Nhà Trắng phản ứng gay gắt trước cáo buộc về ông Trump

Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt khẳng định trong cuộc họp báo mới nhất rằng những nghi vấn, cáo buộc hướng vào ông Trump ở thời điểm hiện tại liên quan đến tỷ phú ấu dâm Epstein chỉ là chiêu trò chính trị.

Ngày 12/11, Đảng Dân chủ công bố một số email cho thấy Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể đã biết rõ về những hành vi sai trái của tỷ phú ấu dâm người Mỹ Jeffrey Epstein, ngoài ra, có thể ông Trump đã dành thời gian ở bên một trong các nạn nhân của Epstein.

Trong cuộc họp báo diễn ra tại Nhà Trắng ngay sau khi các email được công bố, một phóng viên đặt câu hỏi: "Tổng thống Trump có từng dành thời gian lưu lại nhà của Jeffrey Epstein để ở bên một trong các nạn nhân không?”.

Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt đáp: “Những email vừa được công bố không chứng minh được điều gì ngoài việc Tổng thống Trump không làm gì sai. Như Tổng thống từng nói, ông và Epstein từng cùng sống ở thị trấn Palm Beach. Epstein còn từng là thành viên tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago cho đến khi Tổng thống đuổi ông ta đi, vì Epstein là kẻ ấu dâm và bệnh hoạn".

Khi một phóng viên khác đề nghị công bố toàn bộ hồ sơ về Epstein để chấm dứt những nghi vấn và đồn đoán kéo dài về mối quan hệ trong quá khứ giữa Tổng thống Trump và Epstein, bà Leavitt đáp: “Chính quyền này đã minh bạch hơn bất kỳ bên nào khác trong vụ Epstein”.

Bà Leavitt khẳng định Bộ Tư pháp đã công khai hàng nghìn trang tài liệu, Nhà Trắng cũng tích cực hợp tác với Ủy ban Giám sát Hạ viện. "Đó là lý do các bạn thấy có những email vừa được công bố mới đây", Thư ký Báo chí Nhà Trắng phân tích.

Đồng thời, bà Leavitt đưa ra nhận định: “Đây chỉ là trò dựng chuyện của các đối thủ chính trị. Họ không hề quan tâm đến các nạn nhân. Họ chỉ lợi dụng vụ việc để tấn công Tổng thống Trump. Không có sự trùng hợp nào ở Washington. Việc rò rỉ email ngay trước khi Chính phủ mở cửa trở lại không phải là ngẫu nhiên”.

Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt trong cuộc họp báo ngày 12/11. Ảnh: Reuters.

Theo bà Leavitt, các động thái này nhằm đánh lạc hướng truyền thông và dư luận, khiến Nhà Trắng buộc phải trả lời những câu hỏi về Epstein, thay vì tập trung dồn sức vào việc nhanh chóng khôi phục lại hoạt động của Chính phủ.

Khi được hỏi về cuộc gặp giữa Nhà Trắng và nghị sĩ Cộng hòa Lauren Boebert, người ủng hộ yêu cầu công bố hồ sơ về Epstein, bà Leavitt đặt câu hỏi ngược: “Chẳng phải việc chúng tôi sẵn sàng họp với bất kỳ nghị sĩ nào về vấn đề này là minh chứng rõ nhất cho sự minh bạch của chúng tôi hay sao?”.

Khi một phóng viên đặt câu hỏi về việc Chính phủ Mỹ có đợt đóng cửa dài nhất trong lịch sử, nội dung cuộc họp báo bắt đầu chuyển hướng, bà Leavitt mỉm cười nói: “Cảm ơn, cuối cùng cũng có người hỏi về điều này”.

Cách thức bà Leavitt trả lời mọi câu hỏi được đặt ra trong cuộc họp báo mới nhất được truyền thông quốc tế đánh giá là thể hiện bản lĩnh xử lý khủng hoảng và khả năng khéo léo xoay chuyển tình thế của nữ Thư ký Báo chí Nhà Trắng.