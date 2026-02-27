Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Neymar lập cú đúp

  • Thứ sáu, 27/2/2026 07:33 (GMT+7)
  • 18 phút trước

Sáng 27/2, Neymar tỏa sáng rực rỡ giúp Santos hạ Vasco da Gama với tỷ số 2-1 thuộc vòng 4 giải VĐQG Brazil.

Cú đúp đẳng cấp của Neymar Neymar có màn trình diễn chói sáng giúp Santos đánh bại Vasco da Gama 2-1 thuộc vòng 4 giải VĐQG Brazil sáng 27/2.

Trên sân nhà Urbano Caldeira, Neymar chơi cực hay sau khi xuất hiện thông tin HLV Carlo Ancelotti không triệu tập anh cho đợt tập trung của tuyển Brazil trong tháng 3. Đây được coi là câu trả lời đanh thép cho những ai nghi ngờ năng lực của cựu sao Barcelona.

Ngay từ những phút đầu, Neymar sớm trở thành tâm điểm. Anh liên tục khuấy đảo hàng thủ Vasco bằng các pha đi bóng táo bạo và những tình huống cố định nguy hiểm.

Phút 25, từ đường chuyền ngang vừa tầm của Moises, Neymar khống chế một nhịp trong vùng cấm trước khi vung chân dứt điểm chìm hiểm hóc vào góc phải, mở tỷ số cho Santos.

Trước khi hiệp một khép lại, Vasco kịp gỡ hòa 1-1 nhờ cú sút quyết đoán của Cauan Barros sau đường kiến tạo của Carlos Andres Gomez.

Sang hiệp hai, thế trận trở nên giằng co. Vasco đẩy cao đội hình, kiểm soát bóng nhiều hơn và tạo sức ép liên tục. Tuy nhiên, khi đội khách còn đang loay hoay tìm bàn thắng thứ hai, Neymar lại lên tiếng đúng lúc.

Phút 61, Neymar bứt tốc mạnh mẽ vào vùng cấm trước khi khéo léo tâng bóng qua đầu thủ thành Leo Jardim, ấn định chiến thắng 2-1 bằng pha xử lý đẳng cấp. Đó là khoảnh khắc thể hiện trọn vẹn bản năng sát thủ và sự ngẫu hứng đặc trưng của cựu sao Barcelona.

Những phút cuối chứng kiến nỗ lực dồn ép của Vasco, nhưng Santos đứng vững. Cú đúp của Neymar mang về 3 điểm quan trọng, đồng thời là lời khẳng định mạnh mẽ về giá trị giữa lúc những hoài nghi bủa vây.

Cánh cửa dự World Cup đóng sập với Neymar?

HLV Carlo Ancelotti nhiều khả năng không triệu tập Neymar cho đợt tập trung quan trọng cuối cùng trước khi World Cup 2026 khởi tranh.

46:2755 hôm qua

Neymar xuống dốc khó tin

Một đoạn video ghi lại tình huống Neymar nỗ lực đuổi theo bóng trong trận đấu giữa Santos và Novorizontino đang gây xôn xao mạng xã hội.

08:01 24/2/2026

Đồng hồ World Cup đang đuổi kịp Neymar

Khi World Cup chỉ còn tính bằng tuần, Neymar bước vào chặng nước rút khắc nghiệt nhất sự nghiệp, nơi giấc mơ cúp vàng trở thành động lực duy nhất.

05:34 10/2/2026

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

Neymar Neymar Neymar

  • Neymar

    Neymar

    Neymar tên đầy đủ Neymar da Silva Santos Junior, là cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Brazil, hiện thi đấu cho CLB Paris Saint Germain (Pháp). Trước khi chuyển sang chơi bóng tại Ligue 1 với mức phá vỡ hợp đồng kỷ lục 222 triệu euro ở mùa hè 2017, Neymar từng có 4 mùa giải rất thành công trong màu áo Barcelona và hợp cùng Lionel Messi, Luis Suarez thành bộ ba M-S-N lừng danh. Neymar là thủ quân tuyển Brazil khi mới 21 tuổi.

    Bạn có biết: Hình ảnh Neymar đã được đưa vào truyện tranh tại Brazil. Đó là một cách để khuyến khích trẻ em xứ sở samba đọc sách, truyện nhiều hơn. Chỉ có ba cầu thủ Brazil trước Neymar từng được đưa vào truyện tranh là Pele, Ronaldinho và Ronaldo (béo).

    • Ngày sinh: 05/02/1992
    • Quê quán: Mogi das Cruzes, Brazil
    • Chiều cao: 1.76 m
    • Câu lạc bộ: PSG (Pháp)

    Facebook

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý