Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Trump lao dốc

Khảo sát mới cho thấy đa số người Mỹ không hài lòng với cách chính quyền Trump xử lý cuộc chiến Iran, trong bối cảnh thương vong quân đội tăng, kinh tế tiếp tục gây nhiều lo ngại.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters.

Số thương vong gia tăng cùng giá năng lượng leo thang đang ảnh hưởng tiêu cực đến mức độ ủng hộ dành cho Tổng thống Donald Trump. Cuộc xung đột kéo dài cũng làm dấy lên nhiều chỉ trích trong nước về chi phí quân sự và gánh nặng kinh tế mà Mỹ phải đối mặt.

Bộ Ngoại giao Mỹ phát cảnh báo an ninh toàn cầu

Ngày 20/7, Bộ Ngoại giao Mỹ đã phát cảnh báo an ninh trên phạm vi toàn cầu, khuyến cáo công dân Mỹ trên toàn thế giới tăng cường thận trọng trước bối cảnh căng thẳng leo thang với Iran.

Theo thông báo chính thức, công dân Mỹ tại Trung Đông cần nâng cao cảnh giác, sẵn sàng ứng phó với rủi ro hoãn hoặc hủy chuyến bay, đóng cửa không phận cục bộ và gián đoạn lịch trình di chuyển.

Cơ quan này khuyến nghị công dân theo dõi chặt chẽ thông tin từ các cơ quan đại diện ngoại giao Mỹ, chính quyền sở tại cùng các bản tin cập nhật, đồng thời cẩn trọng cân nhắc nếu có ý định đến hoặc quá cảnh qua khu vực Trung Đông.

Đáng chú ý, cảnh báo nhấn mạnh nguy cơ gia tăng các vụ tấn công nhắm vào hạ tầng ngoại giao, công dân và các địa điểm liên quan đến Mỹ trên toàn cầu.

Thông báo đăng trên trang web của Bộ Ngoại giao Mỹ.

4 người lính thiệt mạng, gần 100 quân nhân Mỹ bị thương trong hai tuần

Lầu Năm Góc ngày 20/7 xác nhận 4 người lính thiệt mạng, gần 100 quân nhân Mỹ đã bị thương kể từ khi quân đội nước này nối lại các đợt không kích liên tiếp nhằm vào Iran hồi đầu tháng 7. Thông tin được công bố trong bối cảnh số thương vong ngày càng tăng, cuộc xung đột kéo dài và sức ép chính trị đối với Tổng thống Donald Trump ngày càng lớn, theo Hill.

Theo người phát ngôn trưởng của Lầu Năm Góc Sean Parnell, 96% số binh sĩ bị thương đã quay trở lại làm nhiệm vụ.

"Họ đều quyết tâm trở lại chiến đấu", ông Parnell cho biết, đồng thời nói thêm rằng phần lớn các trường hợp chỉ bị chấn động não nhẹ. Dữ liệu về thương vong sẽ tiếp tục được cập nhật trên Hệ thống Phân tích Thương vong Quốc phòng (Defense Casualty Analysis System).

Theo Hệ thống Phân tích Thương vong Quốc phòng, 427 quân nhân Mỹ đã bị thương kể từ khi Chiến dịch Cơn thịnh nộ dữ dội bắt đầu hôm 28/2.

Phát biểu với NewsNation, Tổng thống Donald Trump nói những binh sĩ thiệt mạng đã "hy sinh để phục vụ đất nước", đồng thời nhấn mạnh mục tiêu của chiến dịch là "không bao giờ để Iran sở hữu vũ khí hạt nhân".

Trong khi đó, theo khảo sát kinh tế toàn quốc mới nhất của CNBC, dù thị trường chứng khoán tiếp tục tăng và lạm phát có dấu hiệu hạ nhiệt, người dân Mỹ vẫn bi quan về triển vọng kinh tế ở mức cao nhất kể từ giai đoạn ngay sau đại dịch Covid-19.

Binh nhì Isabella Gonzales (19 tuổi) và Trung úy Tyler James Feehan (25 tuổi) đã thiệt mạng trong một đợt tấn công của Iran vào căn cứ quân sự ở Jordan. Ảnh: Quân đội Mỹ.

Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống giảm mạnh

Khảo sát được thực hiện với 1.000 cử tri đã đăng ký, sai số khoảng ±3,1 điểm phần trăm, cho thấy 61% số người được hỏi có cái nhìn tiêu cực về tình hình kinh tế hiện tại cũng như triển vọng sắp tới - mức cao nhất kể từ tháng 12/2023. Chỉ 25% bày tỏ sự lạc quan.

"Cử tri tin rằng tình hình sẽ tiếp tục xấu đi nhiều hơn là được cải thiện, với tỷ lệ 41% so với 29%. Điều này tạo nên tâm lý đặc biệt tiêu cực khi nước Mỹ bước vào chu kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ", ông Micah Roberts, đối tác tại Public Opinion Strategies - đơn vị khảo sát thuộc phe Cộng hòa - nhận định.

Khảo sát của CNBC cho thấy tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Trump hiện ở mức 40%, trong khi 59% không tán thành cách ông điều hành đất nước.

Đối với lĩnh vực kinh tế, 60% người được hỏi không hài lòng với cách điều hành của ông Trump, chỉ 38% bày tỏ sự ủng hộ.

Đây đều là những thay đổi không đáng kể so với cuộc khảo sát hồi tháng 4, song với khoảng cách âm 22 điểm phần trăm, đây là mức đánh giá tiêu cực sâu nhất mà ông Trump từng ghi nhận trong sự nghiệp chính trị.

Đặc biệt, 63% cử tri không đồng tình với cách ông xử lý cuộc chiến với Iran, trong khi tỷ lệ ủng hộ chỉ đạt 35%. Về vấn đề lạm phát và chi phí sinh hoạt, tỷ lệ không hài lòng lên tới 68%, so với 31% ủng hộ.

Mỹ nối lại tấn công Iran sau trận chung kết World Cup Ngày 20/7, Mỹ chbắt đầu đợt không kích Iran thứ 9 liên tiếp vào Iran sau khi trận chung kết World Cup và lễ trao cúp kết thúc.