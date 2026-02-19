MU chốt tương lai Sancho

MU được cho là đưa ra quyết định cuối cùng về tương lai của Jadon Sancho trong bối cảnh cầu thủ tiếp tục gây thất vọng trong màu áo Aston Villa.

MU không muốn gia hạn với Sancho. Ảnh: Reuters.

Hợp đồng giữa Sancho và MU sẽ hết hạn vào cuối mùa giải. Dù "Quỷ đỏ" có quyền kích hoạt điều khoản gia hạn thêm 12 tháng, truyền thông Anh cho biết ban lãnh đạo đội bóng quyết định không giữ chân cầu thủ này.

Mục tiêu của MU là cắt giảm quỹ lương, trong đó mức đãi ngộ 200.000 bảng/tuần của Sancho được xem là gánh nặng. Đội chủ sân Old Trafford sẵn sàng để anh ra đi tự do thay vì gia hạn rồi tìm cách bán lại.

Nếu chia tay MU theo kịch bản này, Sancho nhiều khả năng sẽ bị xem là một trong những bản hợp đồng thất bại nhất lịch sử CLB. Năm 2021, "Quỷ đỏ" chi tới 73 triệu bảng để chiêu mộ anh. Tuy nhiên, sau 83 lần ra sân, Sancho chỉ ghi được 12 bàn thắng – thành tích không tương xứng với số tiền bỏ ra.

Sau khi không thể khẳng định vị trí tại MU, Sancho được đem cho Chelsea mượn ở mùa giải trước. Tuy nhiên, đội bóng thành London thậm chí chấp nhận trả phí phạt 5 triệu bảng để trả anh trở lại Manchester.

Sancho gây thất vọng tại Aston Villa. Ảnh: Reuters.

Bước sang mùa giải năm nay, tiền vệ 25 tuổi tiếp tục được tạo điều kiện tìm lại phong độ khi gia nhập Aston Villa. Dù vậy, màn trình diễn của Sancho tại Villa Park chưa đáp ứng kỳ vọng. Anh mới chỉ có 6 lần đá chính và chưa ghi được bàn nào tại Premier League mùa này.

Tính trên mọi đấu trường, Sancho chỉ có vỏn vẹn 1 bàn sau 25 lần ra sân, con số quá khiêm tốn với một cầu thủ từng được kỳ vọng lớn.

Trong kỳ chuyển nhượng tháng 1, anh từng được liên hệ trở lại Dortmund cũng như gia nhập một số CLB tại Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng cuối cùng vẫn ở lại sân Villa Park đến hết mùa.

HLV Unai Emery vẫn dành lời động viên cho cậu học trò. Ông cho rằng Sancho đang có dấu hiệu cải thiện phong độ và không loại trừ khả năng giữ anh ở lại lâu dài. Tuy nhiên, tương lai của cầu thủ người Anh sẽ phụ thuộc vào màn trình diễn trong phần còn lại của mùa giải.

