổ ở bang Kentucky (Mỹ), khiến ít nhất 11 người thiệt mạng. Con số này vẫn tiếp tục tăng khi công tác tìm kiếm cứu nạn chưa dừng lại.

Khói đen bốc lên từ hiện trường vụ rơi máy bay chở hàng tại thành phố Louisville, bang Kentucky, Mỹ, ngày 4/11. Ảnh: Reuters.

Cơ quan An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ (NTSB) cho biết chiếc máy bay chở hàng rơi hôm qua khiến ít nhất 11 người thiệt mạng, trong đó có một trẻ em. Video an ninh ghi tại sân bay cho thấy động cơ cánh trái của máy bay đã tách rời và rơi xuống trong quá trình cất cánh, trong lúc ấy, cánh trái máy bay cũng bốc cháy dữ dội.

Máy bay chở hàng này thuộc loại McDonnell Douglas MD-11, sản xuất năm 1991, khởi hành từ sân bay quốc tế Louisville Muhammad Ali hướng đến Honolulu. Trên máy bay có 3 nhân viên vận hành, hiện nhà chức trách vẫn chưa đưa ra thông tin chính thức về tình trạng của 3 người này.

Ông Todd Inman, thành viên nhóm điều tra do NTSB cử đến, cho biết chiếc máy bay đã cố gắng bay vượt qua hàng rào cuối đường băng, nhưng bị rơi ngay bên ngoài khu vực sân bay, gây ra một vụ cháy nổ lớn. Hộp đen ghi âm trong buồng lái và thiết bị ghi lại dữ liệu chuyến bay đã được nhóm điều tra tìm thấy.

Vụ việc đã gây ra cháy nổ lớn khi máy bay va chạm vào những tòa nhà thuộc một khu công nghiệp nằm gần sân bay, cụ thể có xưởng tái chế dầu Kentucky Petroleum Recycling và xưởng phế liệu ôtô Grade A Auto Parts.

Thống đốc bang Kentucky, ông Andy Beshear, cho biết một trong 11 nạn nhân thiệt mạng tính tới thời điểm này là trẻ em, đứa trẻ đang ở bên cha mẹ tại bãi phế liệu khi vụ rơi máy bay xảy ra. Ông Beshear đánh giá việc máy bay không rơi vào nhà máy của Ford hay trung tâm hội nghị gần đó là một điều may mắn.

Dù vậy, một đám cháy khổng lồ vẫn bao trùm khu vực, tạo thành cột khói đen có thể nhìn thấy từ cách xa nhiều km. Hàng chục xe cứu hỏa và đội phản ứng khẩn cấp đã được điều động suốt đêm 4/11 tới rạng sáng 5/11 theo giờ địa phương để kiểm soát ngọn lửa.

Nhà chức trách cho biết công tác tìm kiếm nạn nhân vẫn tiếp tục, dự báo con số thương vong có thể còn tăng. “Chúng tôi đang tìm kiếm thêm, nhưng không kỳ vọng tìm thấy ai còn sống sót”, Thống đốc Beshear nói.

Sân bay Muhammad Ali đã mở lại một đường băng vào sáng 5/11, các hoạt động khác cũng dần được nối lại bình thường.

Thống đốc Beshear cho biết Quỹ cứu trợ khẩn cấp Team Kentucky đang tiếp nhận quyên góp để hỗ trợ chi phí mai táng và các chi phí khác cho các nạn nhân và gia đình của họ.

Đại diện hãng UPS cho biết hãng rất đau buồn trước vụ việc vừa xảy ra. Trung tâm xử lý hàng hóa của UPS đặt tại thành phố Louisville là trung tâm lớn nhất trong toàn bộ chuỗi hệ thống kho vận của hãng. Trung tâm này tuyển dụng hơn 20.000 nhân viên, xử lý 300 chuyến bay mỗi ngày và phân loại hơn 400.000 gói hàng mỗi giờ.

