Tên lửa Iran vượt lá chắn phòng không, thách thức với 50.000 lính Mỹ

Việc 3 quả tên lửa của Iran xuyên thủng lưới phòng không Mỹ cho thấy thách thức không nhỏ trong việc bảo vệ 50.000 binh sĩ Mỹ đang đồn trú tại khu vực.

Tên lửa Iran lọt lưới phòng không Patriot của Mỹ Một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội được cho là ghi lại thời điểm các tên lửa đạn đạo của Iran đánh trúng căn cứ không quân Mỹ ở Jordan.

Theo Wall Street Journal, trong khi Iran vẫn sở hữu kho tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái quy mô lớn, Tehran còn tìm được cách thích ứng với hệ thống phòng thủ của Mỹ. Hiện tại, Iran phóng đi những tên lửa có tốc độ cực cao và có khả năng cơ động trong lúc lao xuống tấn công mục tiêu.

Người phát ngôn của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), đơn vị giám sát lực lượng Mỹ tại Trung Đông, hiện từ chối bình luận về thiệt hại tại trận địa do các đợt tấn công của tên lửa Iran gây ra.

Lỗ hổng bảo vệ quân Mỹ tại Jordan

Trong tuần qua, đợt tập kích bằng tên lửa đạn đạo của Iran vào khu nhà ở dành cho binh sĩ Mỹ tại Căn cứ Không quân Muwaffaq Salti ở Jordan đã khiến 2 quân nhân Mỹ thiệt mạng. Ngoài ra, nhiều binh sĩ khác bị thương.

Đến cuối tuần qua, Bộ Chiến tranh Mỹ xác nhận 3 binh sĩ Mỹ thiệt mạng, gồm 2 người tại Jordan và 1 người ở miền bắc Iraq. Ngoài ra, Mỹ phát hiện thêm hài cốt chưa xác định danh tính của một quân nhân mất tích tại Jordan. Trong hai tuần giao tranh gần đây, phía Mỹ có gần 100 binh sĩ bị thương.

Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei trước đó đã lên tiếng cảnh báo về "những bài học không thể nào quên", nếu Mỹ tiếp tục tấn công nước này. Thương vong của phía Mỹ đang làm dấy lên những tranh luận mới về cuộc xung đột.

Các dãy nhà ở dạng container tại Khu đồn trú Lục quân Mỹ ở Wiesbaden (Đức). Ảnh: Lục quân Mỹ.

Trong đợt tấn công tên lửa đầu tiên trong số 3 lần tấn công của Iran nhằm vào Căn cứ Không quân Muwaffaq Salti của Mỹ, mảnh vỡ từ quả tên lửa bị đánh chặn đã rơi trúng phòng tập gym trong căn cứ. Còi báo động đã vang lên kịp thời để binh sĩ di chuyển vào hầm trú ẩn. Một số người bị thương trên đường đến hầm.

Nhiều giờ sau, còi báo động lại vang lên lần thứ hai, buộc binh sĩ tiếp tục hướng về các hầm trú ẩn. Lần này, một quả tên lửa Iran đã đánh trúng một nhà xưởng bỏ trống.

Đợt tập kích tên lửa thứ 3 đánh trúng các khu nhà ở dành cho binh sĩ. Còi báo động lại vang lên lần thứ 3, nhưng không phải ai cũng kịp tới hầm. Hiện chưa rõ hai binh sĩ thiệt mạng lúc đó đang ở bên trong khu nhà ở, hay bị trúng đạn bên ngoài trên đường chạy đến nơi trú ẩn.

Ngày 21/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump thừa nhận: "Họ đúng là đã xuyên thủng được hàng rào tại Jordan. Thật không may, nếu có lực lượng vận hành khác ở đó, điều này đã không xảy ra". Ông không giải thích cụ thể về "lực lượng vận hành khác" này là ai.

