Hồ sơ Epstein hé lộ chi tiết nhạy cảm, vợ cũ Bill Gates lên tiếng

  • Thứ năm, 5/2/2026 03:00 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Bà Melinda French Gates mô tả cảm xúc của mình là "nỗi buồn không thể tin nổi" khi các tài liệu bổ sung làm rõ mối liên hệ giữa tỷ phú Bill Gates và Jeffrey Epstein được công bố.

Bà Melinda French Gates. Ảnh: Reuters

Trong tập mới nhất của chuỗi podcast "Wild Card" trên đài NPR, bà Melinda French Gates - nhà hoạt động thiện nguyện, ly hôn với tỷ phú Bill Gates vào năm 2021 - đã chia sẻ phản ứng trước làn sóng tranh cãi.

“Bất kỳ câu hỏi nào còn bỏ ngỏ, về những điều mà tôi không thể hiểu hết, thuộc về những người liên quan, và cả chồng cũ của tôi. Họ cần phải trả lời về những vấn đề đó, chứ không phải tôi”, bà nói.

Bà cho biết thêm bà “vui vì được rời xa tất cả những thứ hỗn độn đó”, CNN trích dẫn.

Mối quan hệ kéo dài giữa tỷ phú Bill Gates và Epstein đã được biết đến trước đó. Tuy nhiên, những câu hỏi mới đã nảy sinh sau khi hơn 3 triệu trang hồ sơ liên quan đến cuộc điều tra Epstein được Bộ Tư pháp Mỹ công bố vào hôm 30/1.

Hiện chưa rõ ai là người viết những nội dung trông giống các bản nháp thư điện tử được lưu trong tài khoản email của Epstein từ năm 2013.

Các bản nháp nhắc đến những mâu thuẫn trong hôn nhân giữa ông Bill Gates và người vợ khi đó là bà Melinda, cùng với các cuộc thảo luận về thương vụ kinh doanh. Ngoài ra, bản nháp cũng đề cập việc tỷ phú Gates lo ngại về bệnh lây truyền qua đường tình dục và những dự án kinh doanh thất bại.

Người phát ngôn của vị tỷ phú công nghệ nói với NPR rằng các cáo buộc trên là “hoàn toàn vô lý và sai sự thật. Điều duy nhất mà các tài liệu này cho thấy là sự thất vọng của Epstein vì không duy trì được mối quan hệ lâu dài với ông Gates, cũng như những cách thức mà ông ta sẵn sàng sử dụng để gài bẫy và bôi nhọ”.

Mới đây, ông đã được hỏi về các tài liệu mới nhất liên quan Epstein trong cuộc phỏng vấn với Nine News, kênh liên kết của CNN tại Australia.

“Dường như Jeffrey đã viết một email gửi cho chính mình. Email đó chưa bao giờ được gửi đi, và nội dung trong đó, nói thẳng ra, là sai sự thật. Vì vậy tôi không biết khi đó ông ta nghĩ gì. Điều đó chỉ nhắc tôi rằng, mỗi phút tôi dành thời gian với ông ta đều là điều tôi hối tiếc, và tôi xin lỗi vì đã làm như vậy”, ông nói.

Việc Bộ Tư pháp Mỹ công bố thêm hồ sơ liên quan đến tỷ phú "ấu dâm" tai tiếng Jeffrey Epstein đang tạo ra làn sóng chấn động.

Bà French Gates cho biết việc đọc những chi tiết mới đã khiến bà nhớ lại “những khoảng thời gian đau đớn trong cuộc hôn nhân của mình”.

Bà nói thêm rằng hoàn cảnh mà các bé gái bị Epstein đẩy vào là “đau lòng đến không thể chịu đựng nổi” và “không thể tưởng tượng được”.

“Tôi đã có thể chấp nhận nỗi buồn của mình, và rồi nhìn vào những cô gái trẻ đó, tôi tự hỏi: Trời ơi, làm sao điều đó lại có thể xảy ra với các em?” bà nói. “Ít nhất thì với tôi, tôi đã có thể bước tiếp, và tôi hy vọng sẽ có công lý cho những người giờ đã là phụ nữ ấy”.

Minh An

