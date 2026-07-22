Patriot có tên lửa đánh chặn giá rẻ

Nhằm hạ nhiệt áp lực cạn kiệt kho dự trữ, tập đoàn Lockheed Martin ngày 20/7 đã công bố tên lửa đánh chặn giá rẻ PAC-3 ACE dành cho hệ thống phòng không Patriot.

Tên lửa đánh chặn PAC-3. Ảnh: Lockheed Martin.

Thông báo được đưa ra trong bối cảnh kho dự trữ tên lửa Patriot trên toàn cầu đang chịu áp lực lớn. Trước đó, Lục quân Mỹ đã khởi động chương trình tìm kiếm các loại tên lửa đánh chặn có chi phí thấp hơn nhằm giảm gánh nặng hậu cần và tăng khả năng duy trì tác chiến trong các cuộc xung đột kéo dài, theo Reuters.

Tên lửa giá rẻ hướng tới thị trường châu Âu

Theo Lockheed Martin, PAC-3 ACE có giá khoảng 2,5 triệu USD /quả, chỉ bằng chưa tới một nửa so với tên lửa PAC-3 MSE đang được sản xuất.

"Quân đội Mỹ và các đồng minh cần một giải pháp vừa được kiểm chứng trên thực chiến, vừa có hiệu quả về chi phí. PAC-3 ACE đáp ứng chính xác yêu cầu đó khi kế thừa hiệu suất vượt trội của PAC-3 MSE", ông Tim Cahill, Chủ tịch bộ phận Tên lửa và Hệ thống Điều khiển hỏa lực của Lockheed Martin, cho biết.

Theo Lockheed Martin, PAC-3 ACE không được phát triển để thay thế PAC-3 MSE mà đóng vai trò là tên lửa đánh chặn bổ sung trong hệ thống Patriot. Theo đó, PAC-3 MSE sẽ tiếp tục đảm nhiệm các mục tiêu phức tạp hoặc có mức độ đe dọa cao và PAC-3 ACE được sử dụng cho những mục tiêu thông thường hơn với chi phí thấp hơn.

PAC-3 ACE được thiết kế để đối phó với máy bay, tên lửa hành trình, tên lửa đạn đạo tầm ngắn và một số loại tên lửa đạn đạo tầm trung, nhưng không nhằm mục đích đánh chặn máy bay không người lái.

Lockheed Martin cho biết có thể bắt đầu sản xuất PAC-3 ACE từ năm 2028 và sẽ hợp tác với đối tác công nghiệp tại Mỹ và châu Âu để phát triển, chế tạo loại tên lửa này.

Tên lửa mới cũng được thiết kế để tận dụng hạ tầng sẵn có của hệ thống Patriot, bao gồm hệ thống điều khiển hỏa lực PAC-3 và mạng chỉ huy tác chiến tích hợp IBCS. Điều này giúp rút ngắn thời gian phát triển, thử nghiệm và triển khai, đồng thời cho phép các quốc gia đang vận hành Patriot tích hợp PAC-3 ACE mà không phải thay đổi đáng kể hạ tầng hiện có.

Việc công bố PAC-3 ACE tại Anh phản ánh nỗ lực của Lockheed Martin trong việc tận dụng làn sóng tái vũ trang tại châu Âu sau khi xung đột Nga - Ukraine bùng phát. Đồng thời, hãng cũng muốn đáp ứng nhu cầu của các nước châu Âu trong việc mở rộng năng lực sản xuất quốc phòng ngay tại khu vực.

"Mục tiêu của tôi là nhanh chóng phát triển năng lực này để cuối cùng có thể tạo ra một loại tên lửa hoàn toàn do châu Âu sản xuất, được chế tạo ngay tại châu Âu. Khi đó, đây thực sự sẽ là tên lửa của châu Âu", ông Cahill nói, cho biết Lockheed Martin đang đàm phán với một số quốc gia châu Âu về kế hoạch hợp tác sản xuất.

Công ty Mỹ ra mắt tên lửa giá rẻ cho tổ hợp Patriot Tập đoàn quốc phòng Mỹ Lockheed Martin vừa công bố tên lửa đánh chặn PAC-3 ACE giá rẻ dành cho hệ thống Patriot.

