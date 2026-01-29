Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Lý do nhiều triệu phú muốn rời khỏi Mỹ

  • Thứ năm, 29/1/2026 10:03 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Trong cuộc khảo sát mới đây, 1/3 triệu phú Mỹ cho biết họ có xu hướng rời khỏi đất nước nhiều hơn vì lo ngại chính sách đối ngoại, kinh tế và chất lượng cuộc sống.

Trong cuộc khảo sát mới, nhiều triệu phú cho biết khả năng họ rời khỏi Mỹ cao hơn. Ảnh: Canva.

Công ty tư vấn đầu tư cư trú Arton Capital đã thực hiện cuộc khảo sát với 1.000 triệu phú sở hữu khối tài sản từ 1 triệu USD trở lên.

33% số người được hỏi cho biết so với thời điểm trước khi Tổng thống Donald Trump đắc cử, họ có nhiều khả năng chuyển sang sinh sống tại một quốc gia khác hơn, theo Forbes.

Những lo ngại về chính sách đối ngoại, nỗi sợ về kinh tế và chất lượng cuộc sống được coi là lý do chính.

Các triệu phú ủng hộ đảng Dân chủ thể hiện quan điểm mạnh mẽ hơn về khả năng rời khỏi Mỹ. 52% cử tri của bà Kamala Harris nói rằng họ quan tâm đến việc chuyển đi, so với 15% cử tri của ông Trump.

Trong số những người cho biết đã cân nhắc việc ra nước ngoài sinh sống, có 84% lo ngại về chính sách đối ngoại của Mỹ; 74% lo lắng về tương lai của nền kinh tế Mỹ; 75% cho rằng cơ hội kinh tế và chất lượng cuộc sống ở nước ngoài tốt hơn.

Canada là điểm đến được nhắc đến nhiều nhất khi được hỏi về nơi có thể chuyển đến. Tiếp theo là Vương quốc Anh, rồi đến Ireland, New Zealand và Australia.

Tháng 11/2025, khảo sát của Hiệp hội Tâm lý học Mỹ cho thấy 63% người trẻ nước này trong độ tuổi từ 18-34 đã từng cân nhắc việc chuyển đến nơi khác vì “tình trạng của đất nước” - tăng mạnh so với 41% ghi nhận cùng quan điểm này vào năm 2024.

Theo NPR, số công dân Mỹ xin hộ chiếu Ireland đã tăng 60% trong hai tháng đầu năm 2025 so với cùng kỳ năm 2024. Trong khi đó, Vương quốc Anh cũng ghi nhận số lượng người Mỹ nộp đơn xin nhập quốc tịch đạt mức cao kỷ lục trong ba tháng đầu năm 2025.

Sau khi ông Trump đắc cử, một số người nổi tiếng theo khuynh hướng tự do đã công khai dọa rời khỏi nước Mỹ. Một số người trong số họ đã thực sự chuyển đi hoặc tìm kiếm quốc tịch khác.

Diễn viên kiêm người dẫn chương trình Rosie O’Donnell, người thường xuyên chỉ trích ông Trump, đã chuyển sang Ireland vào tháng 1 và tuyên bố sẽ không quay lại Mỹ cho đến khi “mọi công dân đều được bảo đảm quyền bình đẳng”.

Diễn viên hài Ellen DeGeneres chuyển sang sinh sống tại Anh và cho biết việc ông Trump đắc cử đã biến chuyến đi dự kiến ban đầu thành một quyết định định cư lâu dài.

Người dẫn chương trình talk show đêm khuya Jimmy Kimmel đã nhập quốc tịch Italy.

George Clooney và gia đình gần đây cũng đã có quốc tịch Pháp. Dù nam diễn viên không công khai cho rằng quyết định này liên quan đến việc ông Trump tái đắc cử, tổng thống Mỹ vẫn chỉ trích động thái đó.

Ông Trump gọi việc Clooney rời đi là “tin tốt” và nói rằng nam diễn viên “không phải là ngôi sao điện ảnh gì cả, chỉ là một người bình thường luôn phàn nàn về lẽ thường trong chính trị”.

Đọc để hiểu rõ hơn lịch sử nước Mỹ

Mục Thế giới giới thiệu cuốn sách "Lẽ thường" - cuốn sách của tác giả Thomas Paine được xuất bản lần đầu vào năm 1776 và đã có vai trò quan trọng trong thời kỳ lập quốc của Mỹ. Cho đến hôm nay, cuốn sách vẫn còn nguyên giá trị lịch sử đối với những ai quan tâm đến lịch sử nước Mỹ.

TQ nhìn thấy cơ hội ở Greenland, nhưng khác cách ông Trump nghĩ

Ý định “thâu tóm” Greenland của Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể làm rạn nứt liên minh với Đan Mạch nói riêng và trong NATO nói chung, mở ra cánh cửa mà Trung Quốc tìm kiếm từ lâu.

00:00 25/1/2026

Sau thông điệp đanh thép, Canada tìm kiếm đồng minh mới

Thủ tướng Canada Mark Carney đã nhận được tràng pháo tay vang dội tại Davos khi thẳng thắn mô tả sự kết thúc của Pax Americana (Hòa bình kiểu Mỹ). Ông được cho đang tìm kiếm đồng minh mới để giúp đất nước mình vượt qua giai đoạn này.

15:58 22/1/2026

Minh An

triệu phú Donald Trump Mỹ Pháp Australia Canada mỹ trump

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

  • Pháp

    Pháp
    • Thủ đô: Paris
    • Diện tích: 549.100 km²
    • Dân số: 67,12 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 2.582 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Euro
    • Mã điện thoại: +33
    • Ngôn ngữ: Tiếng Pháp

  • Australia

    Australia
    • Thủ đô: Canberra
    • Diện tích: 7.741.200 km²
    • Dân số: 24,6 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 1.323 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Đôla Úc
    • Mã điện thoại: +61
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

  • Canada

    Canada
    • Thủ đô: Ottawa
    • Diện tích: 9.984.700 km2
    • Dân số: 36,71 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 1.653 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Đô la Canada
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh và tiếng Pháp

An Do tuyen bo da khong che o dich Nipah hinh anh

Ấn Độ tuyên bố đã khống chế ổ dịch Nipah

28 phút trước 10:39 29/1/2026

0

Sau khi xác nhận hai ca nhiễm virus Nipah tại bang Tây Bengal, Ấn Độ khẳng định đã kiểm soát được ổ dịch, trong khi nhiều nước châu Á tăng cường sàng lọc y tế và giám sát sân bay.

