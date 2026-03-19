Phía sau những cú sốc mang thương hiệu Trump

Phong cách lãnh đạo khó đoán của Tổng thống Donald Trump đang đối mặt phép thử lớn trong cuộc chiến với Iran, giữa áp lực quân sự, kinh tế và chia rẽ chính trị nội bộ.

Trong nhiều năm, Tổng thống Mỹ Donald Trump xây dựng hình ảnh một nhà lãnh đạo quyết đoán, sẵn sàng phá vỡ các chuẩn mực chính trị truyền thống. Phong cách này từng giúp ông định hình thương hiệu cá nhân trong kinh doanh và củng cố vị thế trong chính trường Mỹ.

Tuy nhiên, khi áp dụng vào bối cảnh chiến tranh với Iran, cách tiếp cận này đang đối mặt với những thách thức phức tạp hơn nhiều, CNN nhận định.

Cuộc xung đột hiện nay không chỉ là một chiến dịch tấn công đơn thuần mà còn là bài kiểm tra năng lực lãnh đạo trong điều kiện đa khủng hoảng. Từ áp lực kinh tế toàn cầu, biến động giá dầu do tình hình tại Eo biển Hormuz, đến những bất ổn chính trị trong nước, chính quyền ông Trump đang phải điều hướng một môi trường đầy rủi ro và khó đoán.

Phong cách Trump thời chiến

Một trong những đặc điểm nổi bật trong cách điều hành của ông Trump là xu hướng tránh đưa ra các lập trường cứng nhắc, qua đó giữ "không gian linh hoạt" cho các quyết định sau này. Tuy nhiên, trong bối cảnh chiến tranh, cách tiếp cận này có thể khiến chiến lược tổng thể trở nên thiếu rõ ràng.

Thực tế, ông Trump thường đưa ra những phát biểu mang tính khẳng định mạnh mẽ nhưng lại thiếu chi tiết cụ thể. Điều này tạo ra cảm giác quyết đoán về mặt hình ảnh, song không đủ để thuyết phục giới chuyên gia hoặc đồng minh về một kế hoạch dài hạn.

Tuy nhiên, phong cách này không hẳn luôn bế tắc. Bài học từ "ván bài" Venezuela cho thấy sự táo bạo có thể mang lại thắng lợi tức thời. Song, những thành công đơn lẻ khó có thể bảo chứng cho hiệu quả trong một cuộc chiến kéo dài và đa diện như hiện tại.

Trong trường hợp Iran, những phát biểu của ông Trump cho thấy sự thiếu nhất quán về mục tiêu. Ông từng khẳng định Iran là mối đe dọa cận kề đối với Mỹ nhưng không đưa ra bằng chứng cụ thể. Đồng thời, ông cũng phát tín hiệu mâu thuẫn về khả năng thay đổi chế độ tại Tehran.

Một phát biểu đáng chú ý của ông Trump cho thấy sự mơ hồ này: "Chúng ta không cần (dầu mỏ), nhưng chúng ta vẫn thực hiện chiến dịch. Có thể nói là chúng ta làm điều đó theo thói quen, điều đó không hề tốt". Phát biểu này làm dấy lên câu hỏi về động cơ thực sự của chiến dịch quân sự.

Ngoài ra, Tổng thống cũng nhiều lần đưa ra những tuyên bố trái ngược về vai trò của đồng minh. Chỉ vài ngày sau khi kêu gọi các nước hỗ trợ mở lại tuyến hàng hải qua Eo biển Hormuz, ông lại khẳng định Mỹ "không cần sự giúp đỡ".

Những tín hiệu không nhất quán này khiến giới quan sát đặt câu hỏi về mức độ chuẩn bị chiến lược của Nhà Trắng, đặc biệt trong một cuộc xung đột có thể kéo dài và lan rộng.

Áp lực đa chiều và rạn nứt nội bộ

Bên cạnh thách thức từ chiến trường, chính quyền Tổng thống Trump còn phải đối mặt với những áp lực đáng kể trong nước. Việc từ chức của ông Joe Kent, quan chức chống khủng bố hàng đầu có xu hướng ủng hộ phong trào "làm nước Mỹ vĩ đại trở lại" (MAGA), đã làm dấy lên lo ngại về sự chia rẽ trong nội bộ.

Trong thư từ chức, ông Kent cho rằng tổng thống đã bị "dẫn dắt bởi một chiến dịch thông tin sai lệch" và rằng Iran không phải là mối đe dọa cận kề đối với an ninh Mỹ.

"Ngài (Trump) có thể thay đổi hướng đi và vạch ra con đường mới cho đất nước, hoặc để chúng ta trượt sâu hơn vào hỗn loạn. Ngài nắm trong tay các quân bài", ông Kent viết trong thư.

Những ý kiến này ngay lập tức vấp phải phản ứng từ các nghị sĩ Cộng hòa. Một số người cáo buộc nội dung trong thư của ông Kent mang tính bài Do Thái, cho thấy mức độ căng thẳng không chỉ giữa các đảng phái mà còn trong chính nội bộ phe bảo thủ.

Diễn biến này đặc biệt đáng chú ý bởi ông Trump từ lâu dựa vào sự ủng hộ vững chắc từ cơ sở cử tri của mình. Việc xuất hiện những tiếng nói phản đối từ chính nhóm này có thể làm suy yếu nền tảng chính trị của ông.

Trong khi đó, tình hình chiến trường cũng không thuận lợi như kỳ vọng ban đầu. Sự kháng cự mạnh mẽ từ Iran đang làm gia tăng nguy cơ một cuộc chiến kéo dài, thay vì một chiến thắng nhanh chóng.

Bên cạnh đó, việc Iran kiểm soát Eo biển Hormuz đã khiến giá dầu toàn cầu tăng mạnh, tạo thêm áp lực kinh tế không chỉ đối với Mỹ mà còn với các đồng minh.

Các nỗ lực của Washington nhằm kêu gọi đồng minh tham gia bảo vệ tuyến hàng hải này cũng không đạt kết quả như mong đợi, khi nhiều quốc gia tỏ ra thận trọng trước nguy cơ bị cuốn vào xung đột.

Trong bối cảnh đó, câu hỏi về "ngày hậu chiến", bao gồm việc tái thiết và ổn định khu vực, vẫn chưa có câu trả lời rõ ràng từ phía Nhà Trắng. Khi được hỏi về kế hoạch này, ông Trump chỉ trả lời ngắn gọn: "Chúng tôi có nhiều kế hoạch" nhưng không cung cấp chi tiết cụ thể.

Nhìn tổng thể, phong cách lãnh đạo của Tổng thống Trump đang đứng trước một phép thử lớn. Dù có thể mang lại những lợi thế nhất định trong các tình huống ngắn hạn, cách tiếp cận dựa trên trực giác và sự linh hoạt cao cũng tiềm ẩn rủi ro khi đối mặt với một cuộc chiến phức tạp và kéo dài.

Kết cục của cuộc xung đột không chỉ phụ thuộc vào diễn biến quân sự, mà còn vào khả năng của chính quyền Mỹ trong việc xây dựng một chiến lược rõ ràng, duy trì sự ủng hộ trong nước và phối hợp hiệu quả với các đồng minh quốc tế.