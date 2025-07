TT Trump kiện Wall Street Journal đòi bồi thường ít nhất 10 tỷ USD

Ngày 18/7, Tổng thống Trump đã đệ đơn kiện nhà xuất bản tờ Wall Street Journal cùng ban lãnh đạo của hãng về tội phỉ báng sau khi tờ báo này đăng tải một bài viết về bức thư sinh nhật bị cho là “thô tục” gửi tới ông Jeffrey Epstein. Tờ báo này cho biết bức thư trên có chữ ký của Tổng thống Trump.

Đơn kiện, được nộp tại Tòa án Quận miền Nam bang Florida, yêu cầu bồi thường ít nhất 10 tỷ USD . Đơn kiện cáo buộc những thông tin mà tờ báo đăng tải là “sai sự thật, mang tính phỉ báng, vô căn cứ và bôi nhọ uy tín”, đồng thời tố cáo Wall Street Journal đã có “những sai sót rõ ràng về mặt báo chí”.

Khi đó, tờ báo này cho biết bức thư, được cho là được viết từ đầu những năm 2000, có chữ ký của ông Trump, kèm theo lời chúc mừng sinh nhật và một bức vẽ với hình ảnh “không được lịch thiệp”. Theo bài viết của Wall Street Journal, bức thư này được lưu giữ trong một cuốn sách cùng các bức thư khác từ bạn bè và người quen gửi tới ông Epstein nhân dịp ông này bước sang tuổi 50 vào năm 2003. Tổng thống Trump đã phủ nhận thông tin này, gọi bức thư là “giả mạo”.

Trước đó, ông Trump thừa nhận đã từng gặp ông Epstein nhiều năm trước, nhưng cho biết hai người đã không còn duy trì quan hệ từ lâu. Ông Epstein là người đã qua đời trong phòng giam vào năm 2019 khi đang chờ xét xử.

Đơn kiện nêu tên nhà xuất bản Dow Jones & Company của tờ Wall Street Journal, cùng công ty mẹ là News Corporation. Ngoài ra, phóng viên Joseph Palazzolo và Khadeeja Safdar, những người đứng tên bài viết, cùng ông Murdoch và Giám đốc điều hành Dow Jones, ông Robert Thomson, cũng bị liệt vào danh sách bị đơn.

Trong một bài đăng trên Truth Social, ông Trump gọi đây là vụ kiện “quyền lực” và là một “hành động pháp lý mang tính lịch sử”.

Theo CBS News, các vụ kiện về hành vi phỉ báng ở Mỹ được đánh giá thường đối mặt với rào cản rất lớn để giành chiến thắng tại các tòa án. Thông thường, để một nhân vật của công chúng thắng vụ kiện phỉ báng, họ phải chứng minh không chỉ rằng những thông tin sai sự thật đã được đăng tải về họ, mà còn phải chứng minh bị đơn đã hành động với “ác ý thực sự”, tức là biết những thông tin đó sai hoặc đã hành động một cách liều lĩnh, bất chấp sự thật.

Nhà Trắng chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức khi được yêu cầu bình luận về vụ kiện.

Tổng thống Trump hôm 17/7 đã chỉ đạo Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi tìm cách công bố lời khai của bồi thẩm đoàn liên quan đến ông Epstein. Sau đó vào cuối ngày 18/7, Bộ Tư pháp đã nộp đơn yêu cầu giải mật lời khai của bồi thẩm đoàn này.

Ông Epstein từng bị cơ quan liên bang điều tra tại Florida vào những năm 2000, dẫn đến một thỏa thuận không truy tố và một bản nhận tội với cáo buộc mại dâm cấp tiểu bang, và sau đó bị buộc tội buôn bán tình dục trẻ em tại Manhattan năm 2019. Cơ quan chức năng Mỹ cũng đã điều tra nguyên nhân ông Epstein tử vong khi đang bị giam giữ và kết luận đây là một vụ tự sát.

Nghệ thuật đàm phán "phủ đầu" của Donald Trump

Nhiều năm về trước, ông Donald Trump từng là tác giả sách, đồng tác giả cuốn The Art of the Deal năm 1987 (xuất bản tiếng Việt với tên Nghệ thuật đàm phán).

Cuốn sách kể chi tiết về thời thơ ấu và các giao dịch bất động sản của Trump cùng với những lời khuyên kinh doanh ngắn gọn. Tác phẩm cũng cho thấy nhiều chiến thuật được ông Trump thực hiện trong các hành động thuế quan gần đây.