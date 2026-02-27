Neymar tung dữ liệu mật giữa bão chỉ trích

Giữa làn sóng chỉ trích, Neymar bất ngờ công khai dữ liệu nội bộ của Santos lên mạng xã hội nhằm bảo vệ bản thân.

Cú đúp đẳng cấp của Neymar Neymar có màn trình diễn chói sáng giúp Santos đánh bại Vasco da Gama 2-1 thuộc vòng 4 giải VĐQG Brazil sáng 27/2.

Sau trận đấu với Novorizontino hôm 23/2, Neymar bị một bộ phận CĐV chỉ trích thi đấu thiếu tốc độ và không còn duy trì được sự bùng nổ như trước. Những bình luận cho rằng anh “chậm chạp” và sa sút thể lực xuất hiện dày đặc trên các nền tảng trực tuyến, tạo áp lực không nhỏ trong bối cảnh anh đang hướng đến đợt triệu tập của tuyển Brazil.

Đáp lại, Neymar đăng tải báo cáo hiệu suất thi đấu nội bộ của Santos, loại tài liệu vốn được CLB khuyến cáo không chia sẻ ra bên ngoài. Theo số liệu được công bố, cựu sao PSG đạt vận tốc tối đa 32,1 km/h trong trận đấu nói trên. Đây là thông số nhanh thứ hai toàn đội, chỉ xếp sau Rony (32,5 km/h).

Thông qua hành động này, Neymar muốn chứng minh rằng anh vẫn duy trì được nền tảng thể chất và tốc độ ấn tượng, trái ngược với những nhận định tiêu cực từ dư luận.

Neymar có hành động bảo vệ bản thân trước chỉ trích.

Việc một cầu thủ tự công bố dữ liệu chuyên môn nội bộ là điều hiếm thấy trong bóng đá chuyên nghiệp, bởi các CLB thường kiểm soát chặt chẽ những thông tin dạng này. Tuy nhiên, phía Santos được cho là không xem đây là vấn đề nghiêm trọng.

Nội bộ đội bóng đánh giá sự việc “không có gì to tát”, đồng thời cho biết các cầu thủ khác không cảm thấy khó chịu trước hành động của Neymar.

Đến sáng 27/2, Neymar có màn đáp trả thuyết phục hơn khi lập cú đúp giúp Santos thắng 2-1 trước Vasco da Gama ở vòng 4 giải VĐQG Brazil.

Phát biểu sau trận, cựu sao PSG cho biết: “Tuần trước họ nói tôi là cầu thủ tệ nhất thế giới. Nhưng tôi nghĩ trận đấu trước tôi chơi tốt hơn hôm nay. Trận hôm nay tôi ghi được 2 bàn, đó mới là điều quan trọng. Bóng đá là như vậy. Tôi đang sống từng ngày, luôn cống hiến và cố gắng giữ gìn sức khỏe tốt nhất có thể. Tôi đang cảm thấy rất khỏe”.

Neymar đặt mục tiêu dự World Cup 2026. Tuy nhiên, anh cần phải chứng tỏ thêm với HLV Carlo Ancelotti rằng bản thân đã sẵn sàng cho giải đấu lớn vào mùa hè tới.