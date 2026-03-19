Nga và Trung Quốc lên án vụ hạ sát lãnh đạo Iran

  • Thứ năm, 19/3/2026 04:48 (GMT+7)
Đại diện Nga và Trung Quốc chỉ trích các chiến dịch không kích của Israel trong khu vực Trung Đông, bao gồm cuộc tấn công khiến nhiều lãnh đạo cấp cao của Iran thiệt mạng.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 18/3 nói rằng Nga lên án hành động tấn công và hạ sát các lãnh đạo cấp cao của Iran.

"Nga phản đối hành động có ý làm tổn hại nhằm vào những cá nhân đại diện cho giới chức lãnh đạo của đất nước độc lập Iran cũng như các nước khác. Chúng tôi lên án những hành động như vậy", ông Peskov nói trong một tuyên bố.

Nga là một trong những đồng minh thân thiết của Iran. Moscow từng lên án mạnh mẽ chiến dịch của liên quân Mỹ-Israel tại Iran, gọi đây là "hành động gây hấn có vũ trang" và kêu gọi ngừng chiến.

Trước đó, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị nói với người đồng cấp Israel Gideon Saar trong một cuộc điện đàm rằng Bắc Kinh phản đối chiến dịch không kích nhằm vào Iran.

Ông Vương cũng nói rằng Bắc Kinh ủng hộ giải quyết xung đột bằng "đối thoại và hòa giải", theo Tân Hoa Xã.

"Quá trình thỏa thuận Mỹ-Iran đã đạt được nhiều tiến triển, đáng tiếc là những bước tiến này bị ngăn trở bởi các đợt khai hỏa", ông Vương nói. "Vũ lực không thể thực sự giải quyết vấn đề mà chỉ làm mọi thứ trầm trọng thêm".

"Trung Quốc kêu gọi ngừng mọi hoạt động quân sự để tránh trường hợp xung đột leo thang mất kiểm soát", ông Vương nói thêm.

Trước đó cùng ngày, phía Israel tuyên bố đã tấn công và tiêu diệt Chủ tịch Hội đồng An ninh Tối cao Iran Ali Larijani và Gholamreza Soleimani, người đứng đầu Lực lượng Basji, trong các đợt không kích vào Tehran.

Giới chức Iran cũng xác nhận những nhân vật trên đã thiệt mạng, theo Tân Hoa Xã.

Quang cảnh sau một cuộc không kích của Israel ở khu vực quận Zuqaq al-Blat, Beirut, Lebanon vào ngày 18/3. Ảnh: Reuters.

Ngày 17/3, hãng tin Wall Street Journal dẫn một số nguồn thạo tin cho rằng Nga đã mở rộng hoạt động chia sẻ tình báo và hợp tác quân sự với Tehran, bao gồm việc cung cấp hình ảnh vệ tinh và công nghệ phát triển UAV nhằm hỗ trợ Iran trong cuộc chiến.

Tuy nhiên, phát ngôn viên Peskov phủ nhận thông tin trên: "Như mọi người đều biết, phần lớn những tin tức xoay quanh cuộc xung đột hiện tại là tin giả, cho nên chúng tôi cảm thấy không cần thiết phải bình luận về mọi mẩu tin xuất hiện".

Tái xuất lời cảnh báo về siêu vũ khí nguy hiểm hơn bom hạt nhân

Trên mạng vừa xuất hiện đoạn video cũ với lời cảnh báo gây sốc: Năm 2027 sẽ chứng kiến sự bùng nổ của một cuộc xung đột toàn cầu, trong đó xuất hiện loại vũ khí mới có khả năng xóa sổ cả một quốc gia chỉ trong một đòn đánh.

9 giờ trước

3 tử địa Iran rào sẵn chờ Mỹ 'mắc bẫy'

Eo biển Hormuz, đảo Kharg và uranium là 3 quân bài dễ bị tổn thương của Iran, song cũng là đòn bẩy trước Mỹ.

10 giờ trước

Hé lộ ứng viên tiềm năng thay thế quan chức an ninh Iran vừa bị hạ sát

Việc tìm người thay thế Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Iran Ali Larijani - sau khi ông thiệt mạng trong một cuộc tấn công của Israel hôm 17/3 - sẽ không phải là một nhiệm vụ dễ dàng.

10 giờ trước

Đại Hoàng

  • Israel

    Israel
    • Diện tích: 22.100 km2
    • Dân số: 8.71 triệu (WorldBank, 2017)
    • Ngôn ngữ chính thức: Tiếng Do Thái, tiếng Arab
    • Tôn giáo: Do Thái (đa số), Hồi, Cơ đốc,...
    • GDP: 350,85 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Thành phố lớn nhất: Tev Aviv

  • Trung Quốc

    Trung Quốc
    • Thủ đô: Bắc Kinh
    • Diện tích: 9.562.900 km²
    • Dân số: 1 tỷ 386 triệu người (WorldBank, 2017)
    • GDP: 12.237 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Nhân dân tệ
    • Mã điện thoại: +86
    • Ngôn ngữ: Tiếng phổ thông

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Phía sau những cú sốc mang thương hiệu Trump

Phong cách lãnh đạo khó đoán của Tổng thống Donald Trump đang đối mặt phép thử lớn trong cuộc chiến với Iran, giữa áp lực quân sự, kinh tế và chia rẽ chính trị nội bộ.

Trận chiến Iran phơi bày điểm yếu của Mỹ

Cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran cho thấy ưu thế công nghệ quân sự của Washington song cũng phơi bày giới hạn của Mỹ cả trong chiến tranh bất đối xứng lẫn sức ảnh hưởng địa chính trị.

