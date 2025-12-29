Doanh nhân Thái Lan lĩnh án hơn 1.200 năm tù vì lừa đảo

Tòa án Hình sự Thái Lan tuyên án kỷ lục 1.210 năm tù với doanh nhân Prasit Jeawkok vì tổ chức đường dây huy động vốn trái phép, lừa hàng trăm nạn nhân.

Các công tố viên thuộc Cục Tội phạm Kinh tế và Tài nguyên Thái Lan đã khởi tố ông Prasit cùng một số đồng phạm, liên quan đến Công ty Nuea Lok Co, Ltd. và Công ty đại chúng Web Sawasdee Public Co, Ltd, theo Bangkok Post.

Cơ quan tố tụng cáo buộc các bị cáo cấu kết thực hiện hàng loạt hành vi gian lận, vi phạm Luật Huy động vốn từ công chúng và Luật Tội phạm Máy tính, bằng cách lôi kéo số lượng lớn người dân tham gia các gói đầu tư giả mạo với cam kết lợi nhuận cao.

Doanh nhân Prasit Jeawkok. Ảnh: Bangkok Post.

Sau quá trình xét xử, tòa án xác định ông Prasit cùng hai công ty liên quan đã phạm nhiều tội danh nghiêm trọng, bao gồm gian lận tài chính và huy động vốn trái phép trên quy mô lớn.

Cụ thể, ông Prasit bị kết án với 242 tội danh, mỗi tội chịu mức phạt 5 năm tù, nâng tổng hình phạt lên 1.210 năm. Hai công ty của ông bị phạt mỗi đơn vị 121 triệu baht (tương đương gần 3,9 triệu USD ), sau đó được giảm xuống khoảng 80 triệu baht do có thái độ hợp tác một phần. Tổng mức án dành cho ông Prasit cũng được giảm còn 806 năm 8 tháng.

Một bị cáo khác, được xác định là Wimgrit, bị kết án với vai trò giúp sức cho đường dây lừa đảo. Người này phải chịu 37 tội danh, mỗi tội mức án 3 năm 4 tháng, tổng cộng 111 năm 148 tháng, sau đó được giảm xuống còn 74 năm 8 tháng 29 ngày.

Tuy nhiên, theo quy định pháp luật Thái Lan, thời gian tù giam tối đa có thể thi hành đối với mỗi bị cáo chỉ là 20 năm. Điều này đồng nghĩa cả ông Prasit và ông Wimgrit đều sẽ phải chấp hành mức án cao nhất là 20 năm tù. Tòa án đồng thời yêu cầu ông Prasit và hai công ty liên quan liên đới bồi thường thiệt hại cho 267 nạn nhân.

Đáng chú ý, trước đó vào ngày 3/7/2023, ông Prasit cũng từng bị tuyên án 1.155 năm tù trong một vụ lừa đảo khác. Dù mức án thực tế vẫn bị khống chế ở 20 năm, ông và các đồng phạm khi đó bị buộc bồi thường hơn một tỷ baht cho các nạn nhân.