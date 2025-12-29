Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Doanh nhân Thái Lan lĩnh án hơn 1.200 năm tù vì lừa đảo

  • Thứ hai, 29/12/2025 10:26 (GMT+7)
  • 8 giờ trước

Tòa án Hình sự Thái Lan tuyên án kỷ lục 1.210 năm tù với doanh nhân Prasit Jeawkok vì tổ chức đường dây huy động vốn trái phép, lừa hàng trăm nạn nhân.

Các công tố viên thuộc Cục Tội phạm Kinh tế và Tài nguyên Thái Lan đã khởi tố ông Prasit cùng một số đồng phạm, liên quan đến Công ty Nuea Lok Co, Ltd. và Công ty đại chúng Web Sawasdee Public Co, Ltd, theo Bangkok Post.

Cơ quan tố tụng cáo buộc các bị cáo cấu kết thực hiện hàng loạt hành vi gian lận, vi phạm Luật Huy động vốn từ công chúng và Luật Tội phạm Máy tính, bằng cách lôi kéo số lượng lớn người dân tham gia các gói đầu tư giả mạo với cam kết lợi nhuận cao.

doanh nhan Thai Lan anh 1

Doanh nhân Prasit Jeawkok. Ảnh: Bangkok Post.

Sau quá trình xét xử, tòa án xác định ông Prasit cùng hai công ty liên quan đã phạm nhiều tội danh nghiêm trọng, bao gồm gian lận tài chính và huy động vốn trái phép trên quy mô lớn.

Cụ thể, ông Prasit bị kết án với 242 tội danh, mỗi tội chịu mức phạt 5 năm tù, nâng tổng hình phạt lên 1.210 năm. Hai công ty của ông bị phạt mỗi đơn vị 121 triệu baht (tương đương gần 3,9 triệu USD), sau đó được giảm xuống khoảng 80 triệu baht do có thái độ hợp tác một phần. Tổng mức án dành cho ông Prasit cũng được giảm còn 806 năm 8 tháng.

Một bị cáo khác, được xác định là Wimgrit, bị kết án với vai trò giúp sức cho đường dây lừa đảo. Người này phải chịu 37 tội danh, mỗi tội mức án 3 năm 4 tháng, tổng cộng 111 năm 148 tháng, sau đó được giảm xuống còn 74 năm 8 tháng 29 ngày.

Tuy nhiên, theo quy định pháp luật Thái Lan, thời gian tù giam tối đa có thể thi hành đối với mỗi bị cáo chỉ là 20 năm. Điều này đồng nghĩa cả ông Prasit và ông Wimgrit đều sẽ phải chấp hành mức án cao nhất là 20 năm tù. Tòa án đồng thời yêu cầu ông Prasit và hai công ty liên quan liên đới bồi thường thiệt hại cho 267 nạn nhân.

Đáng chú ý, trước đó vào ngày 3/7/2023, ông Prasit cũng từng bị tuyên án 1.155 năm tù trong một vụ lừa đảo khác. Dù mức án thực tế vẫn bị khống chế ở 20 năm, ông và các đồng phạm khi đó bị buộc bồi thường hơn một tỷ baht cho các nạn nhân.

Ông Trump: Mỹ là 'Liên Hợp Quốc thực sự' của thế giới

Sau tuyên bố lệnh ngừng bắn giữa Thái Lan và Campuchia, ông Trump cho rằng Mỹ đã đứng ra dàn xếp nhiều xung đột toàn cầu, trong khi Liên Hợp Quốc tỏ ra kém hiệu quả.

11 giờ trước

Người dân Thái Lan - Campuchia hồi hương sau lệnh ngừng bắn

Sau nhiều ngày căng thẳng tại khu vực biên giới Thái Lan - Campuchia, lệnh ngừng bắn tạm thời ký ngày 27/12 đã bước đầu phát huy hiệu lực, tạo điều kiện để người dân sơ tán trở về nhà.

14 giờ trước

Lộ diện dần các ứng cử viên tranh cử Thủ tướng Thái Lan

Trong một cuộc khảo sát toàn quốc do Viện Quản lý Phát triển Quốc gia (NIDA) thực hiện, đảng Bhumjaithai hiện đang đạt tỷ lệ ủng hộ 9,92%, đứng thứ tư trong số các đảng lớn tham gia tranh cử.

20:18 24/12/2025

Lâm Phương

doanh nhân Thái Lan Thái Lan Pháp lừa đảo tuyên án 1.200 năm tù

5% 'sinh tu' trong tien trinh hoa dam Ukraine hinh anh

5% 'sinh tử' trong tiến trình hòa đàm Ukraine

2 giờ trước 16:57 29/12/2025

0

Ông Trump cho biết tiến trình hòa đàm Ukraine đã hoàn tất khoảng 95%, nhưng phần còn lại liên quan an ninh, lãnh thổ có thể quyết định thành bại của toàn bộ thỏa thuận.

Campuchia de nghi hop khan voi Thai Lan o Siem Reap hinh anh

Campuchia đề nghị họp khẩn với Thái Lan ở Siem Reap

2 giờ trước 16:21 29/12/2025

0

Ngày 29/12, Cơ quan Thư ký Nhà nước về Công tác Biên giới Campuchia (SSBA) đã phát đi thông cáo báo chí chính thức, đề xuất tổ chức một cuộc họp khẩn cấp và đặc biệt với phía Thái Lan.

