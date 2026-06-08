Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón trọng thể Thủ tướng Thái Lan

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Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Anutin Charnvirakul đã tới Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ ba diễn ra từ ngày 8-9/6/2026. Ảnh: TTXVN.
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Chiều 8/6, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón trọng thể Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Anutin Charnvirakul cùng Đoàn đại biểu cấp cao Vương quốc Thái Lan thăm chính thức Việt Nam. Tham dự lễ đón có các Ủy viên Bộ Chính trị: Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc; Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang; Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung cùng lãnh đạo nhiều bộ, ngành. Ảnh: TTXVN.
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Trong tiếng nhạc chào mừng, hai Thủ tướng bước lên bục danh dự. Sau nghi thức chào cờ và cử Quốc thiều hai nước, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Anutin Charnvirakul thực hiện nghi thức duyệt Đội Danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam, đồng thời giới thiệu thành phần đoàn đại biểu cấp cao tham dự lễ đón. Ảnh: Việt Linh.
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Chuyến thăm của Thủ tướng Anutin Charnvirakul diễn ra ngay sau chuyến thăm chính thức Thái Lan của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cuối tháng 5/2026, đồng thời vào thời điểm hai nước hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (6/8/1976 - 6/8/2026). Đây là minh chứng cho sự coi trọng và tin cậy chính trị giữa lãnh đạo hai nước, cũng như quyết tâm tiếp tục đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Thái Lan phát triển sâu rộng, hiệu quả hơn. Ảnh: Việt Linh.
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Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Anutin Charnvirakul thực hiện nghi thức duyệt Đội Danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam. Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Anutin Charnvirakul thể hiện rõ sự coi trọng của Thái Lan đối với quan hệ hợp tác với Việt Nam, đồng thời khẳng định mong muốn tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị và Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước. Ảnh: Việt Linh.
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Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Anutin Charnvirakul chụp ảnh chung trước hội đàm. Việc Thủ tướng Thái Lan trực tiếp tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN cũng cho thấy sự ủng hộ mạnh mẽ của Bangkok đối với các sáng kiến thúc đẩy xây dựng Cộng đồng ASEAN đoàn kết, tự cường, tăng cường đối thoại và hợp tác nhằm ứng phó hiệu quả với những thách thức đang đặt ra đối với khu vực. Ảnh: Việt Linh.
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Sau lễ đón chính thức được tổ chức trọng thể tại Trụ sở Chính phủ, hai Thủ tướng đã tiến hành hội đàm để đánh giá kết quả hợp tác thời gian qua và trao đổi các định hướng lớn nhằm thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Thái Lan trong giai đoạn tới. Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1976, quan hệ Việt Nam - Thái Lan không ngừng được củng cố và phát triển mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực. Hai nước duy trì thường xuyên các cuộc tiếp xúc cấp cao, nền tảng tin cậy chính trị vững chắc và sự gắn kết ngày càng sâu sắc giữa nhân dân hai nước. Ảnh: Việt Linh.
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Hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư tiếp tục là điểm sáng nổi bật trong quan hệ song phương. Thái Lan hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong ASEAN, với kim ngạch thương mại hai chiều năm 2025 đạt hơn 22 tỷ USD, tăng khoảng 10% so với năm trước. Bên cạnh đó, hợp tác quốc phòng - an ninh ngày càng đi vào thực chất và chiều sâu. Du lịch, giao lưu nhân dân tiếp tục phát triển mạnh mẽ, với hơn 20 cặp địa phương của hai nước đã thiết lập quan hệ hợp tác thông qua các biên bản ghi nhớ. Ảnh: Việt Linh.
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Trên bình diện quốc tế và khu vực, Việt Nam và Thái Lan duy trì phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương như ASEAN, Liên hợp quốc, APEC và các cơ chế hợp tác tiểu vùng Mekong, góp phần thúc đẩy hòa bình, ổn định và phát triển bền vững trong khu vực. Ảnh: Việt Linh.
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