Neymar bị kiện

Một đầu bếp cá nhân đệ đơn kiện Neymar, cho rằng cô phải làm việc quá giờ và bị ảnh hưởng sức khỏe khi phục vụ cầu thủ Brazil cùng đoàn tùy tùng đông người.

Neymar bị người phụ nữ kiện vì ép làm việc quá sức.

Theo hồ sơ gửi tới Tòa án Lao động Khu vực số 1 của Brazil, người phụ nữ này làm việc cho Neymar tại khu nhà Casa Hotel Portobello ở Mangaratiba, thuộc bang Rio de Janeiro. Đây là nơi Neymar sở hữu 2 biệt thự và thường xuyên tổ chức các buổi tụ họp với bạn bè.

Đầu bếp cho biết cô làm việc tại đây từ tháng 7/2025 đến tháng 2/2026. Theo hợp đồng ban đầu, thời gian làm việc được quy định từ 7h sáng đến 17h từ thứ hai đến thứ năm, và từ 7h sáng đến 16h vào thứ sáu.

Tuy nhiên, người phụ nữ cho rằng thực tế công việc kéo dài hơn nhiều so với thỏa thuận. Theo đơn kiện, cô thường xuyên phải làm việc đến 23h hoặc nửa đêm, thậm chí cả cuối tuần. Trong nhiều ngày, thời gian làm việc được cho là kéo dài tới 16 tiếng.

Công việc của cô không chỉ phục vụ Neymar mà còn chuẩn bị đồ ăn cho một nhóm bạn bè và cộng sự có thể lên tới khoảng 150 người. Khối lượng công việc lớn khiến cô phải mang những miếng thịt nặng khoảng 10 kg, bốc dỡ nhiều túi thực phẩm và đứng làm việc trong thời gian dài.

Theo đơn kiện, những yêu cầu này khiến cô gặp các vấn đề sức khỏe, bao gồm đau lưng và viêm khớp hông.

Người phụ nữ này nhận mức lương khoảng 7.500 real Brazil mỗi tháng, tương đương khoảng 1.065 bảng Anh. Cô đang yêu cầu bồi thường khoảng 262.000 real, bao gồm tiền làm thêm giờ, tiền nghỉ chưa được thanh toán, chi phí y tế và các khoản bồi thường khác.

Hiện Neymar chưa đưa ra bình luận về vụ việc.

