Israel không kích nhà máy hóa dầu Iran

Lần đầu tiên kể từ lệnh ngừng bắn tháng 4, một cơ sở năng lượng của Iran bị tấn công, làm dấy lên lo ngại xung đột lan rộng và tác động đến thị trường dầu mỏ.

Vệt khói của tên lửa đánh chặn trên bầu trời sau khi Iran phóng tên lửa về phía Israel ngày 8/6. Ảnh: Reuters.

Ngày 8/6, Israel cho biết đã tiến hành không kích một tổ hợp hóa dầu ở tây nam Iran cùng nhiều mục tiêu quân sự khác, bất chấp việc Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đã yêu cầu Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu kiềm chế các cuộc tấn công mới, theo Reuters.

Đây là lần đầu tiên một cơ sở năng lượng bên trong Iran bị tấn công kể từ khi lệnh ngừng bắn ngày 8/4 có hiệu lực. Theo quân đội Israel, các mục tiêu tại tổ hợp hóa dầu Mahshahr đã bị tập kích, trong khi một quan chức địa phương Iran xác nhận với hãng tin Fars rằng một số hạng mục của nhà máy đã bị hư hại.

Theo hãng tin Tasnim, Tổ chức Khu kinh tế đặc biệt hóa dầu đã ra lệnh sơ tán công nhân của mình.

Vài giờ trước đó, Tổng thống Trump khẳng định các đợt tấn công mới giữa Israel và Iran sẽ không làm ảnh hưởng đến tiến trình đàm phán hòa bình giữa Washington và Tehran. Ông đồng thời nhấn mạnh Thủ tướng Netanyahu “không phải là người quyết định cuộc chơi”.

Tuy nhiên, hôm 8/6, Israel vẫn tiến hành các cuộc không kích tại khu vực Beirut, đánh dấu lần đầu tiên nước này tấn công thủ đô Lebanon kể từ khi Mỹ công bố kế hoạch ngừng bắn mới cho Lebanon hồi tuần trước.

Đáp trả, Iran phóng nhiều loạt tên lửa nhằm vào các mục tiêu của Israel, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ đổ vỡ các cuộc đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran. Dù vậy, ông Trump vẫn bày tỏ tin tưởng một thỏa thuận chấm dứt xung đột vẫn nằm trong tầm tay.

Iran tấn công căn cứ Không quân Israel Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tung video tấn công căn cứ không quân ở miền Bắc Israel đêm 7/6.

Không lâu sau phát biểu này, quân đội Israel thông báo đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào những mục tiêu quân sự của Iran. Trong khi đó, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cáo buộc Israel sử dụng tên lửa đạn đạo phóng từ trên không.

Đại sứ Israel tại Mỹ Yechiel Leiter cho biết Iran đã phóng 11 tên lửa đạn đạo nhằm vào Israel. Ông khẳng định Tel Aviv đang tập trung tấn công các bệ phóng tên lửa đất đối đất và cơ sở hạ tầng quân sự của Tehran.

Theo quân đội Israel, các hệ thống phòng không đã đánh chặn nhiều tên lửa được phóng từ Iran. Ngoài ra, Israel cũng kích hoạt hệ thống phòng thủ để đối phó với một tên lửa được xác định phóng từ Yemen, đánh dấu khả năng Yemen lần đầu tiên nối lại các cuộc tấn công nhằm vào Israel kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực.

Trong khi đó, Axios dẫn lời một quan chức Mỹ cho biết ông Trump đã trao đổi với ông Netanyahu qua điện thoại trong gần 30 phút vào ngày 8/6 và đề nghị Israel không tiến hành thêm các cuộc không kích vì “chúng ta đang rất gần một thỏa thuận tích cực”.

Bất chấp các nỗ lực ngoại giao, xung đột vẫn tiếp tục lan rộng. Israel chưa chấm dứt chiến dịch quân sự tại Lebanon, trong khi Hezbollah tuyên bố sẽ không hạ vũ khí nếu Israel không ngừng tấn công và rút quân khỏi nước này.

Tổng thống Trump tiếp tục khẳng định Washington và Tehran đang tiến gần tới một thỏa thuận chấm dứt chiến tranh. Tuy nhiên, các bên vẫn còn nhiều bất đồng lớn liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran, việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt, giải phóng tài sản bị phong tỏa và tương lai của eo biển Hormuz - tuyến hàng hải chiến lược vận chuyển khoảng 20% lượng dầu thô và khí tự nhiên hóa lỏng của thế giới.

Trong một cuộc phỏng vấn đăng ngày 8/6, Đại sứ Iran tại Nga Kazem Jalali cho biết eo biển Hormuz sẽ tiếp tục được mở cửa nếu đạt được thỏa thuận, nhưng “theo những điều kiện mới do Iran và Oman xác định”, đồng thời ám chỉ khả năng áp dụng các khoản phí dịch vụ mới đối với hoạt động vận tải qua tuyến đường huyết mạch này.