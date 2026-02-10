Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Mourinho sắp dẫn dắt Ronaldo?

  • Thứ ba, 10/2/2026 18:02 (GMT+7)
  • 46 phút trước

Theo nguồn tin ESPN tại Bồ Đào Nha, Jose Mourinho nhiều khả năng rời Benfica sau World Cup 2026, mở đường để Ruben Amorim trở lại dẫn dắt đội bóng tại Estádio da Luz trong mùa hè này.

Mourinho có thể bước sang sự nghiệp dẫn dắt đội tuyển. Ảnh: Reuters.

Công việc tại Benfica không thuộc nhóm bến đỗ "siêu quyền lực" như Manchester United hay Real Madrid, nhưng lại được xem là một vị trí trọng yếu trên thị trường HLV mùa hè. Theo ESPN, khả năng thay đổi trên băng ghế chỉ đạo tại Estadio da Luz đang được đặt lên bàn đàm phán.

Trọng tâm của kịch bản này nằm ở Jose Mourinho. HLV người Bồ Đào Nha được kỳ vọng nhận lời mời dẫn dắt đội tuyển Bồ Đào Nha khi hợp đồng của Roberto Martinez kết thúc sau World Cup 2026.

Jose Mourinho đến nay chưa từng dẫn dắt đội tuyển quốc gia nào, toàn bộ sự nghiệp của ông gắn với các CLB. Nếu Mourinho nhận lời làm HLV đội tuyển trong tương lai, đó sẽ là cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp cầm quân lẫy lừng. Không chỉ vậy, ông sẽ tái ngộ cậu học trò cũ Cristiano Ronaldo trong màu áo đội tuyển quốc gia.

Mourinho đã từng làm việc với Cristiano Ronaldo tại Real Madrid giai đoạn 2010-2013. Dưới thời Mourinho, Ronaldo đang trong thời kỳ đỉnh cao phong độ, góp công lớn giúp Real Madrid vô địch La Liga 2011/12 với 100 điểm và phá nhiều kỷ lục ghi bàn, đánh dấu một trong những giai đoạn rực rỡ nhất sự nghiệp của cả hai.

Nếu Mourinho chuyển sang cấp độ đội tuyển, Benfica sẽ phải tìm người kế nhiệm ngay trong mùa hè. Ứng viên sáng giá nhất là Ruben Amorim. Chiến lược gia 40 tuổi từng đưa Sporting CP giành hai chức vô địch quốc gia trong thời gian làm việc tại Estadio Jose Alvalade.

Quan trọng hơn, Amorim có mối liên hệ sâu sắc với Benfica khi từng thi đấu chín năm cho CLB này và nhận được sự ủng hộ đáng kể từ các nhà hoạch định chính sách của đội bóng.

Kịch bản được đánh giá cao nhất hiện nay là Mourinho rời Benfica để dẫn dắt đội tuyển Bồ Đào Nha hoặc trở lại môi trường CLB, theo đó Amorim tiếp quản ghế HLV trưởng tại Estadio da Luz. Đây sẽ là bước ngoặt quan trọng với cả Benfica lẫn thị trường chuyển nhượng HLV trong mùa hè này.

Carrick phát huy hết khả năng của Dalot như thế nào Dưới tay Carrick, Dalot không còn là hậu vệ biên đơn thuần mà trở thành mắt xích chiến thuật giúp MU thoát pressing và mở chiều sâu tấn công.

Đào Trần

Mourinho Cristiano Ronaldo Mourinho Benfica Jose Mourinho Cristiano Ronaldo Bồ Đào Nha

  • Jose Mourinho

    Jose Mourinho

    Jose Mourinho là huấn luyện viên bóng đá người Bồ Đào Nha và từng dẫn dắt các câu lạc bộ nổi tiếng như Chelsea, Inter Milan, Real Madrid, Manchester United. Ông được Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) bầu chọn là Huấn luyện viên thế kỷ vào năm 2015. Ông còn được gọi là "Người Đặc Biệt", biệt danh ông tự đặt cho bản thân khi lần đầu đến nước Anh huấn luyện cho Chelsea.

    • Ngày sinh: 26/1/1963
    • Nơi sinh: Setubal, Bồ Đào Nha

Đọc tiếp

Mourinho van la nguoi dac biet hinh anh

Mourinho vẫn là người đặc biệt

14:00 31/1/2026 14:00 31/1/2026

0

Trước khi Jose Mourinho dẫn dắt Benfica, có lẽ ít người tin đội bóng Bồ Đào Nha có thể quật ngã Real Madrid và vượt qua một lịch thi đấu nặng khủng khiếp ở Champions League.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý