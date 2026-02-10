Mourinho sắp dẫn dắt Ronaldo?

Theo nguồn tin ESPN tại Bồ Đào Nha, Jose Mourinho nhiều khả năng rời Benfica sau World Cup 2026, mở đường để Ruben Amorim trở lại dẫn dắt đội bóng tại Estádio da Luz trong mùa hè này.

Mourinho có thể bước sang sự nghiệp dẫn dắt đội tuyển. Ảnh: Reuters.

Công việc tại Benfica không thuộc nhóm bến đỗ "siêu quyền lực" như Manchester United hay Real Madrid, nhưng lại được xem là một vị trí trọng yếu trên thị trường HLV mùa hè. Theo ESPN, khả năng thay đổi trên băng ghế chỉ đạo tại Estadio da Luz đang được đặt lên bàn đàm phán.

Trọng tâm của kịch bản này nằm ở Jose Mourinho. HLV người Bồ Đào Nha được kỳ vọng nhận lời mời dẫn dắt đội tuyển Bồ Đào Nha khi hợp đồng của Roberto Martinez kết thúc sau World Cup 2026.

Jose Mourinho đến nay chưa từng dẫn dắt đội tuyển quốc gia nào, toàn bộ sự nghiệp của ông gắn với các CLB. Nếu Mourinho nhận lời làm HLV đội tuyển trong tương lai, đó sẽ là cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp cầm quân lẫy lừng. Không chỉ vậy, ông sẽ tái ngộ cậu học trò cũ Cristiano Ronaldo trong màu áo đội tuyển quốc gia.

Mourinho đã từng làm việc với Cristiano Ronaldo tại Real Madrid giai đoạn 2010-2013. Dưới thời Mourinho, Ronaldo đang trong thời kỳ đỉnh cao phong độ, góp công lớn giúp Real Madrid vô địch La Liga 2011/12 với 100 điểm và phá nhiều kỷ lục ghi bàn, đánh dấu một trong những giai đoạn rực rỡ nhất sự nghiệp của cả hai.

Nếu Mourinho chuyển sang cấp độ đội tuyển, Benfica sẽ phải tìm người kế nhiệm ngay trong mùa hè. Ứng viên sáng giá nhất là Ruben Amorim. Chiến lược gia 40 tuổi từng đưa Sporting CP giành hai chức vô địch quốc gia trong thời gian làm việc tại Estadio Jose Alvalade.

Quan trọng hơn, Amorim có mối liên hệ sâu sắc với Benfica khi từng thi đấu chín năm cho CLB này và nhận được sự ủng hộ đáng kể từ các nhà hoạch định chính sách của đội bóng.

Kịch bản được đánh giá cao nhất hiện nay là Mourinho rời Benfica để dẫn dắt đội tuyển Bồ Đào Nha hoặc trở lại môi trường CLB, theo đó Amorim tiếp quản ghế HLV trưởng tại Estadio da Luz. Đây sẽ là bước ngoặt quan trọng với cả Benfica lẫn thị trường chuyển nhượng HLV trong mùa hè này.