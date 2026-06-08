Thủ tướng Lê Minh Hưng hội đàm với Thủ tướng Campuchia Hun Manet

Là hai nước láng giềng gần gũi với nhiều điểm tương đồng, Việt Nam và Campuchia chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 24/6/1967. Trong gần 60 năm qua, tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai dân tộc được hun đúc, tôi luyện từ trong những năm tháng gian khó đấu tranh giành độc lập dân tộc, bảo vệ Tổ quốc cho đến giai đoạn xây dựng, phát triển đất nước.

Lãnh đạo và nhân dân hai nước không ngừng vun đắp cho tình hữu nghị láng giềng tốt đẹp. Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với Campuchia, cũng như tình cảm đoàn kết, gắn bó giữa ba nước Việt Nam, Lào và Campuchia. Từ năm 2005, lãnh đạo cấp cao hai nước đã thống nhất đề ra phương châm mới trong phát triển quan hệ song phương là “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài.”