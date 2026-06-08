Thủ tướng Lê Minh Hưng hội đàm với Thủ tướng Campuchia Hun Manet

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Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Moha Borvor Thipadei Hun Manet đã đến thủ đô Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ ba từ ngày 8-9/6/2026. Sáng 8/6, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã chủ trì Lễ đón Thủ tướng Hun Manet thăm chính thức Việt Nam.
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Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Campuchia Hun Manet chụp ảnh chung trước hội đàm. Đây là chuyến thăm chính thức lần thứ hai của ông Hun Manet đến Việt Nam trên cương vị Thủ tướng Vương quốc Campuchia, qua đó tạo động lực mới thúc đẩy quan hệ hai nước tiếp tục đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả, góp phần tạo dựng môi trường hòa bình, ổn định trong khu vực, đóng góp thiết thực trong việc xây dựng Cộng đồng ASEAN.
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Là hai nước láng giềng gần gũi với nhiều điểm tương đồng, Việt Nam và Campuchia chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 24/6/1967. Trong gần 60 năm qua, tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai dân tộc được hun đúc, tôi luyện từ trong những năm tháng gian khó đấu tranh giành độc lập dân tộc, bảo vệ Tổ quốc cho đến giai đoạn xây dựng, phát triển đất nước.
Lãnh đạo và nhân dân hai nước không ngừng vun đắp cho tình hữu nghị láng giềng tốt đẹp. Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với Campuchia, cũng như tình cảm đoàn kết, gắn bó giữa ba nước Việt Nam, Lào và Campuchia. Từ năm 2005, lãnh đạo cấp cao hai nước đã thống nhất đề ra phương châm mới trong phát triển quan hệ song phương là “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài.”
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Với định hướng đó, quan hệ hai nước đã không ngừng được củng cố và phát triển trên mọi lĩnh vực, trong đó, quan hệ chính trị-ngoại giao luôn giữ vai trò nòng cốt trong định hướng tổng thể các mối quan hệ giữa hai nước.
Kinh tế, thương mại và đầu tư là động lực thúc đẩy hợp tác thực chất, là trọng tâm hợp tác giữa hai nước từ nay đến năm 2030. Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn thứ ba của Campuchia và là thị trường xuất khẩu thứ hai của Campuchia, với kim ngạch thương mại hai chiều đạt trung bình khoảng 10 tỷ USD/năm trong vài năm gần đây và đạt 11,3 tỷ USD năm 2025.
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Toàn cảnh cuộc hội đàm giữa Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Hun Manet. Hai Thủ tướng cũng tiến hành hội đàm trên nhiều lĩnh vực, bao gồm hợp tác quốc phòng-an ninh tiếp tục là trụ cột, ngày càng chặt chẽ và thực chất. Ngoài cơ chế hợp tác song phương, hai nước cũng phối hợp chặt chẽ với nhau tại các diễn đàn quốc tế, khu vực và tiểu vùng. Các lĩnh vực hợp tác khác về giáo dục-đào tạo, giao thông-vận tải, văn hóa, y tế, viễn thông... cũng được quan tâm đẩy mạnh.
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Sau cuộc hội đàm, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Manet chứng kiến trao Kế hoạch hợp tác giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch với Bộ Thông tin Campuchia về hợp tác trong lĩnh vực thông tin giai đoạn 2026-2030.
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Cùng ngày, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Manet tham quan trưng bày ảnh về quan hệ hợp tác giữa hai nước do Thông tấn xã Việt Nam thực hiện.
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