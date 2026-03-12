Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Neymar lại nghỉ thi đấu đúng ngày sinh nhật em gái

  • Thứ năm, 12/3/2026 08:56 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Neymar gây chú ý khi không ra sân đúng dịp sinh nhật em gái, đánh dấu lần thứ 11 trong 12 năm anh vắng mặt ở các trận đấu diễn ra quanh ngày 11/3.

Ở trận hòa 1-1 của Santos trước Mirassol tại giải VĐQG Brazil hôm 11/3, tiền đạo 34 tuổi được ban huấn luyện cho nghỉ sau loạt kiểm tra thể trạng trước trận. Quyết định được mô tả mang tính phòng ngừa, nhằm quản lý quá trình trở lại sau chấn thương. Do đó, Neymar được cho là không gặp vấn đề nghiêm trọng.

Tuy nhiên, sự trùng hợp quen thuộc vẫn khiến nhiều người hâm mộ đặt dấu hỏi. Trong hơn một thập kỷ qua, Neymar thường xuyên vắng mặt ở các trận đấu rơi vào hoặc gần ngày 11/3. Đó là ngày sinh nhật của em gái anh, Rafaella Santos.

Hai anh em vốn thân thiết. Neymar thậm chí xăm khuôn mặt Rafaella lên cánh tay, trong khi cô em gái lại xăm đôi mắt của anh trên lưng. Tuy nhiên, chính sự gắn bó này càng khiến các "thuyết âm mưu" trên mạng xã hội lan rộng mỗi khi Neymar không thi đấu vào thời điểm nhạy cảm.

Trước những lời đồn đoán, Neymar lên tiếng phản bác. Anh cho rằng nhiều người đang cố tình dựng nên những câu chuyện vô căn cứ về mình. Neymar chia sẻ: "Điều khiến tôi ngạc nhiên nhất là những người tưởng như ở bên tôi mỗi ngày lại bắt đầu bịa ra các câu chuyện và nghĩ rằng họ nắm sự thật tuyệt đối".

Thực tế, việc Neymar vắng mặt ở các trận đấu giữa tháng 3 từ năm 2014 đến nay có nhiều nguyên nhân khác nhau, từ án treo giò, chấn thương nặng cho đến những vấn đề thể trạng nhẹ.

Dù vậy, lần vắng mặt mới nhất vẫn có thể ảnh hưởng đến tương lai ở tuyển Brazil. HLV Carlo Ancelotti được cho là cân nhắc tới sân theo dõi trận đấu để hoàn tất quá trình đánh giá lực lượng cho World Cup 2026. Tuy nhiên, kế hoạch này bị hủy khi ông biết Neymar không góp mặt.

Cú đúp đẳng cấp của Neymar Neymar có màn trình diễn chói sáng giúp Santos đánh bại Vasco da Gama 2-1 thuộc vòng 4 giải VĐQG Brazil sáng 27/2.

Neymar được gọi lên tuyển Brazil

Neymar bất ngờ có tên trong danh sách sơ bộ của tuyển Brazil cho loạt trận giao hữu cuối tháng 3, qua đó thắp lại hy vọng dự World Cup 2026.

05:11 10/3/2026

Neymar bị kiện

Một đầu bếp cá nhân đệ đơn kiện Neymar, cho rằng cô phải làm việc quá giờ và bị ảnh hưởng sức khỏe khi phục vụ cầu thủ Brazil cùng đoàn tùy tùng đông người.

08:07 7/3/2026

Neymar lập cú đúp

Sáng 27/2, Neymar tỏa sáng rực rỡ giúp Santos hạ Vasco da Gama với tỷ số 2-1 thuộc vòng 4 giải VĐQG Brazil.

07:33 27/2/2026

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

    Neymar tên đầy đủ Neymar da Silva Santos Junior, là cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Brazil, hiện thi đấu cho CLB Paris Saint Germain (Pháp). Trước khi chuyển sang chơi bóng tại Ligue 1 với mức phá vỡ hợp đồng kỷ lục 222 triệu euro ở mùa hè 2017, Neymar từng có 4 mùa giải rất thành công trong màu áo Barcelona và hợp cùng Lionel Messi, Luis Suarez thành bộ ba M-S-N lừng danh. Neymar là thủ quân tuyển Brazil khi mới 21 tuổi.

    Bạn có biết: Hình ảnh Neymar đã được đưa vào truyện tranh tại Brazil. Đó là một cách để khuyến khích trẻ em xứ sở samba đọc sách, truyện nhiều hơn. Chỉ có ba cầu thủ Brazil trước Neymar từng được đưa vào truyện tranh là Pele, Ronaldinho và Ronaldo (béo).

    • Ngày sinh: 05/02/1992
    • Quê quán: Mogi das Cruzes, Brazil
    • Chiều cao: 1.76 m
    • Câu lạc bộ: PSG (Pháp)

