Vụ kỳ thị Vinicius lan rộng toàn cầu

  • 05:41 19/2/2026

Cáo buộc phân biệt chủng tộc nhắm vào Vinicius sau bàn thắng tại Da Luz khiến truyền thông quốc tế đồng loạt lên tiếng, làm lu mờ cả kết quả trận đấu.

5 vụ phân biệt chủng tộc nghiêm trọng trong bóng đá Phân biệt chủng tộc là vấn đề nhức nhối của thế giới bóng đá. Nó không chỉ làm xấu đi giá trị mà môn thể thao này đem lại mà còn đem lại những vết thương lòng cho những nạn nhân gánh chịu.

Sự việc xảy ra sau khi Vinicius ghi bàn mở tỷ số cho Real Madrid trước Benfica trong trận lượt đi play-off Champions League rạng sáng 18/2.

Theo phản ánh, cầu thủ Prestianni bị tố đã có lời lẽ xúc phạm mang tính phân biệt chủng tộc. Trận đấu sau đó phải tạm dừng để kích hoạt quy trình chống phân biệt chủng tộc.

Tại Argentina, Ole gọi đây là một vụ “escándalo”, tức bê bối. Tờ báo này cho biết tiền đạo Real Madrid tố cáo đối thủ đã hét "con khỉ" sau bàn thua của Benfica. TyC Sports cũng dùng từ "bê bối", nhấn mạnh VAR không thể xác nhận nội dung lời nói, và trọng tài chỉ dừng lại ở mức cảnh cáo.

Ở Brazil, Globo Esporte mở đầu bằng chính phản ứng của Vinicius. Tờ báo viết rằng khi trận đấu chuẩn bị tiếp tục, cầu thủ người Brazil đã tỏ ra phẫn nộ và chính thức khiếu nại với trọng tài. Họ mô tả tình hình là "một lần nữa hỗn loạn bùng phát".

Truyền thông Anh tiếp cận sự việc từ nhiều góc độ. Sky Sports thuật lại chi tiết Prestianni kéo áo che miệng trước khi nói điều gì đó với Vinicius. BBC dẫn lời Trent Alexander-Arnold: "Đó là điều đáng xấu hổ cho bóng đá".

Tại Pháp, L’Équipe mô tả Vinicius là "người quyết định trận đấu, bị chỉ trích và bị xúc phạm". Ở Bồ Đào Nha, A Bola dùng cụm từ "địa ngục bùng nổ" sau bàn thắng của cầu thủ Brazil. Record nói về "sự hỗn loạn lớn" trong và sau tình huống va chạm.

The Guardian (Anh) cho rằng cáo buộc phân biệt chủng tộc đã làm lu mờ chiến thắng của Real Madrid. Bild (Đức) đưa vụ việc lên trang nhất, nhấn mạnh hành động che miệng của Prestianni. La Gazzetta dello Sport (Italy) cũng đặt trọng tâm vào tranh cãi hơn là tỷ số.

Từ Nam Mỹ đến châu Âu, phản ứng của truyền thông cho thấy vụ việc không còn là chuyện nội bộ trên sân. Nó đã trở thành một điểm nóng toàn cầu, nơi bóng đá một lần nữa đối diện với câu hỏi về ranh giới giữa cạnh tranh và trách nhiệm.

Cảnh hỗn loạn sau khi Vinicius bị phân biệt chủng tộc HLV Jose Mourinho phải đích thân ra trấn an Vinicius sau sự cố ở trận play-off Champions League vào rạng sáng 18/2.

