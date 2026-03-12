Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Viễn cảnh nào cho bóng đá Anh tại Champions League?

  • Thứ năm, 12/3/2026 10:00 (GMT+7)
Lượt đi vòng 1/8 Champions League 2025/26 mang lại nhiều kết quả bất lợi cho các đại diện Premier League, đặt bóng đá Anh trước nguy cơ trải qua mùa giải châu Âu đáng thất vọng.

Ngoại hạng Anh có lượt đấu thảm họa.

Sau giai đoạn phân hạng, người hâm mộ trông chờ vào màn thể hiện của các đại diện Anh sau khi 6 CLB của quốc gia này đều có vé vào vòng knock-out. Tuy nhiên, những gì diễn ra ở lượt đi vòng 1/8 lại vẽ ra một bức tranh khác. Nhiều đại diện của bóng đá Anh rơi vào thế bất lợi, buộc phải bước vào trận lượt về với nhiệm vụ lật ngược tình thế.

Thực tế này đặt ra câu hỏi lớn về viễn cảnh của Premier League tại giải đấu danh giá nhất châu Âu mùa này. Trong các trận knock-out Champions League, khoảng cách chỉ một bàn thắng cũng có thể quyết định số phận cả mùa giải. Khi để thua ở lượt đi, áp lực ở lượt về sẽ tăng lên đáng kể.

Thành tích của bóng đá Anh không khác nào thảm họa. Man City thua Real Madrid 0-3, Tottenham và Chelsea lần lượt phơi áo 2-5 trước Atletico Madrid và PSG. Trong khi đó, Liverpool thua Galatasaray 0-1, còn Arsenal và Newcastle hòa Leverkusen và Barcelona với cùng tỷ số 1-1.

Từ chỗ được đánh giá cao khi lập kỷ lục 6 đội vào vòng 1/8, bóng đá Anh nguy cơ sạch bóng ở tứ kết. Việc cả 6 đại diện đều không thắng ở lượt đi cho thấy vị thế của Premier League bị lung lay dữ dội.

Premier League, UEFA Champions League anh 1

Các đại diện Ngoại hạng Anh gây thất vọng ở lượt đi.

Các đội bóng Anh thường quen với nhịp độ cao của Premier League, nơi lối chơi giàu thể lực và tốc độ được ưu tiên. Nhưng Champions League lại là môi trường khác. Ở sân chơi này, những đội bóng giàu kinh nghiệm từ Tây Ban Nha, Đức thường kiểm soát trận đấu bằng sự kỷ luật chiến thuật và khả năng tận dụng sai lầm đối thủ.

Đó là lý do khiến các trận lượt về trở nên cực kỳ quan trọng. Một bàn thua sớm có thể phá vỡ mọi kế hoạch, trong khi một khoảnh khắc tỏa sáng cũng đủ xoay chuyển cục diện. Champions League nhiều lần chứng kiến những màn lội ngược dòng khó tin, và các đại diện Premier League vẫn còn cơ hội sửa sai.

Dù vậy, viễn cảnh các CLB Anh tiến sâu tại Champions League mùa này rõ ràng không còn dễ dàng như kỳ vọng ban đầu. Lượt đi vòng 1/8 đặt họ vào thế phải phản ứng thật mạnh mẽ ở trận lượt về.

Những trận đấu sắp tới vì thế còn là thước đo quan trọng cho vị thế của Premier League tại Champions League 2025/26. Nếu không thể đảo ngược tình thế, bóng đá Anh có thể đối mặt với một trong những chiến dịch châu Âu đáng quên nhất trong nhiều năm gần đây.

Thái Viên

Premier League UEFA Champions League Arsenal Manchester City Chelsea Newcastle Liverpool Tottenham

