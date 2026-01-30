Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Real gặp lại Mourinho ở play-off Champions League

  • Thứ sáu, 30/1/2026 18:31 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Tối 30/1, lễ bốc thăm vòng play-off Champions League được tổ chức tại Nyon (Thụy Sĩ).

Real Madrid đối mặt khó khăn ở vòng play-off.

Những lá thăm may rủi tạo ra hàng loạt cặp đấu đầy thú vị ở vòng play-off. Real Madrid sẽ tái ngộ Benfica, đội bóng vừa đánh bại họ ở lượt trận cuối vòng phân hạng.

Trong lịch sử dự Champions League, Real Madrid chưa từng vắng mặt ở vòng 16 đội. Tuy nhiên, với kinh nghiệm dày dặn ở các đấu trường châu Âu, Jose Mourinho hoàn toàn có thể giúp Benfica tạo nên bất ngờ trước đối thủ được đánh giá cao hơn về mọi mặt.

Nếu vào vòng trong, Real Madrid sẽ tiếp tục gặp những đối thủ khó nhằn, có thể là Sporting Lisbon hoặc Man City.

Champions League anh 1

PSG hoàn toàn có thể gặp Barcelona ở vòng 1/8.

Một cái tên khác cũng thu hút sự chú ý đó là PSG. Nhà đương kim vô địch có màn so tài với đối thủ quen măt tại Ligue 1 là AS Monaco.

Nếu PSG vào vòng trong, CĐV sẽ được chứng kiến đại chiến giữa nhà đương kim vô địch Champions League với Barcelona hoặc Chelsea.

Ở nhánh đối diện, Newcastle chỉ phải gặp Qarabag. CLB vùng Đông Bắc nước Anh đứng trước cơ hội góp mặt ở vòng 16 đội Champions League lần đầu tiên trong lịch sử.

Bên cạnh đó, vòng play-off còn chứng kiến nhiều cặp đấu hấp dẫn như Juventus gặp Galatasaray, Atletico Madrid gặp Club Brugge, Inter gặp Bodo, Olympiacos gặp Leverkusen và Dortmund gặp Atalanta.

Vòng play-off Champions League diễn ra vào ngày 17,18 và 24, 25/2. Sau khi loạt trận play-off khép lại, UEFA sẽ tiếp tục tổ chức lễ bốc thăm vòng 16 đội vào ngày 27/2.

Champions League anh 2

Kết quả bốc thăm vòng play-off và đối thủ tiềm năng ở vòng 1/8.

