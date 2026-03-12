Ngoại hạng Anh rung chuyển

Sáu đại diện Premier League bước vào vòng 1/8 với tham vọng thống trị châu Âu, nhưng chỉ trong hai ngày họ phải đối diện một thực tế phũ phàng.

Các đội Premier League thua 4/6 trận ở lượt đi vòng 1/8 Champions League mùa này.

Trong nhiều năm, Premier League được quảng bá như giải đấu mạnh nhất thế giới. Sức mạnh tài chính, chất lượng cầu thủ và tính cạnh tranh của giải đấu khiến nhiều người tin rằng các CLB Anh đang ở vị thế vượt trội so với phần còn lại của châu Âu.

Nhưng Champions League luôn có cách đặt mọi tuyên bố vào thử thách.

24 giờ ác mộng của Premier League

Chỉ trong vòng 24 giờ, Premier League trải qua một cú sốc tập thể. Những đội bóng từng được xem là ứng viên nặng ký lại đồng loạt thất bại hoặc đánh rơi lợi thế ở lượt đi vòng 1/8.

Manchester City thua Real Madrid 0-3 tại Bernabeu. Tottenham nhận thất bại nặng nề 2-5 trước Atletico Madrid. Chelsea sụp đổ trong hiệp hai và cũng thua PSG với tỷ số 2-5.

Liverpool gục ngã 0-1 trước Galatasaray. Arsenal phải nhờ quả phạt đền muộn của Kai Havertz mới giữ được trận hòa trước Bayer Leverkusen. Newcastle là đội duy nhất suýt giành chiến thắng khi dẫn Barcelona cho tới những phút cuối, trước khi bị gỡ hòa từ chấm phạt đền.

Tổng thể, các đại diện Premier League kết thúc lượt đi với bốn thất bại và hai trận hòa.

Con số ấy nói lên rất nhiều điều.

Thầy trò Pep Guardiola thảm bại trước Real Madrid.

Trước vòng knock-out, nhiều người tin rằng Premier League sẽ thống trị Champions League mùa này. Sáu đội bóng Anh vượt qua giai đoạn league. Đó là thành tích chưa từng có.

Nhưng thực tế ở vòng 1/8 lại hoàn toàn khác.

Manchester City bước vào Bernabeu với tham vọng áp đặt lối chơi trước Real Madrid. Pep Guardiola tung ra đội hình giàu tính tấn công, nhưng chính sự mạo hiểm đó lại khiến City trở nên mong manh.

Real Madrid không cần kiểm soát bóng quá nhiều. Họ chỉ cần tận dụng khoảng trống. Cú hat-trick của Federico Valverde trong hiệp một đã định đoạt trận đấu.

Tottenham thậm chí còn trải qua một đêm tồi tệ hơn tại Madrid. Atletico Madrid ghi năm bàn vào lưới đội bóng Anh. Trận đấu trở nên hỗn loạn, đặc biệt khi thủ môn trẻ Antonin Kinsky bị thay ra chỉ sau 17 phút sau hai sai lầm dẫn tới bàn thua.

Chelsea cũng không khá hơn.

Đội bóng London chơi ngang ngửa PSG trong phần lớn thời gian. Nhưng khi trận đấu bước vào giai đoạn quyết định, hàng thủ của họ sụp đổ. PSG ghi ba bàn trong hiệp hai và khép lại trận đấu với chiến thắng 5-2.

Chelsea sụp đổ trước PSG.

Chuyện gì đang xảy ra với các CLB Anh tại Champions League

Những thất bại ấy giống như một gáo nước lạnh đối với các tuyên bố về sự vượt trội của Premier League. Một trong những lý do thường được nhắc tới là cường độ thi đấu của Premier League.

Các CLB Anh phải chơi với nhịp độ cực cao mỗi tuần. Lịch thi đấu dày đặc khiến nhiều đội bước vào Champions League trong trạng thái mệt mỏi. Nhưng đó không phải lời giải thích duy nhất.

Champions League luôn là giải đấu của sự lạnh lùng và kinh nghiệm. Những đội bóng như Real Madrid, Atletico Madrid hay PSG hiểu rõ cách khai thác sai lầm của đối thủ. Real Madrid là ví dụ rõ nhất.

Đội bóng của Alvaro Arbeloa không có đội hình mạnh nhất khi gặp Manchester City. Kylian Mbappe, Jude Bellingham và Rodrygo đều vắng mặt. Nhưng Real Madrid vẫn chơi với sự tự tin và kỷ luật quen thuộc. Họ không cần nhiều cơ hội. Họ chỉ cần đúng thời điểm.

Atletico Madrid cũng thể hiện sự thực dụng quen thuộc khi đối đầu Tottenham. Đội bóng của Diego Simeone tận dụng tối đa những sai lầm của đối thủ.

PSG thì cho thấy sức mạnh chiều sâu đội hình khi Khvicha Kvaratskhelia vào sân từ ghế dự bị và thay đổi hoàn toàn trận đấu trước Chelsea. Những màn trình diễn ấy nhắc lại một điều quen thuộc: Champions League không phải nơi dành cho sự chủ quan.

Premier League có thể là giải đấu hấp dẫn nhất thế giới. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc các CLB Anh luôn vượt trội ở châu Âu.

Lượt về vẫn còn phía trước. Manchester City, Chelsea và Tottenham đều phải lật ngược cách biệt ba bàn. Arsenal và Liverpool có cơ hội sáng hơn. Newcastle vẫn còn hy vọng.

Nhưng sau 24 giờ ác mộng này, một điều đã rõ.

Danh tiếng “giải đấu số một thế giới” của Premier League vừa trải qua một thử thách lớn. Và Champions League một lần nữa nhắc nhở rằng bóng đá châu Âu không dễ bị thống trị như nhiều người nghĩ.