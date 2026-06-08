Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón Thủ tướng Campuchia Hun Manet

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Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng, Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Moha Borvor Thipadei Hun Manet và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Campuchia thăm chính thức Việt Nam và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ ba từ ngày 8 đến 9/6.
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Trong không khí thân tình, hữu nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng nồng nhiệt chào đón Thủ tướng Hun Manet dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Vương quốc Campuchia thăm chính thức Việt Nam. Đại diện thiếu nhi Thủ đô Hà Nội kính tặng Thủ tướng Hun Manet bó hoa tươi thắm.
Trong tiếng nhạc chào mừng, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Hun Manet bước lên bục danh dự tại sảnh chính trụ sở Chính phủ. Quân nhạc cử Quốc thiều hai nước.
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Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Hun Manet bước tới cúi chào quân kỳ và duyệt Đội Danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam.
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Tiếp đó, hai nhà lãnh đạo giới thiệu thành phần Đoàn cấp cao hai nước tham dự lễ đón. Tham gia Đoàn tháp tùng Thủ tướng Hun Manet có: Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Prak Sokhonn và Phu nhân; Bộ trưởng Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản Dith Tina; Bộ trưởng Thương mại Cham Nimul; Bộ trưởng Thông tin Neth Pheaktra; Bộ trưởng Du lịch Huot Hak; Bộ trưởng Công chính và Vận tải Peng Ponea; Bộ trưởng bên cạnh Thủ tướng, Tiến sĩ So Naro; Bộ trưởng bên cạnh Thủ tướng, ông Prak Sam Oeun; Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Campuchia tại Việt Nam Touch Sopharath.
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Tham dự Lễ đón có Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung; các Ủy viên Trung ương Đảng: Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong; Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng; Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh; Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Trường Thắng; Thứ trưởng Bộ Công an Lê Văn Tuyến. Cùng dự có : Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đôn Tuấn Phong; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ngô Lê Văn; Thứ trưởng Bộ Tài Chính Trần Quốc Phương; Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn; Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Võ Văn Hưng và Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ.
Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Hun Manet giới thiệu thành viên phái đoàn hai bên. Chuyến thăm của Thủ tướng Campuchia Samdech Moha Borvor Thipadei Hun Manet diễn ra trong bối cảnh hai bên tích cực triển khai các định hướng chiến lược đã được lãnh đạo cấp cao hai nước thống nhất.
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