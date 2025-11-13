40.000 doanh nghiệp Anh lao đao vì chính phủ Mỹ đóng cửa

Đợt đóng cửa kéo dài kỷ lục của chính phủ Mỹ để lại hậu quả sâu rộng cho hơn 40.000 doanh nghiệp Anh đang giao thương với nền kinh tế số một thế giới.

Sau 42 ngày ngưng trệ, chính phủ Mỹ chuẩn bị để quay lại hoạt động, chấm dứt đợt đóng cửa dài nhất trong lịch sử nước này. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng đây không chỉ là một chiến thắng ngắn hạn về mặt chính trị mà còn là lời cảnh báo nghiêm khắc đối với hơn 40.000 doanh nghiệp Anh đang phụ thuộc vào quan hệ thương mại xuyên Đại Tây Dương.

BBC nhận định việc chính phủ Mỹ tạm ngừng hoạt động trong hơn sáu tuần đã gây ra “tình trạng hỗn loạn hành chính chưa từng có”, dẫn đến tồn đọng nghiêm trọng trong các lĩnh vực thông quan, phê duyệt hợp đồng và cấp phép kinh doanh. Tình trạng này khiến hàng loạt doanh nghiệp Anh phải đối mặt với sự chậm trễ trong giao hàng, ký kết đối tác và vận hành tài chính.

Theo ước tính của các nhà kinh tế, mỗi tuần đóng cửa khiến nền kinh tế Mỹ thiệt hại khoảng 15 tỷ USD . Tác động lan tỏa này khiến môi trường kinh doanh trở nên bất ổn, buộc nhiều công ty Anh phải điều chỉnh kế hoạch đầu tư và dự báo tài chính. BBC dẫn lời một chuyên gia kinh tế gọi đây là “một điểm bước ngoặt mang tính quyết định” đối với cả hai nền kinh tế.

Giám đốc Phòng Thương mại Anh Steven Lynch cho rằng mối quan hệ Mỹ - Anh đang chuyển từ “đối tác đặc biệt” sang mang tính “giao dịch thuần túy”.

“Sự thiện chí từng gắn kết hai bên không còn là tấm khiên bảo vệ lợi ích thương mại của Anh trước những biến động chính trị nội bộ tại Mỹ”, ông Lynch nói.

Mỹ trải qua khủng hoảng hành chính khi chính phủ nước này đóng cửa với thời gian kéo dài kỷ lục. Ảnh: Reuters.

Việc Thượng viện Mỹ thông qua thỏa thuận mở cửa chính phủ không phải là kết quả của tinh thần lưỡng đảng, mà là dấu hiệu của “sự kiệt quệ chính trị”, tờ IBTimes nhận định.

Cuộc bỏ phiếu chỉ đạt được sau khi 8 thượng nghị sĩ Dân chủ chọn đột phá để chấm dứt bế tắc, làm dấy lên phản ứng dữ dội ngay trong chính đảng của họ.

Trong bối cảnh này, giới phân tích cho rằng ngoại giao biểu tượng không còn đủ để duy trì niềm tin kinh tế.

“Biểu tượng không thể thay đổi thuế quan. Điều quan trọng lúc này là năng lực vận hành thực chất: từ chuỗi cung ứng ổn định đến chiến lược quản trị rủi ro chủ động”, ông Lynch nói. Các doanh nghiệp Anh được khuyến nghị xem bất ổn chính trị tại Mỹ như một yếu tố rủi ro thường trực, cần có kế hoạch dự phòng, đa dạng hóa thị trường và chuẩn bị cho những cú sốc chính sách đột ngột từ Washington.