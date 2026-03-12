Vấn đề lớn của Chelsea

Jamie Carragher cho rằng Chelsea sẽ không thể cạnh tranh với các đội bóng hàng đầu châu Âu nếu tiếp tục để vị trí thủ môn trở thành điểm yếu.

Thất bại 2-5 của Chelsea trước Paris Saint-Germain ở lượt đi vòng 1/8 Champions League khiến nhiều tranh cãi bùng lên, đặc biệt xoay quanh sai lầm của thủ môn Filip Jorgensen. Theo cựu trung vệ Jamie Carragher, vấn đề trong khung gỗ là rào cản lớn nhất khiến đội bóng thành London chưa thể vươn tới đẳng cấp của những CLB hàng đầu.

Trận đấu tại Paris từng diễn ra rất cân bằng khi Chelsea gỡ hòa 2-2 và tạo ra thế trận đầy hy vọng. Tuy nhiên, bước ngoặt xuất hiện từ một sai lầm cá nhân. Jorgensen thực hiện đường chuyền mạo hiểm ngay sát vòng cấm địa đội nhà. Bradley Barcola lập tức cắt được bóng, tạo cơ hội để Vitinha tung cú lốp tinh tế đưa PSG vượt lên.

Bàn thua này khiến Chelsea sụp đổ trong phần còn lại của trận đấu và rời sân với thất bại nặng nề 2-5.

Sai lầm ngớ ngẩn của Jorgensen là bước ngoặt khiến Chelsea nhận thất bại.

Jorgensen được HLV Liam Rosenior lựa chọn bắt chính thay cho Robert Sanchez, người hứng chịu nhiều chỉ trích thời gian qua. Tuy nhiên, màn trình diễn của thủ môn người Đan Mạch lại khiến vấn đề trong khung gỗ Chelsea tiếp tục trở thành chủ đề nóng.

Phát biểu trên CBS Sports, Carragher nhận định: "Đó là trận đấu hay nhất tôi xem ở Champions League mùa này. Chelsea không xứng đáng thua 2-5, nhưng họ chỉ có thể tự trách mình".

Cựu trung vệ Liverpool nhấn mạnh rằng vấn đề thủ môn đã tồn tại quá lâu ở Chelsea. "Tôi đã nói điều này nhiều lần. Chelsea sẽ không thể tiến xa nếu chưa giải quyết được vị trí thủ môn", Carragher khẳng định.

Theo ông, đội hình hiện tại của Chelsea sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng và HLV Rosenior cũng có khởi đầu tích cực. Tuy nhiên, nếu không ổn định được khung gỗ, tham vọng cạnh tranh với các đội bóng hàng đầu châu Âu của "The Blues" sẽ vẫn chỉ dừng ở mức tiềm năng.