Ưu thế của PAC-3 ACE

Để giảm giá thành, PAC-3 ACE được lược bỏ hoặc đơn giản hóa một số bộ phận đắt tiền nhất, như động cơ nhiên liệu rắn tạo lực đẩy và đầu tự dẫn dùng để phát hiện, bám bắt mục tiêu, theo Lockheed Martin.

Ngoài mức giá thấp hơn, hiện vẫn chưa rõ PAC-3 ACE khác biệt đến mức nào so với PAC-3 MSE. Hình ảnh mô phỏng do công ty công bố cho thấy đây có vẻ là một tên lửa đánh chặn ngắn và gọn hơn.

Theo đánh giá của chuyên trang The War Zone, việc cắt giảm chi phí nhiều khả năng đồng nghĩa PAC-3 ACE sẽ có năng lực tác chiến thấp hơn PAC-3 MSE, với tầm bắn và độ cao đánh chặn hạn chế hơn, cũng như khả năng đối phó các mối đe dọa hiện đại nhất bị suy giảm.

Một chi tiết đáng chú ý là hình ảnh mô phỏng không cho thấy bộ phận điều khiển tư thế bay (ACS) của PAC-3 MSE - cụm động cơ phản lực cỡ nhỏ bố trí quanh phần đầu tên lửa, giúp tăng khả năng cơ động khi đánh chặn. The War Zone cũng cho rằng PAC-3 ACE có thể không được trang bị đầu đạn "Lethality Enhancer" như PAC-3 MSE hoặc sử dụng đầu tự dẫn đơn giản hơn nhằm tiếp tục cắt giảm chi phí, dù Lockheed Martin chưa xác nhận các thay đổi này.

Cấu tạo của tên lửa PAC-3 MSE. Đồ họa: Lockheed Martin.

Tuy vậy, PAC-3 ACE vẫn được cho là kế thừa khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo tầm ngắn của PAC-3 MSE ở một mức độ nhất định.

Lợi thế lớn nhất của PAC-3 ACE nằm ở giá thành. Một loại tên lửa đánh chặn rẻ hơn sẽ giúp giảm chi phí cho mỗi lần đánh chặn, đồng thời cho phép các nước mua và dự trữ nhiều tên lửa hơn với cùng một ngân sách.

Những cuộc xung đột gần đây cũng cho thấy việc duy trì lượng lớn tên lửa đánh chặn trong kho dự trữ ngày càng trở nên quan trọng để đáp ứng cả nhu cầu tác chiến trước mắt lẫn các kịch bản xung đột cường độ cao trong tương lai.

Ngoài chi phí, PAC-3 ACE còn được thiết kế để có thể sản xuất với tốc độ cao và dễ mở rộng quy mô, trong đó có việc tận dụng các cơ sở sản xuất ngoài nước Mỹ. Theo hợp đồng ký với Lầu Năm Góc hồi tháng 1, Lockheed Martin đã cam kết nâng sản lượng PAC-3 MSE lên khoảng 2.000 quả mỗi năm, tăng mạnh so với mức khoảng 600 quả trước đây.

Điều này được cho là sẽ giúp đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng đối với tên lửa Patriot, đặc biệt khi Hải quân Mỹ cũng đang tích hợp PAC-3 MSE lên hệ thống phóng thẳng đứng Mk 41, khiến nhu cầu đối với dòng tên lửa này tiếp tục gia tăng.

Theo The War Zone, hướng phát triển của PAC-3 ACE cũng phù hợp với chương trình Low Cost Interceptor (LCI) mà Lục quân Mỹ khởi động hồi tháng 5 nhằm tìm kiếm một loại tên lửa đánh chặn Patriot có giá dưới 1 triệu USD /quả.

Dù chưa đạt mục tiêu này, PAC-3 ACE vẫn được đánh giá là bước đi quan trọng hướng tới mô hình phòng không nhiều lớp, trong đó các tên lửa giá rẻ đảm nhiệm phần lớn các mục tiêu thông thường như máy bay và tên lửa hành trình, còn những tên lửa đắt tiền như PAC-3 MSE sẽ dành cho các mục tiêu khó và nguy hiểm hơn.