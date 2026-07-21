Iran đề xuất ngừng bắn 10 ngày với Mỹ

Iran đã chủ động đề xuất lệnh ngừng bắn kéo dài 10 ngày với Mỹ, nhằm tạo điều kiện giải quyết căng thẳng liên quan đến eo biển Hormuz.

Đường phố Tehran những ngày gần đây. Ảnh: Reuters.

Theo hai nguồn thạo tin chia sẻ với tờ Jerusalem Post của Israel ngày 21/7, Iran nhìn nhận vấn đề eo biển Hormuz đang là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cuộc khủng hoảng xung quanh thỏa thuận sơ bộ đã được Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian ký từ xa vào tối 17/6. Hiện cả Tehran và Washington đều tuyên bố thỏa thuận này trên thực tế không còn hiệu lực.

Thông tin về đề xuất của Iran xuất hiện trong bối cảnh các cuộc không kích của Washington vẫn tiếp diễn và nguy cơ xung đột leo thang vẫn hiện hữu.

Đề xuất của Tehran đã được các nước trung gian gồm Qatar, Ai Cập, Oman và Pakistan chuyển tới phía Mỹ. Các bên trung gian cũng đang thảo luận một số phương án bổ sung, trong đó có việc thiết lập một "hành lang trung lập" giữa vùng biển do Oman và Iran kiểm soát, để bảo đảm tàu thương mại có thể lưu thông an toàn qua eo biển Hormuz.

Tuy nhiên, các nguồn tin cho biết Mỹ mong muốn một lệnh ngừng bắn có thời hạn dài hơn, đồng thời yêu cầu hai bên đạt được những thỏa thuận bước đầu về bảo đảm tự do hàng hải tại eo biển Hormuz trước khi bất kỳ lệnh ngừng bắn nào có hiệu lực.

Một số quan chức trong chính quyền Tổng thống Donald Trump được cho là đã bác bỏ đề xuất của Iran, cho rằng kế hoạch này "phi lý" và chưa đáp ứng các yêu cầu của Washington.

Một quan chức Mỹ nhấn mạnh Tổng thống Trump vẫn kiên quyết buộc Iran "phải trả giá" vì các hành động mà Washington cho là vi phạm bản ghi nhớ giữa hai nước, cũng như để đáp trả các vụ tấn công của Iran khiến binh sĩ Mỹ thiệt mạng.

Quan chức này khẳng định với Jerusalem Post rằng các hoạt động quân sự của Mỹ sẽ tiếp tục cho đến khi Tổng thống Trump quyết định thay đổi cách tiếp cận, dù con đường ngoại giao hai bên vẫn đang được duy trì.

Người dân Iran đứng trên bờ biển trông ra eo biển Hormuz. Ảnh: Reuters.

Ngày 20/7, Tổng thống Trump tuyên bố Iran sẽ phải "trả giá gấp nhiều lần" nếu có thêm binh sĩ Mỹ thiệt mạng trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông vẫn tiếp diễn.

Trên nền tảng mạng xã hội Truth Social, ông Trump viết: "Mỗi lần Iran sát hại một binh sĩ Mỹ, họ sẽ phải trả giá cho hành động đó gấp nhiều lần”.

Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết ông đã truyền đạt chỉ thị này tới Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Daniel Caine cùng "mọi chỉ huy trong quân đội”.

Liên quan đến Israel, tối 20/7, Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã triệu tập cuộc họp tham vấn an ninh kéo dài hơn 5 giờ. Sau cuộc họp, Bộ trưởng Tài chính Bezalel Smotrich cho biết Israel không có lợi ích khi tham gia trực tiếp vào cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran, đồng thời nhận định việc duy trì nguyên trạng hiện nay là lựa chọn phù hợp nhất đối với nước này.