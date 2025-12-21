Ông Bill Clinton nói bị biến thành 'kẻ chịu trận'

Người phát ngôn của cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton cáo buộc Nhà Trắng đang biến ông thành “kẻ chịu trận”, sau khi loạt ảnh liên quan đến Jeffrey Epstein được công bố theo yêu cầu của Quốc hội Mỹ.

Phát biểu tối 20/12 (giờ địa phương), ông Angel Urena, người phát ngôn của ông Bill Clinton, cho rằng việc Bộ Tư pháp Mỹ công bố các bức ảnh cho thấy ông Clinton xuất hiện bên tỷ phú Epstein và Ghislaine Maxwell là một động thái mang động cơ chính trị.

Ông Bill Clinton (trái) xuất hiện bên tỷ phú Jeffrey Epstein (phải) trong một bức ảnh vừa được Bộ Tư pháp Mỹ công bố ngày 19/12. Ảnh: DOJ.

“Đây là cách Nhà Trắng tự bảo vệ mình trước những gì sắp xảy ra, hoặc những gì họ muốn che giấu mãi mãi. Họ có thể tung ra bao nhiêu bức ảnh mờ nhạt chụp từ cách đây hơn 20 năm cũng được, nhưng câu chuyện này không liên quan gì đến ông Bill Clinton. Trước đây không liên quan, và sau này cũng vậy”, ông Urena nhấn mạnh.

Ông Urena cũng cho biết ông Clinton đã chấm dứt mọi liên hệ với tỷ phú Epstein từ khoảng năm 2005, trước thời điểm nhà tài phiệt này thừa nhận tội dụ dỗ trẻ vị thành niên.

Ông Urena chia các nhân vật liên quan tới tỷ phú Epstein thành hai nhóm: “Những người không biết gì và đã cắt đứt quan hệ trước khi tội ác bị phanh phui và những người vẫn tiếp tục duy trì mối quan hệ sau đó. Chúng tôi thuộc nhóm thứ nhất. Công chúng đang chờ đợi câu trả lời, không phải những người bị hiến tế”.

Ông Urena cũng dẫn lời bà Susie Wiles, Chánh văn phòng Nhà Trắng, trong cuộc phỏng vấn với Vanity Fair mới đây. Bà Wiles thừa nhận rằng Tổng thống Trump đã nhầm khi nhiều lần khẳng định ông Bill Clinton từng tới đảo ở Caribe của tỷ phú ấu dâm Epstein.

Những bức ảnh được công bố ngày 20/12 cho thấy ông Bill Clinton xuất hiện bên Ghislaine Maxwell, đồng phạm của Epstein, và một phụ nữ trẻ trong một bể bơi. Ông Clinton cũng tham gia một bữa tối có sự tham gia của Epstein và một số nhân vật nổi tiếng khác.

Sau khi những bức ảnh được công bố, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt đăng bức ảnh chụp ông Clinton xuất hiện trong bể bơi lên mạng xã hội X với lời bình thể hiện sự sửng sốt: “Oh my!” (tạm dịch: Ôi trời ơi!), kèm biểu tượng cảm xúc đỏ mặt.

Giám đốc truyền thông Nhà Trắng Steven Cheung cũng bình luận đầy ẩn ý: “Ông Bill Clinton chỉ đang thư giãn, vô tư lự. Ông ấy không hề biết rằng…”.

Ông Clinton xuất hiện trong bể bơi cùng Ghislaine Maxwell, đồng phạm của Epstein, và một phụ nữ trẻ. Ảnh: DOJ.

Theo hồ sơ về những khách đến thăm Nhà Trắng được truyền thông Mỹ trích dẫn, Jeffrey Epstein từng tới Nhà Trắng ít nhất 17 lần trong những năm đầu nhiệm kỳ Tổng thống của ông Bill Clinton.

Sau khi Clinton rời nhiệm sở năm 2001, ông từng đi cùng Epstein trên máy bay riêng của vị tỷ phú này để tới châu Á và châu Phi, trong các chuyến đi liên quan đến hoạt động của tổ chức Sáng kiến Toàn cầu Clinton (Clinton Global Initiative).

Dù ông Bill Clinton chưa từng bị cáo buộc có bất kỳ hành vi sai trái nào liên quan đến Epstein, nhưng ông Donald Trump nhiều lần ám chỉ về mối quan hệ giữa Clinton và Epstein. Tháng trước, ông Trump kêu gọi Bộ Tư pháp Mỹ và FBI điều tra mối liên hệ giữa Jeffrey Epstein và Bill Clinton, coi vụ bê bối của tỷ phú ấu dâm Epstein là vấn đề gắn liền với đảng Dân chủ.

Việc công bố loạt ảnh diễn ra trong bối cảnh cả ông Bill Clinton và vợ, bà Hillary Clinton - cựu Ngoại trưởng Mỹ - đều dự kiến phải điều trần trước Ủy ban Giám sát Hạ viện về mối liên hệ với Epstein.

Các phiên điều trần, ban đầu dự kiến diễn ra trong tháng 12, đã được lùi sang tháng 1/2026. Chủ tịch Ủy ban Giám sát Hạ viện James Comer cảnh báo có thể tiến hành quy trình xử phạt, nếu hai ông bà Clinton không xuất hiện theo lịch hẹn.