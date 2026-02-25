5-2 trước Inter - đêm vĩ đại nhất bóng đá Na Uy

Chiến thắng 5-2 trước Inter sau hai lượt trận được Liên đoàn Bóng đá Na Uy xem là cột mốc vĩ đại nhất lịch sử Bodo/Glimt và là một trong những cú sốc lớn của Champions League hiện đại.

Tại San Siro, nơi vốn là biểu tượng quyền lực của bóng đá Italy, Bodo/Glimt đã viết nên trang sử mới cho bóng đá Na Uy. Đánh bại Inter ngay trên sân khách và khép lại vòng play-off Champions League với tổng tỷ số 5-2, đại diện Bắc Âu tạo ra một dư chấn thực sự.

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Na Uy, Lisa Klaveness, có mặt trên khán đài cùng Chủ tịch UEFA Aleksander Ceferin và Phó Tổng thư ký Marchetti. Bà không giấu được sự tự hào. “Đây là một trong những thành tựu lớn nhất trong lịch sử bóng đá cấp CLB của Na Uy. Tôi tin đây cũng là một trong những kết quả gây kinh ngạc nhất trong lịch sử hiện đại của Champions League”, Klaveness nhấn mạnh.

Chiến thắng ấy không chỉ mang ý nghĩa chuyên môn. Nó tiếp nối chuỗi ký ức không vui cho các đại diện Italy khi chạm trán những đội bóng Na Uy.

Trước đó, Bodo từng loại Lazio ở Europa League. Tuyển Italy cũng trải qua hai thất bại trước Na Uy trên hành trình vòng loại World Cup. Lần này, Inter trở thành cái tên tiếp theo phải dừng bước.

Theo Klaveness, câu chuyện của Bodo/Glimt càng trở nên đặc biệt khi CLB này đến từ một thị trấn khoảng 50.000 dân nằm phía bắc Vòng Bắc Cực. Trong bối cảnh bóng đá châu Âu ngày càng bị chi phối bởi tiền bạc và những siêu đô thị, thành công của một đội bóng nhỏ như vậy mang tính biểu tượng rõ rệt.

Bà cũng dành lời khen cho HLV Kjetil Knudsen, người từng là cố vấn của mình, cùng tập thể cầu thủ và toàn bộ khu vực Bắc Na Uy. “Họ là hình mẫu cho các CLB nhỏ khắp châu Âu”, Klaveness khẳng định.

Giữa thánh địa San Siro, Bodo/Glimt không chỉ thắng một trận đấu. Họ đặt lại câu hỏi về giới hạn của những đội bóng nhỏ. Và trong đêm Milan lặng gió, bóng đá Na Uy đã có khoảnh khắc lớn nhất của mình.