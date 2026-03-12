Bóng đá Anh tự đẩy mình vào thế khó ở Champions League

Chuỗi kết quả thất vọng của các CLB Anh tại vòng 1/8 cúp châu Âu khiến cuộc đua giành suất Champions League thứ năm mùa tới trở nên mong manh hơn bao giờ hết.

Man City thảm bại trước Real Madrid.

Premier League từng bước vào giai đoạn knock-out cúp châu Âu mùa này với sự tự tin rất lớn. Sáu đại diện góp mặt ở Champions League, nhiều đội khác thi đấu tại Europa League và Conference League. Với lực lượng đông đảo và thành tích ổn định trong nhiều năm, bóng đá Anh được xem là ứng viên sáng giá để tiếp tục giành European Performance Spot (EPS), tấm vé bổ sung giúp giải đấu có 5 suất dự Champions League mùa sau.

Nhưng chỉ trong vài ngày, bức tranh ấy đã trở nên u ám.

Vòng 1/8 Champions League chứng kiến một loạt kết quả gây thất vọng cho các đội bóng Anh. Manchester City thua đậm Real Madrid 0-3 tại Bernabeu. Chelsea nhận thất bại nặng nề 2-5 trước PSG. Arsenal bị Bayer Leverkusen cầm hòa 1-1. Trước đó, Tottenham thua Atletico Madrid 2-5, Liverpool gục ngã 0-1 trước Galatasaray, còn Newcastle chỉ có thể hòa Barcelona 1-1 trên sân nhà.

Một tuần thi đấu như vậy đủ để làm dấy lên nỗi lo.

Theo cơ chế mới của UEFA, hai quốc gia có thành tích tốt nhất tại ba cúp châu Âu, Champions League, Europa League và Conference League, sẽ được trao thêm một suất Champions League. Hệ số được tính dựa trên tổng điểm của các CLB trong từng giải, sau đó chia cho số đội tham dự.

Mỗi chiến thắng mang về 2 điểm hệ số. Một trận hòa được 1 điểm. Ngoài ra còn có điểm thưởng khi các đội lọt sâu vào vòng knock-out.

Man City được dự đoán khó lật ngược thế cờ ở trận lượt về vòng 1/8 Champions League.

Ở thời điểm hiện tại, Anh vẫn dẫn đầu bảng hệ số với 22.513 điểm trung bình. Khoảng cách với Tây Ban Nha đứng thứ hai là gần 4,5 điểm. Đức đứng thứ ba với 18.000 điểm.

Trên lý thuyết, đó vẫn là lợi thế khá an toàn.

Nhưng Champions League luôn là giải đấu khắc nghiệt. Và khi nhiều đại diện của Premier League cùng rơi vào thế khó, lợi thế ấy có thể bị bào mòn nhanh chóng.

Manchester City, Chelsea và Tottenham đều đối mặt nguy cơ bị loại sau lượt đi. Liverpool, Newcastle và Arsenal cũng chưa nắm chắc quyền đi tiếp. Nếu kịch bản xấu xảy ra, số đội Anh góp mặt ở các vòng sau sẽ giảm mạnh. Khi đó, Tây Ban Nha và Đức hoàn toàn có thể thu hẹp khoảng cách.

Trong khi đó, các đại diện của La Liga lại đang có lợi thế lớn. Real Madrid và Atletico Madrid đều chiếm ưu thế trong các cặp đấu của mình. Bayern Munich cũng gần như đặt một chân vào tứ kết sau chiến thắng 6-1 trước Atalanta.

Chỉ cần vài vòng đấu nữa, cán cân hệ số hoàn toàn có thể thay đổi.

Chelsea cũng thảm bại trước PSG.

Điều thú vị là áp lực lúc này không chỉ nằm ở Champions League. Các trận đấu diễn ra vào ngày 13/3 tại Europa League và Conference League có thể đóng vai trò quan trọng.

Aston Villa sẽ đối đầu Lille ở Europa League. Nottingham Forest gặp Midtjylland. Crystal Palace chạm trán AEK Larnaca tại Conference League.

Những chiến thắng ở các giải đấu này vẫn mang lại điểm hệ số quý giá. Nếu các đại diện Premier League tiến sâu, họ có thể bù đắp cho những thất bại tại Champions League.

Vì vậy, những đội đang cạnh tranh top 5 Premier League chắc chắn sẽ theo dõi các trận đấu ấy với sự quan tâm đặc biệt.

Thêm một suất Champions League đồng nghĩa cơ hội mở ra cho nhiều CLB. Đội đứng thứ năm có thể dự giải đấu danh giá nhất châu Âu. Khoản tiền thưởng và sức hút danh tiếng đi kèm là cực kỳ lớn.

Bài học từ mùa 2023/24 vẫn còn đó. Khi ấy, bóng đá Anh từng tưởng như chắc chắn giành suất EPS. Nhưng Arsenal và Manchester City cùng bị loại ở tứ kết Champions League. Trước đó, MU và Newcastle đứng cuối bảng vòng bảng. Liverpool và West Ham cũng dừng bước tại Europa League.

Chỉ trong vài tuần, lợi thế tưởng như vững chắc đã tan biến.

Mùa này, Premier League vẫn đang dẫn đầu. Nhưng bóng đá châu Âu luôn thay đổi rất nhanh. Một vài trận thua có thể khiến cục diện đảo chiều.

Vì thế, nếu các CLB Anh không sớm lấy lại phong độ, giấc mơ 5 suất Champions League có thể trở thành một cuộc đua căng thẳng đến tận cuối mùa.