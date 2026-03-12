Neymar lại nghỉ thi đấu đúng ngày sinh nhật em gái

Neymar gây chú ý khi không ra sân đúng dịp sinh nhật em gái, đánh dấu lần thứ 11 trong 12 năm anh vắng mặt ở các trận đấu diễn ra quanh ngày 11/3.

Ở trận hòa 1-1 của Santos trước Mirassol tại giải VĐQG Brazil hôm 11/3, tiền đạo 34 tuổi được ban huấn luyện cho nghỉ sau loạt kiểm tra thể trạng trước trận. Quyết định được mô tả mang tính phòng ngừa, nhằm quản lý quá trình trở lại sau chấn thương. Do đó, Neymar được cho là không gặp vấn đề nghiêm trọng.

Tuy nhiên, sự trùng hợp quen thuộc vẫn khiến nhiều người hâm mộ đặt dấu hỏi. Trong hơn một thập kỷ qua, Neymar thường xuyên vắng mặt ở các trận đấu rơi vào hoặc gần ngày 11/3. Đó là ngày sinh nhật của em gái anh, Rafaella Santos.

Hai anh em vốn thân thiết. Neymar thậm chí xăm khuôn mặt Rafaella lên cánh tay, trong khi cô em gái lại xăm đôi mắt của anh trên lưng. Tuy nhiên, chính sự gắn bó này càng khiến các "thuyết âm mưu" trên mạng xã hội lan rộng mỗi khi Neymar không thi đấu vào thời điểm nhạy cảm.

Trước những lời đồn đoán, Neymar lên tiếng phản bác. Anh cho rằng nhiều người đang cố tình dựng nên những câu chuyện vô căn cứ về mình. Neymar chia sẻ: "Điều khiến tôi ngạc nhiên nhất là những người tưởng như ở bên tôi mỗi ngày lại bắt đầu bịa ra các câu chuyện và nghĩ rằng họ nắm sự thật tuyệt đối".

Thực tế, việc Neymar vắng mặt ở các trận đấu giữa tháng 3 từ năm 2014 đến nay có nhiều nguyên nhân khác nhau, từ án treo giò, chấn thương nặng cho đến những vấn đề thể trạng nhẹ.

Dù vậy, lần vắng mặt mới nhất vẫn có thể ảnh hưởng đến tương lai ở tuyển Brazil. HLV Carlo Ancelotti được cho là cân nhắc tới sân theo dõi trận đấu để hoàn tất quá trình đánh giá lực lượng cho World Cup 2026. Tuy nhiên, kế hoạch này bị hủy khi ông biết Neymar không góp mặt.

