Hồ sơ Epstein: Bộ Tư pháp Mỹ khôi phục ảnh có ông Trump

Sau làn sóng phản đối từ Quốc hội và dư luận, Bộ Tư pháp Mỹ quyết định khôi phục bức ảnh có ông Trump trong hồ sơ Epstein, khẳng định không liên quan đến nạn nhân nào.

Hình ảnh có mặt Tổng thống Trump bị Bộ Tư pháp Mỹ gỡ bỏ trước khi khôi phục hôm 21/12. Ảnh: Bộ Tư pháp Mỹ.

Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) ngày 21/12 (giờ địa phương) đã đăng lại một bức ảnh thuộc hồ sơ Epstein, trong đó xuất hiện Tổng thống Donald Trump.

Bức ảnh - gồm hai khung hình riêng biệt có ông Trump - từng bị DOJ rút khỏi không gian công khai sau khi được đăng tải trên website của cơ quan này hôm 19/12. Hình ảnh ghi lại nhiều vật dụng đặt trên và trong bàn làm việc của tỷ phú ấu dâm Jeffrey Epstein, theo CNBC.

Một khung hình cho thấy ông Trump chụp cùng một nhóm phụ nữ, trong khi khung còn lại là bức ảnh quen thuộc ghi lại khoảnh khắc ông Trump đứng cạnh vợ là bà Melania, Jeffrey Epstein và Ghislaine Maxwell - trợ lý thân cận của Epstein, hiện đã bị kết án.

Trong thông báo đăng trên mạng xã hội X, DOJ cho biết: “Văn phòng Công tố Quận Nam New York (SDNY) đã đánh dấu một hình ảnh có Tổng thống Trump để xem xét khả năng cần hành động thêm nhằm bảo vệ các nạn nhân”.

“Vì thận trọng, Bộ Tư pháp đã tạm thời gỡ hình ảnh này để rà soát. Sau khi xem xét, chúng tôi xác định không có bằng chứng cho thấy bất kỳ nạn nhân nào của Epstein xuất hiện trong bức ảnh, nên hình ảnh đã được đăng lại nguyên trạng, không chỉnh sửa hay che mờ”, thông báo nêu rõ.

DOJ không giải thích cụ thể SDNY ở đây ám chỉ cơ quan nào. Thuật ngữ này có thể chỉ cả khu vực tư pháp liên bang bao gồm Manhattan, New York, hoặc Văn phòng Công tố Mỹ tại quận này - nơi phụ trách truy tố các vụ án hình sự liên bang.

Trước đó, hôm 20/12, các nghị sĩ Dân chủ tại Quốc hội đã lên tiếng chất vấn việc gỡ bỏ bức ảnh. “Bức ảnh số 468 trong hồ sơ Epstein, có ông Donald Trump, dường như đã bị xóa khỏi đợt công bố của DOJ”, Ủy ban Giám sát Hạ viện do đảng Dân chủ kiểm soát viết trên X.

“@AGPamBondi điều này có đúng không? Còn những gì đang bị che giấu? Người dân Mỹ cần sự minh bạch”, bài viết cho biết.

Phát biểu sớm 21/12, Thứ trưởng Tư pháp Todd Blanche cho biết bức ảnh bị gỡ sau khi xuất hiện lo ngại liên quan đến những phụ nữ trong hình.

“Vì vậy chúng tôi đã tạm thời rút bức ảnh này”, ông Blanche nói trên chương trình Meet the Press của NBC, đồng thời nhấn mạnh: “Việc này không liên quan gì đến Tổng thống Trump”.

Sự việc xảy ra trong bối cảnh một đạo luật do chính ông Trump ký trước đó yêu cầu DOJ phải công khai toàn bộ “hồ sơ Epstein” trước thời hạn ngày 19/12.

Bức ảnh được đăng lên website DOJ vào 19/12 nhưng biến mất chỉ vài giờ sau. Hình ảnh cho thấy một tập hợp các bức ảnh có khung và không khung, trong đó xuất hiện nhiều nhân vật nổi tiếng như ông Trump, cựu Tổng thống Bill Clinton và Giáo hoàng John Paul II.

“Khi nhận được ý kiến từ các nhóm bảo vệ quyền lợi nạn nhân về những hình ảnh như vậy, chúng tôi sẽ gỡ xuống và tiến hành điều tra”, ông Blanche nói.