Các chuyên gia nhận định việc một số tên lửa vượt qua lá chắn phòng thủ của Mỹ đã bộc lộ những hạn chế trong nỗ lực bảo vệ khoảng 50.000 binh sĩ đồn trú trước năng lực tấn công từ Iran.

Iran tuyên bố phá hủy tổ hợp Patriot của Mỹ tại Bahrain

Hãng tin Fars ngày 21/7 dẫn tuyên bố từ Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết lực lượng này đã đánh trúng và tiêu diệt một tổ hợp phòng không Patriot của Mỹ tại Al Rifa'a (Bahrain). IRGC cũng tuyên bố phá hủy nhiều máy bay không người lái MQ-9 của Mỹ tại căn cứ Al-Salim (Kuwait). Đây là dòng UAV có giá khởi điểm 30 triệu USD /chiếc.

Bên cạnh đó, IRGC khẳng định đòn tập kích bằng tên lửa và UAV vào cơ sở quân sự của Mỹ tại Al Muharraq (Bahrain), "phá hủy hoàn toàn" một hệ thống phòng không cùng một radar.

Đường phố Tehran ngày 20/7. Ảnh: Reuters.

Tại Kuwait, đòn tấn công vào căn cứ không quân Al-Jaber đã đánh trúng các hệ thống cảnh báo sớm, hệ thống phòng thủ tên lửa, radar FPS-117 và hạ tầng liên lạc vệ tinh, khiến lực lượng Mỹ chìm vào tình trạng "mất phương hướng".

Tại Jordan, ngoài các đợt tấn công vào Căn cứ Không quân Muwaffaq Salti bị tấn công trong tuần trước, Iran còn tập kích Căn cứ Không quân King Faisal, nơi lực lượng Mỹ đang đóng quân. Lực lượng Iran cũng tấn công một sân bay tại Jordan, làm hư hại một số trực thăng Black Hawk của Lục quân Mỹ đang đậu tại đây.

Ngoài ra, IRGC cho biết hai tàu chở dầu đã bốc cháy và hư hỏng sau các vụ nổ, vì hai tàu này cố tình di chuyển qua eo biển Hormuz mà không phối hợp theo chỉ dẫn của phía Iran.

Lực lượng Hải quân của IRGC đưa ra khuyến cáo tới các hãng vận tải biển không dựa vào "thông tin sai lệch" và phải tránh xa các tuyến hàng hải đã được Iran cảnh báo là nguy hiểm.

Các diễn biến này xảy ra sau khi chính quyền ông Trump đẩy mạnh việc mở rộng danh sách các mục tiêu tấn công tại Iran, bao gồm cầu đường và các hạ tầng khác, trong bối cảnh cuộc đàm phán ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột và mở lại eo biển Hormuz rơi vào bế tắc.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio trả lời phóng viên trước khi khởi hành từ Căn cứ Liên hợp Andrews ở bang Maryland ngày 19/7. Ông Rubio lên đường tới Manila (Philippines) để tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 59. Ảnh: Reuters.

"Chúng tôi đã bắn hạ hầu hết các tên lửa. Nhưng một quả lọt lưới, rơi nhầm chỗ và gây ra thảm kịch vô cùng đau lòng", Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ Marco Rubio phát biểu cuối tuần qua khi được các phóng viên hỏi về đợt tập kích vào căn cứ Mỹ ở Jordan.

Ông Rubio cho biết Mỹ vẫn “mở cửa” cho các cuộc đàm phán với Iran, nhưng phía Iran phải tuân thủ mọi cam kết đã thống nhất đưa ra. "Chúng tôi luôn mở cửa cho ngoại giao. Nhưng đó phải là ngoại giao thực chất", ông Rubio nói.

Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Pete Hegseth và Tướng Dan Caine, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, dự kiến sẽ điều chỉnh điều trần trước một ủy ban của Thượng viện trong tuần này về chi phí chiến tranh tại Iran.