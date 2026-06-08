Ông Trump lên tiếng về cuộc chiến Iran

Ông Trump khẳng định ông chưa từng hứa rằng sẽ không đưa nước Mỹ bước vào chiến tranh.

Ông Trump trả lời báo chí trên chuyên cơ Không Lực Một ngày 5/6. Ảnh: New York Times.

Trong cuộc phỏng vấn dài với đài NBC phát sóng ngày 7/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ nhận định rằng, ông từng cam kết sẽ không để Mỹ tham chiến ở nước ngoài.

“Tôi chưa bao giờ bảo đảm sẽ không có chiến tranh. Nếu bảo đảm vậy, thì tại sao tôi phải xây dựng lực lượng quân sự hùng mạnh nhất thế giới?”, ông Trump đặt câu hỏi ngược trong cuộc phỏng vấn.

Đề cập đến cuộc chiến giữa Mỹ - Israel và Iran, ông Trump nói thêm: “Khi các vị nói rằng tôi từng hứa như vậy, tôi nhấn mạnh lại là tôi không hứa điều gì cả. Tôi chỉ không thích những cuộc chiến kéo dài bất tận. Nhưng đây không phải một cuộc chiến kéo dài bất tận. Chúng ta mới tiến hành cuộc chiến này được 3 tháng”.

Trong chiến dịch tranh cử hồi năm 2024, ông Trump từng nhiều lần cam kết sẽ không đưa nước Mỹ bước vào những “cuộc chiến bất tận” ở nước ngoài.

Theo New York Times, trong bài phát biểu mừng chiến thắng bầu cử, ông từng khẳng định: “Họ nói rằng ông ấy sắp bắt đầu bước vào những cuộc chiến. Còn tôi nói rằng tôi sẽ không khởi động chiến tranh. Tôi sẽ chấm dứt các cuộc chiến”.

Hiện ông Trump đã bước sang tháng thứ 4 của cuộc chiến với Iran. Cuộc chiến được khởi động mà không có sự phê chuẩn của Quốc hội Mỹ. Nhà lãnh đạo Mỹ đang đối mặt với áp lực ngày càng lớn trong việc chấm dứt cuộc xung đột tốn kém này.

Trong những tuần gần đây, cử tri đã bày tỏ sự không hài lòng trước giá nhiên liệu tăng cao, cũng như tổng chi phí chiến tranh hiện được cho là đã lên tới 29 tỷ USD tính đến tháng 5.

Trong cuộc phỏng vấn, ông Trump lặp lại cam kết đã nhiều lần đưa ra trong những ngày gần đây về giá nhiên liệu. “Mọi thứ sẽ giảm giá ngay khi chiến tranh kết thúc”, ông khẳng định.

Tuy nhiên, khi được hỏi về tiến trình đàm phán nhằm chấm dứt chiến tranh với Iran, ông Trump tiếp tục đưa ra những câu trả lời khá chung chung. Ông đồng thời dành lời khen cho các nhà đàm phán của Iran, mô tả họ là những người “hợp lý và rất thông minh”.

Dù nhiều lần khẳng định cuộc xung đột đã gần đi đến hồi kết, ông Trump không cam kết rút bớt một phần trong số 50.000 binh sĩ Mỹ đã được triển khai đến Trung Đông.

“Chi phí để duy trì họ ở đó là rất nhỏ. Tôi cho rằng sẽ thiếu thận trọng nếu rút quân, bởi có thể chúng ta sẽ cần sử dụng đến họ. Khả năng đó không cao, nhưng tôi nghĩ chúng ta sẽ giữ họ ở đó cho đến khi mọi việc hoàn tất”, ông Trump nói.

Tổng thống Mỹ cũng không nêu rõ Washington dự định xử lý lượng uranium được làm giàu ở mức cao của Iran như thế nào.

Trong cuộc phỏng vấn, ông Trump cho rằng nếu không đạt được thỏa thuận với Iran để chấm dứt chiến tranh, quân đội Mỹ sẽ tiếp tục chiến đấu, sau đó tiến hành chiến dịch nhằm kiểm soát lượng uranium nói trên.

Ông Trump cũng bày tỏ sự không hài lòng khi bị chỉ trích vì chưa thể kết thúc cuộc xung đột với Iran, đồng thời nhắc lại rằng những cuộc chiến mà Mỹ từng tham gia trước đây kéo dài hơn rất nhiều. “Nghe này, chúng ta mới ở đó được vài tháng. Mối đe dọa về cơ bản đã được kiểm soát. Sớm thôi, mọi chuyện sẽ kết thúc”, ông Trump hứa hẹn.