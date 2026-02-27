Neymar lập cú đúp

Sáng 27/2, Neymar tỏa sáng rực rỡ giúp Santos hạ Vasco da Gama với tỷ số 2-1 thuộc vòng 4 giải VĐQG Brazil.

Cú đúp đẳng cấp của Neymar Neymar có màn trình diễn chói sáng giúp Santos đánh bại Vasco da Gama 2-1 thuộc vòng 4 giải VĐQG Brazil sáng 27/2.

Trên sân nhà Urbano Caldeira, Neymar chơi cực hay sau khi xuất hiện thông tin HLV Carlo Ancelotti không triệu tập anh cho đợt tập trung của tuyển Brazil trong tháng 3. Đây được coi là câu trả lời đanh thép cho những ai nghi ngờ năng lực của cựu sao Barcelona.

Ngay từ những phút đầu, Neymar sớm trở thành tâm điểm. Anh liên tục khuấy đảo hàng thủ Vasco bằng các pha đi bóng táo bạo và những tình huống cố định nguy hiểm.

Phút 25, từ đường chuyền ngang vừa tầm của Moises, Neymar khống chế một nhịp trong vùng cấm trước khi vung chân dứt điểm chìm hiểm hóc vào góc phải, mở tỷ số cho Santos.

Trước khi hiệp một khép lại, Vasco kịp gỡ hòa 1-1 nhờ cú sút quyết đoán của Cauan Barros sau đường kiến tạo của Carlos Andres Gomez.

Sang hiệp hai, thế trận trở nên giằng co. Vasco đẩy cao đội hình, kiểm soát bóng nhiều hơn và tạo sức ép liên tục. Tuy nhiên, khi đội khách còn đang loay hoay tìm bàn thắng thứ hai, Neymar lại lên tiếng đúng lúc.

Phút 61, Neymar bứt tốc mạnh mẽ vào vùng cấm trước khi khéo léo tâng bóng qua đầu thủ thành Leo Jardim, ấn định chiến thắng 2-1 bằng pha xử lý đẳng cấp. Đó là khoảnh khắc thể hiện trọn vẹn bản năng sát thủ và sự ngẫu hứng đặc trưng của cựu sao Barcelona.

Những phút cuối chứng kiến nỗ lực dồn ép của Vasco, nhưng Santos đứng vững. Cú đúp của Neymar mang về 3 điểm quan trọng, đồng thời là lời khẳng định mạnh mẽ về giá trị giữa lúc những hoài nghi bủa vây.