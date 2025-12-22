Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Hồ sơ Epstein: Bộ Tư pháp Mỹ khôi phục ảnh có ông Trump

  • Thứ hai, 22/12/2025 11:36 (GMT+7)
  • 17 phút trước

Sau làn sóng phản đối từ Quốc hội và dư luận, Bộ Tư pháp Mỹ quyết định khôi phục bức ảnh có ông Trump trong hồ sơ Epstein, khẳng định không liên quan đến nạn nhân nào.

Hình ảnh có mặt Tổng thống Trump bị Bộ Tư pháp Mỹ gỡ bỏ trước khi khôi phục hôm 21/12. Ảnh: Bộ Tư pháp Mỹ.

Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) ngày 21/12 (giờ địa phương) đã đăng lại một bức ảnh thuộc hồ sơ Epstein, trong đó xuất hiện Tổng thống Donald Trump.

Bức ảnh - gồm hai khung hình riêng biệt có ông Trump - từng bị DOJ rút khỏi không gian công khai sau khi được đăng tải trên website của cơ quan này hôm 19/12. Hình ảnh ghi lại nhiều vật dụng đặt trên và trong bàn làm việc của tỷ phú ấu dâm Jeffrey Epstein, theo CNBC.

Một khung hình cho thấy ông Trump chụp cùng một nhóm phụ nữ, trong khi khung còn lại là bức ảnh quen thuộc ghi lại khoảnh khắc ông Trump đứng cạnh vợ là bà Melania, Jeffrey Epstein và Ghislaine Maxwell - trợ lý thân cận của Epstein, hiện đã bị kết án.

Trong thông báo đăng trên mạng xã hội X, DOJ cho biết: “Văn phòng Công tố Quận Nam New York (SDNY) đã đánh dấu một hình ảnh có Tổng thống Trump để xem xét khả năng cần hành động thêm nhằm bảo vệ các nạn nhân”.

“Vì thận trọng, Bộ Tư pháp đã tạm thời gỡ hình ảnh này để rà soát. Sau khi xem xét, chúng tôi xác định không có bằng chứng cho thấy bất kỳ nạn nhân nào của Epstein xuất hiện trong bức ảnh, nên hình ảnh đã được đăng lại nguyên trạng, không chỉnh sửa hay che mờ”, thông báo nêu rõ.

DOJ không giải thích cụ thể SDNY ở đây ám chỉ cơ quan nào. Thuật ngữ này có thể chỉ cả khu vực tư pháp liên bang bao gồm Manhattan, New York, hoặc Văn phòng Công tố Mỹ tại quận này - nơi phụ trách truy tố các vụ án hình sự liên bang.

Trước đó, hôm 20/12, các nghị sĩ Dân chủ tại Quốc hội đã lên tiếng chất vấn việc gỡ bỏ bức ảnh. “Bức ảnh số 468 trong hồ sơ Epstein, có ông Donald Trump, dường như đã bị xóa khỏi đợt công bố của DOJ”, Ủy ban Giám sát Hạ viện do đảng Dân chủ kiểm soát viết trên X.

“@AGPamBondi điều này có đúng không? Còn những gì đang bị che giấu? Người dân Mỹ cần sự minh bạch”, bài viết cho biết.

Phát biểu sớm 21/12, Thứ trưởng Tư pháp Todd Blanche cho biết bức ảnh bị gỡ sau khi xuất hiện lo ngại liên quan đến những phụ nữ trong hình.

“Vì vậy chúng tôi đã tạm thời rút bức ảnh này”, ông Blanche nói trên chương trình Meet the Press của NBC, đồng thời nhấn mạnh: “Việc này không liên quan gì đến Tổng thống Trump”.

Sự việc xảy ra trong bối cảnh một đạo luật do chính ông Trump ký trước đó yêu cầu DOJ phải công khai toàn bộ “hồ sơ Epstein” trước thời hạn ngày 19/12.

Bức ảnh được đăng lên website DOJ vào 19/12 nhưng biến mất chỉ vài giờ sau. Hình ảnh cho thấy một tập hợp các bức ảnh có khung và không khung, trong đó xuất hiện nhiều nhân vật nổi tiếng như ông Trump, cựu Tổng thống Bill Clinton và Giáo hoàng John Paul II.

“Khi nhận được ý kiến từ các nhóm bảo vệ quyền lợi nạn nhân về những hình ảnh như vậy, chúng tôi sẽ gỡ xuống và tiến hành điều tra”, ông Blanche nói.

Ông Bill Clinton nói bị biến thành 'kẻ chịu trận'

Người phát ngôn của cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton cáo buộc Nhà Trắng đang biến ông thành “kẻ chịu trận”, sau khi loạt ảnh liên quan đến Jeffrey Epstein được công bố theo yêu cầu của Quốc hội Mỹ.

28:1662 hôm qua

Hồ sơ Epstein: Dày đặc tên ông Clinton, TT Trump gần như vắng bóng

Loạt hồ sơ Epstein được công bố theo luật mới khiến dư luận Mỹ xôn xao khi các tài liệu tập trung nhiều vào cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton, còn ông Donald Trump gần như đứng ngoài.

11:11 20/12/2025

Lộ diện nhiều nhân vật nổi tiếng trong loạt ảnh mới vụ Epstein

Chỉ một ngày trước hạn chót công bố toàn bộ hồ sơ Epstein, phe Dân chủ tại Hạ viện Mỹ tiếp tục tung thêm hàng chục bức ảnh, hé lộ mạng lưới quan hệ gây chấn động dư luận.

17:00 19/12/2025

Đọc để hiểu rõ hơn lịch sử nước Mỹ

Mục Thế giới giới thiệu cuốn sách "Lẽ thường" - cuốn sách của tác giả Thomas Paine được xuất bản lần đầu vào năm 1776 và đã có vai trò quan trọng trong thời kỳ lập quốc của Mỹ. Cho đến hôm nay, cuốn sách vẫn còn nguyên giá trị lịch sử đối với những ai quan tâm đến lịch sử nước Mỹ.

Phương Linh

hồ sơ Epstein Donald Trump Mỹ Pháp ông Trump Bộ Tư Pháp Jeffrey Epstein Mỹ tỷ phú ấu dâm

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

  • Pháp

    Pháp
    • Thủ đô: Paris
    • Diện tích: 549.100 km²
    • Dân số: 67,12 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 2.582 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Euro
    • Mã điện thoại: +33
    • Ngôn ngữ: Tiếng Pháp



