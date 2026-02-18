Vinicius là nạn nhân nhưng ưa thích tranh cãi

Cựu thủ môn Santi Canizares lên án hành vi phân biệt chủng tộc nhắm vào Vinicius Jr, song cho rằng tiền đạo Real Madrid cũng có thể hạn chế những tình huống khiến căng thẳng leo thang.

Vinicius ăn mừng đầy khiêu khích sau khi ghi bàn vào lưới Benfica. Ảnh: Reuters.

Trận play-off lượt đi Champions League giữa Benfica và Real Madrid rạng sáng 18/2 chưa kịp nguội thì một tranh cãi khác đã bùng lên. Cầu thủ Benfica, Prestianni, bị cáo buộc có lời lẽ phân biệt chủng tộc với Vinicius Jr. Vụ việc khiến dư luận dậy sóng, và Santi Canizares là một trong những tiếng nói đáng chú ý.

Trên chương trình Tiempo de Juego của COPE, cựu tuyển thủ Tây Ban Nha không né tránh. Ông khẳng định Prestianni " vượt quá giới hạn" và xứng đáng bị lên án, quan điểm đó rõ ràng và dứt khoát.

Nhưng Canizares không dừng lại ở đó. Ông cho rằng việc Vinicius là nạn nhân không đồng nghĩa với việc mọi hành vi của anh trên sân đều nằm ngoài tranh luận. "Tôi không nhìn màu da của cậu ấy. Tôi nhìn vào hành vi trên sân", ông nói.

Theo Canizares, Vinicius có xu hướng tham gia vào các tình huống va chạm và đối đáp. Ông nhắc đến những cuộc lời qua tiếng lại với Otamendi và cách tiền đạo Brazil xử lý các pha bóng gần góc sân trong bối cảnh căng thẳng. Với ông, dù không phải trận đấu tệ nhất của Vinicius, cầu thủ này vẫn có thể tiết chế hơn.

Theo Canizares, Vinicius vẫn có thể hạn chế một số tình huống dẫn đến va chạm, dù bản thân anh là người chịu tổn hại trong sự việc.

Trước đó, Jose Mourinho cũng nhắc về tình huống của Vinicius bằng một lập luận gần giống với Canizares: "Đó là bàn thắng chỉ cậu ấy hoặc Mbappe mới có thể ghi. Sau bàn thắng đó, cậu ấy nên rời đi trong vòng tay đồng đội thay vì khiến 60.000 khán giả nổi giận".

Đây không phải lần đầu bóng đá châu Âu đối diện với những cáo buộc tương tự. Mỗi vụ việc đều làm dấy lên tranh luận về ranh giới giữa cảm xúc thi đấu, hành vi khiêu khích và trách nhiệm cá nhân.