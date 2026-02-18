'Tiêu chuẩn kép' của Mourinho

Khi đặt vấn đề về cách Vinicius Jr ăn mừng, Jose Mourinho vô tình khiến người ta nhớ lại chính những màn ăn mừng gây tranh cãi của ông trong quá khứ.

Mourinho nhắc nhở Vinicius về hành động ăn mừng. Ảnh: Reuters.

"Vì sao Vinicius không ăn mừng như Di Stefano, Pele hay Eusebio?”, Mourinho đặt câu hỏi sau bàn thắng của tiền đạo Real Madrid vào lưới Benfica trong trận play-off lượt đi rạng sáng 18/2.

Ông cho rằng nhiều phản ứng sau khi ghi bàn đã vượt khỏi khuôn khổ cần thiết và dẫn tới những căng thẳng không đáng có. Phát biểu ấy ngay lập tức tạo ra tranh luận. Bởi Mourinho không phải người xa lạ với những màn ăn mừng đầy tính khiêu khích.

Bán kết Champions League 2009/10 là ví dụ điển hình. Khi Inter Milan loại Barcelona ngay tại Camp Nou, Mourinho chạy dọc sân, giơ tay về phía khán đài đội chủ nhà.

Đó là khoảnh khắc thể hiện cảm xúc mạnh mẽ nhưng cũng nặng tính khiêu khích. Thủ môn Victor Valdes khi đó phản ứng dữ dội, toan bóp cổ Mourinho và phải có sự can thiệp để tránh va chạm leo thang.

Năm 2018, trong trận Juventus gặp Manchester United tại Champions League, Mourinho đặt tay lên tai khi rời sân sau chiến thắng 2-1. Ông giải thích đó chỉ là phản ứng trước những lời lẽ thiếu tôn trọng từ khán đài. Tuy nhiên, hành động này vẫn khiến dư luận chia rẽ, đặc biệt là sự bức xúc của các cầu thủ Juventus.

Trước đó, ở trận Arsenal gặp Chelsea mùa 2005/06, Mourinho từng có động tác đưa tay ngang cổ về phía CĐV Arsenal. Cử chỉ này gây tranh cãi lớn tại Anh và trở thành một trong những hình ảnh gây nhiều tranh luận nhất thời điểm đó.

Những sự kiện ấy cho thấy Mourinho không xa lạ với việc biến cảm xúc thành thông điệp. Ông là bậc thầy sử dụng cử chỉ để khẳng định chiến thắng và tạo áp lực tâm lý lên đối thủ. Vì vậy, khi ông nói về sự tiết chế, nhiều người đặt câu hỏi về sự nhất quán.

Trong bóng đá, ranh giới giữa cảm xúc và khiêu khích luôn mong manh. Mourinho có quyền nêu quan điểm về cách ứng xử trên sân. Nhưng quá khứ của ông cũng là một phần không thể tách rời khỏi cuộc tranh luận ấy.