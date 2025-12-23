Ông Trump bức xúc

Ông Trump cho biết ông không hài lòng với việc Bộ Tư pháp Mỹ công bố những bức ảnh gây tranh cãi, bao gồm hình ảnh cựu Tổng thống Bill Clinton ở tình trạng bán khỏa thân trong Hồ sơ Epstein.

“Không, tôi không thích việc các bức ảnh của Bill Clinton bị đưa ra. Tôi cũng không thích việc hình ảnh của những người khác bị công bố. Tôi cho rằng đó là điều rất tệ”, ông Trump nói với các phóng viên hôm 22/12 (giờ địa phương), theo New York Post.

Theo ông Trump, trong số những tài liệu được công khai có thể bao gồm hình ảnh của những người từng “vô tình gặp Jeffrey Epstein nhiều năm trước” nhưng không liên quan đến các hành vi phạm tội của nhân vật này.

Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) buộc phải công bố các hồ sơ liên quan đến Epstein theo yêu cầu của đạo luật do chính ông Trump ký ban hành hồi tháng trước, trong bối cảnh áp lực chính trị gia tăng. Đạo luật Minh bạch Hồ sơ Epstein đã được Hạ viện và Thượng viện thông qua gần như tuyệt đối, chỉ có một phiếu phản đối.

Theo luật, DOJ phải công bố toàn bộ hồ sơ trước hạn chót ngày 19/12 (thứ Sáu tuần trước), với các phần được biên tập nhằm bảo vệ danh tính nạn nhân của Epstein.

Dù chính quyền Trump đã công bố hàng nghìn trang tài liệu, nhiều hồ sơ khác vẫn đang được niêm phong. Các quan chức cấp cao cho biết số tài liệu còn lại sẽ tiếp tục được công bố theo từng đợt.

Trong số những thông tin thu hút nhiều chú ý có bức ảnh ông Clinton ngồi trong bồn sục cùng bà Maxwell. Một bức ảnh khác cho thấy ông Clinton đứng cạnh Jeffrey Epstein và Mick Jagger, giọng ca chính của ban nhạc Rolling Stones.

Đáng chú ý, các tài liệu được công bố lần này hầu như không có thêm hình ảnh mới liên quan đến ông Trump. Chỉ có một bức ảnh xuất hiện trong đợt công bố hôm 19/12 nhưng sau đó đã bị DOJ gỡ khỏi trang web do lo ngại từ một số nạn nhân của Epstein, theo Phó Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Todd Blanche.

Một số bức ảnh "nhạy cảm" của cựu Tổng thống Bill Clinton được công bố trong Hồ sơ Epstein. Ảnh: Reuters.

Đội ngũ của ông Clinton lập tức phản bác chính quyền Trump, nhấn mạnh rằng vẫn còn rất nhiều tài liệu chưa được công bố.

“Những gì Bộ Tư pháp đã công bố cho đến nay, cùng với cách thức công bố, cho thấy rõ một điều: có ai đó hoặc điều gì đó đang được bảo vệ”, người phát ngôn của ông Clinton, Angel Ureña, tuyên bố, đồng thời chỉ trích chính quyền Trump.

“Chúng tôi không biết đó là ai, là gì hay vì sao. Nhưng chúng tôi biết điều này: chúng tôi không cần sự bảo vệ như vậy”, người này cho biết thêm.

Ông Trump, người từng xuất hiện trong một số bức ảnh công khai chụp cùng Epstein, cảnh báo rằng việc công bố các hồ sơ này có thể “hủy hoại danh tiếng của một người” chỉ vì cho thấy họ từng có mối liên hệ với kẻ phạm tội tình dục khét tiếng.

“Tôi tin rằng họ đã giao nộp hơn 100.000 trang tài liệu. Và phản ứng dữ dội là rất lớn. Nhiều người tỏ ra phẫn nộ vì hình ảnh của những người thực sự không liên quan gì đến Epstein vẫn bị đưa ra”, ông Trump nói về đợt công bố hồ sơ.

“Nhiều người rất tức giận vì việc này vẫn tiếp diễn”, ông nhấn mạnh.

Trong khi đó, hai nghị sĩ Thomas Massie (Đảng Cộng hòa, bang Kentucky) và Ro Khanna (Đảng Dân chủ, bang California) - những người bảo trợ Đạo luật Minh bạch Hồ sơ Epstein - cho biết họ đang cân nhắc khả năng thúc đẩy luận tội Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Pam Bondi, do DOJ không đáp ứng đúng hạn chót công bố hồ sơ vào ngày 19/12.