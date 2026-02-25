Cánh cửa dự World Cup đóng sập với Neymar?

HLV Carlo Ancelotti nhiều khả năng không triệu tập Neymar cho đợt tập trung quan trọng cuối cùng trước khi World Cup 2026 khởi tranh.

Neymar bị đe đọa cơ hội dự World Cup 2026.

Đây là lần tập trung quyết định trước khi ban huấn luyện tuyển Brazil chốt danh sách chính thức tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Theo ESPN Brazil, việc Neymar không có tên trong đợt triệu tập này đồng nghĩa với khả năng anh bị loại khỏi danh sách dự World Cup là rất cao.

Thời gian qua, Neymar liên tục gặp vấn đề về thể lực kể từ khi trở lại khoác áo Santos. Những chấn thương dai dẳng khiến anh không duy trì được phong độ ổn định. Gần đây, Neymar tái xuất và ghi bàn trở lại cho Santos, nhưng dường như điều đó vẫn chưa đủ để thuyết phục HLV Ancelotti trao cơ hội.

Quyết định mạnh tay của chiến lược gia người Italy cho thấy Brazil đang ưu tiên sự ổn định và nền tảng thể lực tốt nhất cho chiến dịch World Cup. Neymar từng là biểu tượng và đầu tàu của đội tuyển suốt hơn một thập kỷ, góp công lớn vào nhiều thành tích của “Selecao”. Tuy nhiên, áp lực thành tích buộc HLV Ancelotti không thể mạo hiểm với một nhân tố thiếu ổn định.

Hiện tại, Neymar cũng khó so sánh về phong độ lẫn thể trạng với lứa đàn em như Raphinha, Vinicius Junior, Rodrygo hay Matheus Cunha trên tuyển. Ngoài ra, tài năng trẻ Estevao cũng gây ấn tượng tốt và có thể được HLV Ancelotti cho thử sức ở kỳ World Cup sắp tới.

Nếu kịch bản Neymar vắng mặt tại World Cup trở thành hiện thực, đây sẽ là bước ngoặt lớn đối với cá nhân anh cũng như đội tuyển Brazil. Thậm chí, Neymar có thể giải nghệ ngay vào tháng 12 tới, như chính anh thừa nhận vào cuối tuần trước.

Ở tuổi 34, Neymar không còn thời gian để chờ đợi kỳ World Cup tiếp theo. Hiện tại, anh đang đặt cược tất cả cho tấm vé đến Mỹ, Canada và Mexico. Nếu thất bại, đó sẽ là đoạn kết buồn cho ngôi sao hàng đầu Brazil trong thập kỷ qua.

Neymar bị phạm lỗi ghê rợn Sáng 16/2, Neymar tỏ ra đau đớn khi bị đối thủ vào bóng nguy hiểm trong chiến thắng 6-0 của Santos trước Velo Clube 6-0 tại giải Paulistao.