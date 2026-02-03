Ông Trump, Bill Gates minh oan về hồ sơ Epstein

Sau khi Bộ Tư pháp Mỹ công bố hàng triệu tài liệu liên quan Epstein, ông Trump và Bill Gates đồng loạt phản ứng, bác bỏ cáo buộc và cảnh báo hành động pháp lý.

Loạt tài liệu liên quan đến Jeffrey Epstein vừa được công bố đang khuấy động dư luận Mỹ khi kéo theo phản ứng trái chiều từ hai nhân vật nổi tiếng là Tổng thống Mỹ Donald Trump và tỷ phú Bill Gates.

Trong khi ông Trump khẳng định các hồ sơ này “minh oan” cho mình và đe dọa khởi kiện những người liên quan, Bill Gates đồng loạt bác bỏ các cáo buộc xuất hiện trong email do Epstein soạn thảo, gọi đó là bịa đặt.

Ông Trump khẳng định vô can

Ngày 1/2 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump lần đầu lên tiếng về loạt tài liệu liên quan đến Jeffrey Epstein vừa được công bố, khẳng định các hồ sơ này “minh oan” cho ông trước những cáo buộc về mối liên hệ với Epstein, theo Guardian.

Phát biểu với báo giới trên chuyên cơ Không lực Một trong chuyến bay tới Florida, ông Trump cho biết ông chưa trực tiếp xem các tài liệu, nhưng được “một số nhân vật rất quan trọng” thông báo rằng nội dung hồ sơ không chỉ xóa bỏ mọi cáo buộc nhằm vào ông, mà còn đi ngược lại những gì “phe cánh tả cấp tiến” mong đợi.

Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) ngày 21/12 đã đăng lại một bức ảnh thuộc hồ sơ Epstein, trong đó xuất hiện Tổng thống Donald Trump. Ảnh: Bộ Tư pháp Mỹ.

“Bản thân tôi chưa xem, nhưng tôi được nói rằng không những nó minh oan cho tôi, mà còn hoàn toàn trái ngược với điều mà một số người, các phần tử cánh tả cấp tiến, đang hy vọng”, ông Trump nói.

Cũng trong cuộc trao đổi với phóng viên, ông Trump đe dọa khởi kiện nhà báo Michael Wolff - tác giả cuốn tiểu sử không được ủy quyền về ông - với cáo buộc “âm mưu” cùng Jeffrey Epstein nhằm gây tổn hại chính trị cho ông.

“Chúng tôi có lẽ sẽ kiện Wolff. Có thể cả di sản của Epstein nữa, tôi chưa chắc, nhưng chắc chắn chúng tôi sẽ kiện ông ta… bởi Epstein đã cấu kết với Wolff để gây hại cho tôi về mặt chính trị. Đó không phải là bạn bè gì cả”, ông Trump nói.

Michael Wolff từng xuất hiện nổi bật trong loạt tài liệu được công bố hồi tháng 11, cho thấy ông này đóng vai trò như một cố vấn và người làm truyền thông không chính thức cho Epstein.

Trong một email, Wolff gợi ý rằng Epstein có thể trở thành “viên đạn” chấm dứt chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2016 của ông Trump. Ở email khác năm 2015, Wolff khuyên Epstein nên để ông Trump “tự treo cổ mình” trước những lời phủ nhận việc từng đến nhà Epstein hay đi máy bay riêng của ông ta. Wolff cho rằng những lời nói dối tiềm tàng của ông Trump có thể trở thành “tài sản PR và chính trị giá trị”, tùy vào kết quả cuộc bầu cử.

Trả lời Sunday Times, Wolff nói ông không còn nhớ rõ bối cảnh các email và mô tả Epstein là “một nguồn tin cực kỳ giá trị”. Ông cho biết vào thời điểm đó, mình đã thúc giục Epstein công khai những gì ông ta biết về Trump.

Bill Gates: "Hoàn toàn vô căn cứ"

Không chỉ ông Trump, tỷ phú Bill Gates đã bác bỏ mạnh mẽ những cáo buộc xuất hiện trong các email do Jeffrey Epstein soạn thảo, cho rằng các tuyên bố này là “hoàn toàn vô lý và sai sự thật”.

Theo các tài liệu mới được Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) công bố, Epstein cáo buộc Bill Gates từng mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục và tìm cách che giấu điều này với vợ cũ Melinda French Gates.

Ngày 30/1, DOJ đã công bố hơn 3 triệu tài liệu liên quan đến các cuộc điều tra hình sự nhằm vào Epstein, người bị bắt tháng 7/2019 với cáo buộc buôn bán tình dục trẻ vị thành niên và chết trong tù một tháng sau đó, trong vụ việc được xác định là tự sát.

Một số tài liệu là các bản email nháp Epstein tự gửi cho chính mình, trong đó cáo buộc Bill Gates mắc bệnh sau khi quan hệ với “các cô gái người Nga”. Một email đề ngày 18/7/2013, với tiêu đề “Bill”, thậm chí còn nêu chi tiết rằng Gates đã nhận thuốc kháng sinh và đề nghị Epstein xóa các email liên quan đến bệnh tình, cũng như giúp cung cấp thuốc cho Melinda một cách bí mật.

Người phát ngôn của Bill Gates khẳng định với tạp chí People rằng những cáo buộc này “hoàn toàn vô căn cứ và sai sự thật”. Theo đại diện của Gates, các tài liệu chỉ cho thấy sự bức bối của Epstein vì không duy trì được mối quan hệ với Gates, cũng như “những nỗ lực nhằm gài bẫy và bôi nhọ” tỷ phú này.

Một số email dường như được viết nhằm cho Boris Nikolic, cựu cố vấn của Quỹ Bill & Melinda Gates. Tuy nhiên, Sunday Times cho biết không có bằng chứng nào cho thấy Nikolic biết về các email hay những cáo buộc chưa được kiểm chứng này. Nikolic, một bác sĩ kiêm nhà đầu tư công nghệ sinh học, đã rời quỹ Gates vào năm 2014 và từng phủ nhận mọi mối quan hệ kinh doanh với Epstein.

Những bức ảnh của Bill Gates trong Hồ sơ Epstein được Bộ Tư pháp công bố ngày 18/12. Ảnh: Reuters.

Đợt công bố tài liệu mới diễn ra sau khi DOJ phát hành nhiều hình ảnh Epstein chụp cùng Bill Gates, Woody Allen, Steve Bannon và đồng sáng lập Google Sergey Brin trong các tháng 11 và 12/2025. Một số bức ảnh cho thấy Gates đứng cạnh những phụ nữ có khuôn mặt bị che mờ.

Trước đây, Bill Gates từng thừa nhận các cuộc gặp gỡ với Epstein là “một sai lầm lớn”. Trong cuộc phỏng vấn với Wall Street Journal hồi tháng 1/2025, ông nói rằng việc dành thời gian cho Epstein không mang lại bất kỳ lợi ích nào cho hoạt động từ thiện y tế toàn cầu, mà chỉ để lại hệ quả tiêu cực.

Một nguồn tin nói với People năm 2021 rằng các cuộc gặp giữa Gates và Epstein cũng góp phần gây rạn nứt trong cuộc hôn nhân của ông với Melinda. Hai người kết hôn năm 1994 và nộp đơn ly hôn cùng năm 2021. Melinda Gates sau này cho biết bà “không hài lòng” khi chồng cũ từng gặp Epstein và đã nói rõ điều này với ông.