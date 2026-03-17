Iran phản hồi tin Lãnh tụ tối cao tới Nga điều trị

Đại sứ Iran tại Liên bang Nga Kazem Jalali đã bác bỏ các thông tin cho rằng Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei được chuyển tới Moskva để điều trị y tế sau khi bị thương trong một cuộc không kích của Mỹ và Israel hồi cuối tháng trước.

Giáo chủ Iran Mojtaba Khamenei. Ảnh: Reuters.

Trong một tuyên bố đăng trên nền tảng mạng xã hội X hôm nay, Đại sứ Iran tại Liên bang Nga Kazem Jalali gọi những thông tin này là “một dạng chiến tranh tâm lý mới”.

Ông Jalali nói: “Các nhà lãnh đạo Iran không cần phải chạy trốn hay ẩn náu trong hầm trú ẩn. Vị trí của họ là ở ngoài đường phố cùng với người dân. Máu của vị tử vì đạo (cố Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei) sẽ vô hiệu hóa mọi chiêu trò chiến tranh tâm lý và làn sóng dối trá”.

Trước đó, dẫn lời một quan chức cấp cao thân cận với Lãnh tụ Tối cao Iran, tờ báo Kuwait Al Jarida đưa tin hôm 15/3 rằng Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei đã bị thương trong cuộc tấn công ngày 28/2 của Mỹ và Israel, và được chuyển tới Moskva để điều trị.

Sang ngày 16/3, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov từ chối bình luận về thông tin này, nói rằng: “Chúng tôi không bình luận về những báo cáo như vậy dưới bất kỳ hình thức nào”.

Về phía Mỹ, trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại với NBC News được kênh Fox News ngày 15/3 dẫn lại, Tổng thống Donald Trump cho biết: “Tôi nghe nói ông ta (Lãnh tụ Tối cao của Iran, ông Mojtaba Khamenei) không còn sống, và nếu ông ta còn sống, ông ta nên làm một điều rất khôn ngoan cho đất nước mình, đó là đầu hàng”.

“Tôi không biết liệu ông ta có còn sống hay không. Cho đến nay, chưa ai có thể thấy ông ta”, ông Trump nói.

Quan chức này cho biết ông Mojtaba Khamenei đang được bao quanh bởi các thành viên của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), những người hiện đang kiểm soát và quản lý mọi hoạt động của ông.

Hiện nay, tình báo Israel đang tìm cách xác định mức độ thương tích của ông Mojtaba Khamenei khi nhà lãnh đạo mới của Iran chưa xuất hiện trước công chúng kể từ khi kế nhiệm cha mình, cố Đại giáo chủ Ali Khamenei.

Theo các báo cáo, ông Mojtaba Khamenei bị thương trong các đòn tấn công mở màn của Chiến dịch Cơn Thịnh nộ Khủng khiếp (Operation Epic Fury), cũng là loạt tấn công đã khiến Đại giáo chủ Ali Khamenei thiệt mạng.

Đầu tuần này, một nguồn tin tiết lộ với kênh CNN của Mỹ rằng ông Mojtaba Khamenei bị gãy xương bàn chân, bầm tím mắt trái và bị các vết rách nhẹ trên mặt trong ngày đầu tiên của chiến dịch ném bom do Mỹ và Israel tiến hành - ngày 28/2.

Một số quan chức Iran xác nhận ông Mojtaba Khamenei bị thương song chưa công bố thêm chi tiết về mức độ chấn thương.

Trong khi đó, theo Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi, Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei có sức khỏe tốt và quản lý đất nước một cách mạnh mẽ.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn kênh truyền hình MS NOW hôm 14/3, Ngoại trưởng Araghchi khẳng định ông Mojtaba Khamenei sẽ sớm xuất hiện trước công chúng.

Nhà ngoại giao hàng đầu của Iran nhấn mạnh: “Họ sẽ sớm thấy ông ấy. Tôi nghĩ rằng không có vấn đề gì với tân Lãnh tụ tối cao… Ông ấy đang thực hiện nhiệm vụ của mình theo hiến pháp”.

Ngoại trưởng Iran cũng khẳng định hệ thống quản trị của nước này không phụ thuộc vào bất kỳ cá nhân hay nhóm nào và cơ cấu này vẫn đang vận hành tốt.

Những diễn biến này xảy ra trong bối cảnh căng thẳng khu vực leo thang mạnh kể từ khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc tấn công chung nhằm vào Iran ngày 28/2.

Theo phía Iran, các cuộc không kích đã khiến khoảng 1.300 người thiệt mạng, bao gồm cả cố Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei.

Đáp lại, Iran đã tiến hành các đợt tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái (UAV) nhằm vào Israel, Jordan, Iraq và các quốc gia Vùng Vịnh có đặt căn cứ quân sự của Mỹ, gây thương vong, thiệt hại cơ sở hạ tầng và làm gián đoạn thị trường toàn cầu cũng như ngành hàng không.