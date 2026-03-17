Bí ẩn ‘bằng chứng sống’ của quan chức an ninh số 1 Iran

Trong khi Israel tuyên bố đã xóa sổ các nhân vật cấp cao nhất của Iran, một bức thư tay đầy ẩn ý của ông Ali Larijani bất ngờ xuất hiện, đặt ra dấu hỏi lớn: Vị quan chức này còn sống hay đây chỉ là thông điệp chuẩn bị sẵn.

Ông Ali Larijani, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran. Ảnh: Tasnim

Theo Al Jazeera, Truyền thông nhà nước Iran vừa công bố bức thư tay của ông Larijani trong dịp tưởng niệm 84 thủy thủ thiệt mạng bởi đòn tấn công của Mỹ. Dù được đăng tải vào ngày 17/3 - thời điểm diễn ra đám tang của các thủy thủ - nhưng giới quan sát vẫn chưa thể xác định đây là bằng chứng về việc ông Larijani viết khi còn sống hay một nội dung được chuẩn bị sẵn.

Nếu cái chết của ông Larijani được Iran xác nhận, đây sẽ là tổn thất lớn nhất của Tehran kể từ sau vụ sát hại cố Lãnh đạo Tối cao Ayatollah Ali Khamenei vào ngày 28/2/2026.

Dù không trực tiếp xướng tên ông Larijani, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz đã gửi đi một thông điệp đầy đắc thắng: “Các lãnh đạo của chế độ đang bị tiêu diệt và năng lực của họ đang bị chấm dứt. IDF sẽ tiếp tục xóa sổ các hạ tầng chiến lược và kho tên lửa của Iran”.

Đáp trả đòn tâm lý chiến này, trong thông điệp phát đi, ông Larijani (hoặc bộ máy của ông) tái khẳng định Tehran quyết không lùi bước trước Mỹ và Israel, đồng thời kêu gọi các quốc gia Hồi giáo thực hiện nghĩa vụ tôn giáo để sát cánh cùng Iran.

Ông thẳng thừng chỉ trích sự thờ ơ của phần lớn thế giới Hồi giáo trong thời gian gần đây, nhấn mạnh rằng chỉ một số ít quốc gia thực sự ủng hộ Iran trước “những hành động gây hấn và sự phản trắc”.

“Liệu lập trường của một số chính phủ Hồi giáo có đi ngược với lời dạy của Nhà tiên tri [Mohammad] rằng: ‘Bất cứ ai nghe thấy một người kêu cứu ‘hỡi những người Hồi giáo!’ mà không đáp lời thì người đó không phải là người Hồi giáo”, ông lập luận.

Ông tiếp tục biện minh cho các cuộc tấn công của Iran trên khắp khu vực - những hành động mà các quốc gia vùng Vịnh mô tả là sự tấn công trắng trợn vào chủ quyền của họ, và đưa ra cảnh báo sẽ không có lập trường trung lập trong các cuộc đối đầu hiện nay.

Câu hỏi đặt ra: “Các ông đứng về phe nào?” được xem như một tối hậu thư đanh thép, tuyên bố rằng Trung Đông hiện tại không còn chỗ cho những quốc gia giữ thái độ trung lập”.

Ông Larijani xuất hiện trước công chúng lần cuối vào thứ Sáu tuần trước khi tham dự cuộc tuần hành Ngày Al-Quds tại Tehran cùng Tổng thống Masoud Pezeshkian. Ông là một nhân vật chính trị then chốt trong bộ máy quyền lực Iran suốt nhiều năm. Từng là cựu Chủ tịch Quốc hội Iran, thực hiện nhiều cuộc phán hạt nhân hàng đầu của quốc gia với phương Tây.

Suốt nhiều thập kỷ, ông Ali Larijani hiện thân cho sự điềm tĩnh và thực dụng trong giới lãnh đạo Tehran. Ông là một trí thức hiếm hoi vừa uyên bác với những cuốn sách về triết gia Immanuel Kant, vừa sắc sảo trên bàn đàm phán hạt nhân đầy sóng gió với phương Tây.

Sinh ngày 3/6/1958 tại Najaf trong một gia đình thế gia gốc Amol, Ali Larijani là thành viên của một dòng tộc quyền lực đến mức tạp chí Time từng ví von là “gia tộc Kennedy của Iran”. Thừa hưởng nền tảng từ người cha là học giả tôn giáo lừng lẫy Mirza Hashem Amoli, ông cùng các anh em trai đã tạo nên một mạng lưới ảnh hưởng bao trùm các cơ quan quyền lực nhất Tehran, từ ngành tư pháp đến Hội đồng Chuyên gia - cơ quan tối cao có quyền lựa chọn và giám sát Lãnh đạo tối cao.