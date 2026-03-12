Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Vấn đề lớn của Chelsea

  • Thứ năm, 12/3/2026 08:19 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Jamie Carragher cho rằng Chelsea sẽ không thể cạnh tranh với các đội bóng hàng đầu châu Âu nếu tiếp tục để vị trí thủ môn trở thành điểm yếu.

Thất bại 2-5 của Chelsea trước Paris Saint-Germain ở lượt đi vòng 1/8 Champions League khiến nhiều tranh cãi bùng lên, đặc biệt xoay quanh sai lầm của thủ môn Filip Jorgensen. Theo cựu trung vệ Jamie Carragher, vấn đề trong khung gỗ là rào cản lớn nhất khiến đội bóng thành London chưa thể vươn tới đẳng cấp của những CLB hàng đầu.

Trận đấu tại Paris từng diễn ra rất cân bằng khi Chelsea gỡ hòa 2-2 và tạo ra thế trận đầy hy vọng. Tuy nhiên, bước ngoặt xuất hiện từ một sai lầm cá nhân. Jorgensen thực hiện đường chuyền mạo hiểm ngay sát vòng cấm địa đội nhà. Bradley Barcola lập tức cắt được bóng, tạo cơ hội để Vitinha tung cú lốp tinh tế đưa PSG vượt lên.

Bàn thua này khiến Chelsea sụp đổ trong phần còn lại của trận đấu và rời sân với thất bại nặng nề 2-5.

Chelsea anh 1

Sai lầm ngớ ngẩn của Jorgensen là bước ngoặt khiến Chelsea nhận thất bại.

Jorgensen được HLV Liam Rosenior lựa chọn bắt chính thay cho Robert Sanchez, người hứng chịu nhiều chỉ trích thời gian qua. Tuy nhiên, màn trình diễn của thủ môn người Đan Mạch lại khiến vấn đề trong khung gỗ Chelsea tiếp tục trở thành chủ đề nóng.

Phát biểu trên CBS Sports, Carragher nhận định: "Đó là trận đấu hay nhất tôi xem ở Champions League mùa này. Chelsea không xứng đáng thua 2-5, nhưng họ chỉ có thể tự trách mình".

Cựu trung vệ Liverpool nhấn mạnh rằng vấn đề thủ môn đã tồn tại quá lâu ở Chelsea. "Tôi đã nói điều này nhiều lần. Chelsea sẽ không thể tiến xa nếu chưa giải quyết được vị trí thủ môn", Carragher khẳng định.

Theo ông, đội hình hiện tại của Chelsea sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng và HLV Rosenior cũng có khởi đầu tích cực. Tuy nhiên, nếu không ổn định được khung gỗ, tham vọng cạnh tranh với các đội bóng hàng đầu châu Âu của "The Blues" sẽ vẫn chỉ dừng ở mức tiềm năng.

Vì sao người hâm mộ trông chờ Manchester United tại Champions League Với lịch sử, lượng người hâm mộ khổng lồ và những đêm châu Âu giàu cảm xúc, Manchester United luôn là cái tên khiến Champions League trở nên đáng xem hơn.

Haaland nhận điểm 4 sau trận thua Real

Gần nửa đội hình chơi dưới mức trung bình, dễ hiểu khi Man City thảm bại 0-3 trước Real Madrid ở lượt đi vòng 1/8 Champions League rạng sáng 12/3.

3 giờ trước

Pedro Neto gây tranh cãi khi đẩy ngã cậu bé nhặt bóng

Tiền vệ cánh Pedro Neto tạo ra tình huống gây tranh cãi khi đẩy ngã cậu bé nhặt bóng ở những phút cuối trận Chelsea thua PSG 2-5 tại Champions League rạng sáng 12/3.

5 giờ trước

Luis Enrique có phải mảnh ghép cần thiết cho MU?

Trước thềm trận PSG và Chelsea tại Champions League, lại dấy lên hàng loạt đồn đoán về việc HLV Luis Enrique có thể cập bến để tiếp quản MU vào mùa hè tới.

16 giờ trước

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Thái Viên

Chelsea PSG UEFA Champions League

    Đọc tiếp

    Vien canh nao cho bong da Anh tai Champions League? hinh anh

    Viễn cảnh nào cho bóng đá Anh tại Champions League?

    22 phút trước 10:00 12/3/2026

    0

    Lượt đi vòng 1/8 Champions League 2025/26 mang lại nhiều kết quả bất lợi cho các đại diện Premier League, đặt bóng đá Anh trước nguy cơ trải qua mùa giải châu Âu đáng thất vọng.

    45 phut khong tuong cua Valverde hinh anh

    45 phút không tưởng của Valverde

    1 giờ trước 09:16 12/3/2026

    0

    Federico Valverde lập hat-trick ngay trong hiệp một tại Bernabeu, dẫn dắt Real Madrid tới chiến thắng 3-0 trước Man City ở vòng 1/8 Champions League.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý