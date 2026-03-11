Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Sancho ngốn của MU cả trăm triệu bảng

  • Thứ tư, 11/3/2026 19:00 (GMT+7)
  • 44 phút trước

Jadon Sancho là một trong những thương vụ tốn kém nhất của MU trong nhiều năm qua, khi tổng chi phí dành cho cầu thủ này chạm ngưỡng 100 triệu bảng.

Sancho là thương vụ thất bại của MU.

Sancho gia nhập đội chủ sân Old Trafford vào hè 2021 từ Dortmund với mức phí chuyển nhượng lên tới 73 triệu bảng. Khi ấy, ngôi sao trưởng thành từ lò đào tạo Manchester City được kỳ vọng trở thành nhân tố chủ lực trên hàng công "Quỷ đỏ".

Tuy nhiên, màn trình diễn của Sancho không đáp ứng được kỳ vọng. Trong 3 mùa gắn bó với MU, cầu thủ 25 tuổi chỉ ra sân 83 trận, ghi 12 bàn và có 6 pha kiến tạo. Con số quá khiêm tốn so với mức lương lên tới 250.000 bảng mỗi tuần.

Chi phí dành cho Sancho thậm chí còn tăng lên khi MU vẫn phải thanh toán các điều khoản còn lại cho Dortmund. Theo xác nhận của đồng chủ sở hữu Jim Ratcliffe, đội bóng thành Manchester trả thêm 17 triệu bảng cho Dortmund vào hè năm ngoái, nâng tổng khoản đầu tư cho thương vụ lên khoảng 100 triệu bảng.

Trong khi đó, tương lai của Sancho tại Old Trafford gần như khép lại. Cầu thủ chạy cánh người Anh hiện trải qua mùa giải thứ 3 liên tiếp thi đấu theo dạng cho mượn.

Sau khi trở lại Dortmund nửa cuối mùa 2023/24 và khoác áo Chelsea mùa trước, Sancho tiếp tục gia nhập Aston Villa trong hè vừa qua. Dù vậy, đóng góp của anh tại Villa cũng khá mờ nhạt khi mới ghi 1 bàn sau 28 lần ra sân.

Hợp đồng của Sancho với MU sẽ hết hạn vào cuối mùa và nhiều khả năng đội bóng sẽ không gia hạn.

Dortmund đang cân nhắc chiêu mộ Sancho lần thứ 3, nhất là khi họ có thể mất Julian Brandt theo dạng chuyển nhượng tự do. Nếu thương vụ xảy ra, đây có thể là lối thoát cho cả cầu thủ lẫn MU sau một bản hợp đồng được xem là thất bại.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

Sancho Sancho

