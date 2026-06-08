Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón trọng thể Thủ tướng Thái Lan

Sau lễ đón chính thức được tổ chức trọng thể tại Trụ sở Chính phủ, hai Thủ tướng đã tiến hành hội đàm để đánh giá kết quả hợp tác thời gian qua và trao đổi các định hướng lớn nhằm thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Thái Lan trong giai đoạn tới. Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1976, quan hệ Việt Nam - Thái Lan không ngừng được củng cố và phát triển mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực. Hai nước duy trì thường xuyên các cuộc tiếp xúc cấp cao, nền tảng tin cậy chính trị vững chắc và sự gắn kết ngày càng sâu sắc giữa nhân dân hai nước. Ảnh: Việt Linh.