Tìm thấy hộp đen máy bay UPS rơi khiến 12 người thiệt mạng

Lực lượng cứu hộ đã tìm thấy hộp đen chiếc máy bay chở hàng UPS rơi và bốc cháy tại sân bay Louisville, bang Kentucky, khiến ít nhất 12 người thiệt mạng và hàng loạt vụ cháy lan.

Máy bay chở hàng UPS rơi và bốc cháy tại sân bay Louisville vào tối 4/11 khiến 12 người thiệt mạng. Ảnh: Reuters.

Trong buổi họp báo đầu tiên sau thảm kịch, ông Inman cho biết cả thiết bị ghi dữ liệu bay và hộp ghi âm buồng lái, vốn được chế tạo để chịu được va chạm mạnh và nhiệt độ cực cao, đều “có vẻ còn nguyên vẹn” khi được tìm thấy giữa đống đổ nát.

“Chúng tôi tin rằng khi mang các hộp đen này về phòng thí nghiệm tại Washington D.C., chúng tôi sẽ trích xuất được dữ liệu quan trọng, giúp làm sáng tỏ nguyên nhân vụ tai nạn”, ông Inman nói.

Theo quy trình, NTSB thường công bố báo cáo sơ bộ trong vòng 30 ngày, song phải mất từ 12 đến 24 tháng để hoàn tất điều tra, xác định nguyên nhân chính thức và đưa ra khuyến nghị phòng ngừa tái diễn.

Máy bay chở hàng Mỹ bốc cháy dữ dội, 3 người chết Tối 4/11, chuyến bay chở hàng mang số hiệu 2976 của hãng UPS Airlines gặp nạn, bốc cháy dữ dội và rơi xuống khu công nghiệp ngay sau khi cất cánh tại sân bay quốc tế Louisville Muhammad Ali thuộc bang Kentucky. Vụ việc khiến 3 người vận hành chuyến bay thiệt mạng, hơn 10 người bị thương.

Cùng ngày, Thống đốc bang Kentucky Andy Beshear đã ban bố tình trạng khẩn cấp nhằm huy động nguồn lực ứng phó thảm họa đến hiện trường nhanh nhất có thể.

Tính đến tối 5/11, giới chức xác nhận có ít nhất 9 người thiệt mạng dưới mặt đất, cùng ba thành viên phi hành đoàn trên máy bay.

“Tôi vô cùng đau buồn khi phải thông báo rằng số người chết đã tăng lên 12, và vẫn còn một số người mất tích”, Thị trưởng Louisville Craig Greenberg viết trên mạng xã hội X.

Sân bay quốc tế Louisville đã mở cửa trở lại cho các chuyến bay vào sáng 5/11, nhưng đường băng nơi xảy ra tai nạn dự kiến vẫn sẽ đóng thêm 10 ngày nữa.

Ông Inman cho biết đến thời điểm này, chưa có bằng chứng nào cho thấy vụ tai nạn liên quan đến tình trạng đình trệ của hệ thống kiểm soát không lưu do đợt đóng cửa chính phủ kéo dài 36 ngày. Tháp điều khiển sân bay được xác nhận vẫn có đủ nhân sự làm việc vào thời điểm đó.

Hoạt động của UPS và sân bay quốc tế Louisville bị ảnh hưởng sau vụ rơi máy bay. Ảnh: Reuters.

Dòng máy bay MD-11 đã ngừng sản xuất từ năm 2000 và chấm dứt phục vụ chở khách vào năm 2014. Sau thương vụ sáp nhập với McDonnell Douglas năm 1997, Boeing (mã BA.N) trở thành chủ sở hữu chương trình này. Hiện trên thế giới còn khoảng 50 chiếc MD-11 đang được FedEx và UPS khai thác chở hàng.

Boeing và GE Aerospace - hãng sản xuất động cơ cho loại máy bay này - đều khẳng định sẽ hỗ trợ đầy đủ cuộc điều tra.

Chuyên gia an toàn hàng không Anthony Brickhouse cho biết, nhóm điều tra sẽ tập trung vào động cơ được nhìn thấy bốc cháy và tách khỏi thân máy bay trong video ghi lại vụ việc. “Máy bay có thể tiếp tục bay nếu mất một động cơ, nhưng cần đánh giá kỹ xem sự cố này ảnh hưởng thế nào đến toàn bộ cấu trúc và khả năng điều khiển,” ông nói.

Chiếc máy bay gặp nạn được tiếp đầy nhiên liệu cho hành trình kéo dài 8 tiếng rưỡi đến Honolulu.

Đây là vụ tai nạn máy bay chở hàng đầu tiên của UPS kể từ tháng 8/2013, khi một chiếc Airbus gặp nạn trong lúc hạ cánh tại Birmingham, bang Alabama, khiến hai phi công thiệt mạng.