Tổng thống Colombia đáp trả ông Trump: 'Ngừng vu khống tôi'

Tổng thống Colombia Gustavo Petro đã thẳng thừng bác bỏ các lời đe dọa từ Tổng thống Mỹ Donald Trump, đồng thời phản ứng trước cáo buộc cho rằng ông có liên quan đến hoạt động buôn bán ma túy.

Tổng thống Colombia Gustavo Petro phát biểu trong một sự kiện tại quảng trường San Francisco ở Cali, Colombia ngày 11/6/2025. Ảnh: Reuters.

Phát biểu với báo giới trên chuyên cơ Không lực Một ngày 4/1 (giờ địa phương), ông Trump tiếp tục đưa ra những lời đe dọa tương tự đối với Colombia, cho rằng quốc gia Nam Mỹ này đang “ được điều hành bởi một kẻ thích sản xuất cocaine và bán sang Mỹ”.

Ông Trump còn cáo buộc nhà lãnh đạo Colombia sở hữu các “xưởng” và “nhà máy” sản xuất cocaine, đồng thời tuyên bố những hoạt động này “sẽ không kéo dài lâu”.

Khi được hỏi liệu Mỹ có cân nhắc một sự can thiệp quân sự tương tự như tại Venezuela đối với Colombia hay không, Tổng thống Mỹ đáp: “Nghe có vẻ hợp lý với tôi”.

Trước những cáo buộc trên, Tổng thống Petro đã bác bỏ mạnh mẽ, khẳng định tên ông “không xuất hiện trong bất kỳ hồ sơ tòa án nào”, theo AFP.

“Hãy ngừng vu khống tôi, thưa ông Trump. Đó không phải là cách đe dọa một tổng thống Mỹ Latinh - người trưởng thành từ đấu tranh vũ trang và từ khát vọng hòa bình của nhân dân Colombia”, ông viết trên mạng xã hội X.

Nhà lãnh đạo Colombia cũng nhiều lần chỉ trích gay gắt hành động quân sự của chính quyền Trump tại khu vực, cáo buộc Washington đã bắt giữ Tổng thống Nicolás Maduro “mà không có cơ sở pháp lý”.

“Tôi không biết ông Maduro là người tốt hay xấu. Nhưng sau hơn nửa thế kỷ đối phó với những băng đảng ma túy lớn nhất, tên của Nicolás Maduro hay vợ ông ấy, bà Cilia Flores, không hề xuất hiện trong bất kỳ hồ sơ nào của hệ thống tư pháp Colombia”, ông Petro cho biết.

Theo nhà lãnh đạo Colombia, những cáo buộc nhằm vào ông Maduro chủ yếu xuất phát từ các lãnh đạo phe đối lập Venezuela, với mục đích đảo ngược kết quả bầu cử.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Colombia và Tổng thống Gustavo Petro trong cuộc phỏng vấn ngày 4/1 trên Không lực Một. Ảnh: Reuters.

Ông Petro cho rằng việc lãnh đạo Mỹ cáo buộc ông là “trùm băng đảng cocaine” thực chất nhằm trừng phạt ông vì những phát biểu bảo vệ người Palestine tại Dải Gaza trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.

“Tôi không có xe hơi, không sở hữu điền trang ở nước ngoài. Tôi mua nhà bằng hình thức trả góp từ tiền lương của mình. Điều đó là bất công, và tôi đấu tranh chống lại sự bất công”, Tổng thống Colombia nhấn mạnh.

Tổng thống Petro kêu gọi giới chức Mỹ không nên nhìn nhận Mỹ Latinh như “một ổ tội phạm đang đầu độc công dân của các bạn”, mà cần tôn trọng khu vực này và “đọc lại lịch sử của chúng tôi - lịch sử kéo dài 30.000 năm trên khắp châu Mỹ”.

“Tôi đọc lịch sử của Mỹ để hiểu các bạn”, ông viết. “Đừng chỉ thấy những kẻ buôn ma túy ở nơi có các chiến binh đấu tranh vì dân chủ và tự do chân chính”.

Trong một bài đăng khác trên X cùng ngày 4/1, ông Petro nhấn mạnh: “Bạn bè thì không ném bom”.

Bộ Ngoại giao Colombia gọi những lời đe dọa của Tổng thống Mỹ là “sự can thiệp không thể chấp nhận được” và yêu cầu Washington “tôn trọng”.

Colombia và Mỹ vốn là những đồng minh quân sự và kinh tế quan trọng trong khu vực, song quan hệ song phương thời gian qua liên tục căng thẳng.

Kể từ khi ông Trump bắt đầu nhiệm kỳ hai, hai nhà lãnh đạo thường xuyên đối đầu về nhiều vấn đề, trong đó có thuế quan và chính sách nhập cư.

Sau vụ bắt giữ, Liên Hợp Quốc cùng nhiều nước trong khu vực Mỹ Latinh và trên thế giới lên án cuộc tấn công của Mỹ, cho rằng hành động này xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Venezuela, đe dọa hòa bình khu vực và tạo tiền lệ nguy hiểm, có nguy cơ làm xói mòn các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, đồng thời nhấn mạnh giải pháp đối thoại. Việt Nam kêu gọi các bên liên quan tôn trọng luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên hợp quốc, trong đó có nguyên tắc tôn trọng chủ quyền các quốc gia, không sử dụng vũ lực và đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế.