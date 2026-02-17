Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Mourinho lên tiếng về khả năng trở lại dẫn dắt Real

  • Thứ ba, 17/2/2026 05:56 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Trước màn tái đấu tại Champions League, Jose Mourinho cảnh báo Real Madrid rất nguy hiểm nhưng khẳng định Benfica chỉ cần phong độ tối đa, không cần đến điều kỳ diệu.

Mourinho nói về khả năng quay lại ghế HLV Real. Ảnh: Reuters.

Jose Mourinho một lần nữa tạo sức nóng trước đại chiến Champions League khi gọi Real Madrid là "vị vua bị thương" sau thất bại 2-4 trước Benfica ở vòng bảng.

Tuy nhiên, chiến lược gia người Bồ Đào Nha tin rằng đội bóng của ông hoàn toàn có thể tạo thêm bất ngờ tại Lisbon.

Ba tuần trước, Benfica đánh bại Real Madrid 4-2 nhờ bàn thắng phút cuối của thủ môn Anatoliy Trubin, qua đó giành tấm vé cuối cùng vào vòng knock-out và đẩy nhà vô địch 15 lần ra khỏi nhóm tám đội vào thẳng vòng 1/8. Giờ đây, hai đội tái ngộ ở lượt đi vòng loại trực tiếp.

"Họ đang bị tổn thương. Và một vị vua bị thương thì rất nguy hiểm", Mourinho nói. "Chúng tôi sẽ chơi bằng cái đầu tỉnh táo, với tham vọng và sự tự tin. Chúng tôi biết mình đã làm gì với những nhà vua của Champions League".

Mourinho cũng phủ nhận khả năng trở lại Bernabeu, bất chấp lời khen từ Vinicius Junior. Ông khẳng định còn một năm hợp đồng với Benfica và không có liên hệ nào với Real Madrid. "Tôi không muốn nuôi dưỡng những câu chuyện không tồn tại", ông nói.

Chiến lược gia 63 tuổi vẫn dành sự tôn trọng lớn cho đội bóng cũ, nơi ông từng giành La Liga, Copa del Rey và Siêu cúp Tây Ban Nha. Ông cũng đánh giá cao HLV mới Alvaro Arbeloa, người vừa tiếp quản Real Madrid sau khi Xabi Alonso bị sa thải.

"Đánh bại Real Madrid một lần đã khó, hai lần còn khó hơn. Nhưng bóng đá có sức mạnh riêng và chúng tôi có thể chiến thắng", Mourinho khẳng định.

Trận lượt về sẽ diễn ra vào ngày 25/2 tại Bernabeu. Trước mắt, Mourinho muốn các học trò tận hưởng cơ hội đối đầu nhà vua châu Âu. Với ông, được chạm trán Real Madrid ở vòng knock-out có lẽ còn ý nghĩa hơn việc chiến thắng một đối thủ ít tên tuổi.

Bàn thắng điên rồ ở phút 90+8 tại Champions League Rạng sáng 29/1, thủ môn Anatoliy Trubin khiến tất cả ngỡ ngàng khi ghi bàn ở phút 90+8 giúp Benfica hạ Real Madrid 4-2 thuộc lượt cuối vòng phân hạng Champions League 2025/26.

Đào Trần

