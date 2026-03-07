Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Thể thao

Neymar bị kiện

  • Thứ bảy, 7/3/2026 08:07 (GMT+7)
  • 10 giờ trước

Một đầu bếp cá nhân đệ đơn kiện Neymar, cho rằng cô phải làm việc quá giờ và bị ảnh hưởng sức khỏe khi phục vụ cầu thủ Brazil cùng đoàn tùy tùng đông người.

Neymar bị người phụ nữ kiện vì ép làm việc quá sức.

Theo hồ sơ gửi tới Tòa án Lao động Khu vực số 1 của Brazil, người phụ nữ này làm việc cho Neymar tại khu nhà Casa Hotel Portobello ở Mangaratiba, thuộc bang Rio de Janeiro. Đây là nơi Neymar sở hữu 2 biệt thự và thường xuyên tổ chức các buổi tụ họp với bạn bè.

Đầu bếp cho biết cô làm việc tại đây từ tháng 7/2025 đến tháng 2/2026. Theo hợp đồng ban đầu, thời gian làm việc được quy định từ 7h sáng đến 17h từ thứ hai đến thứ năm, và từ 7h sáng đến 16h vào thứ sáu.

Tuy nhiên, người phụ nữ cho rằng thực tế công việc kéo dài hơn nhiều so với thỏa thuận. Theo đơn kiện, cô thường xuyên phải làm việc đến 23h hoặc nửa đêm, thậm chí cả cuối tuần. Trong nhiều ngày, thời gian làm việc được cho là kéo dài tới 16 tiếng.

Công việc của cô không chỉ phục vụ Neymar mà còn chuẩn bị đồ ăn cho một nhóm bạn bè và cộng sự có thể lên tới khoảng 150 người. Khối lượng công việc lớn khiến cô phải mang những miếng thịt nặng khoảng 10 kg, bốc dỡ nhiều túi thực phẩm và đứng làm việc trong thời gian dài.

Theo đơn kiện, những yêu cầu này khiến cô gặp các vấn đề sức khỏe, bao gồm đau lưng và viêm khớp hông.

Người phụ nữ này nhận mức lương khoảng 7.500 real Brazil mỗi tháng, tương đương khoảng 1.065 bảng Anh. Cô đang yêu cầu bồi thường khoảng 262.000 real, bao gồm tiền làm thêm giờ, tiền nghỉ chưa được thanh toán, chi phí y tế và các khoản bồi thường khác.

Hiện Neymar chưa đưa ra bình luận về vụ việc.

Đào Trần

  • Neymar

    Neymar

    Neymar tên đầy đủ Neymar da Silva Santos Junior, là cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Brazil, hiện thi đấu cho CLB Paris Saint Germain (Pháp). Trước khi chuyển sang chơi bóng tại Ligue 1 với mức phá vỡ hợp đồng kỷ lục 222 triệu euro ở mùa hè 2017, Neymar từng có 4 mùa giải rất thành công trong màu áo Barcelona và hợp cùng Lionel Messi, Luis Suarez thành bộ ba M-S-N lừng danh. Neymar là thủ quân tuyển Brazil khi mới 21 tuổi.

    Bạn có biết: Hình ảnh Neymar đã được đưa vào truyện tranh tại Brazil. Đó là một cách để khuyến khích trẻ em xứ sở samba đọc sách, truyện nhiều hơn. Chỉ có ba cầu thủ Brazil trước Neymar từng được đưa vào truyện tranh là Pele, Ronaldinho và Ronaldo (béo).

    • Ngày sinh: 05/02/1992
    • Quê quán: Mogi das Cruzes, Brazil
    • Chiều cao: 1.76 m
    • Câu lạc bộ: PSG (Pháp)

