Nguyên nhân Inter đại bại trước Bodo/Glimt

Rạng sáng 25/2, dù kiểm soát bóng vượt trội, Inter Milan vẫn thua 1-2 trước Bodo/Glimt ở trận play-off lượt về và chính thức dừng bước tại Champions League với tổng tỷ số 2-5 sau hai lượt trận.

Inter chính thức dừng chân tại Champions League.

Yann Bisseck, người trở lại đội hình xuất phát sau khi được nghỉ ở trận lượt đi tại Na Uy, có màn thể hiện tương đối ổn định. Anh chơi điềm tĩnh, tham gia hỗ trợ triển khai bóng bên cánh phải và không mắc sai lầm đáng kể.

Bisseck chia sẻ về nguyên nhân Inter thất bại dù đã chơi tốt: "Chúng tôi thiếu một chút may mắn, bóng đơn giản là không chịu đi vào lưới. Họ làm tốt nhiệm vụ của mình và tôi chỉ có thể chúc mừng họ. Tôi không hài lòng, nhưng cũng muốn khen ngợi các đồng đội".

"Chúng tôi thử mọi cách để xoay chuyển tình thế nhưng không thành công. Dù vậy, toàn đội chiến đấu đến cùng. Có thất vọng, nhưng ngày mai là một ngày mới. Chúng tôi vẫn còn hai đấu trường để hướng tới danh hiệu và sẽ làm tất cả để đạt được mục tiêu đó", Bisseck nói.

Đoàn quân của HLV Cristian Chivu cầm bóng tới 74%, tung ra 12 cú dứt điểm và duy trì sức ép liên tục. Tuy nhiên, sự áp đảo ấy không đi kèm hiệu quả. Các cơ hội rõ ràng gần như không xuất hiện, còn hàng thủ Bodo/Glimt vẫn đứng vững.

Bodo/Glimt viết tiếp câu chuyện lịch sử.

Inter gia tăng cường độ tấn công nhưng thiếu sự đột biến trong khâu xử lý cuối cùng. Khi thế trận chưa kịp chuyển biến, bước ngoặt bất ngờ xảy ra. Manuel Akanji thực hiện đường chuyền về thiếu chính xác, tạo điều kiện cho đại diện Na Uy mở tỷ số.

Bàn thua khiến Inter buộc phải mạo hiểm hơn. Tuy nhiên, khi còn đang loay hoay tìm đường vào khung thành đối phương, họ tiếp tục nhận đòn trừng phạt. Phút 72, Bodo/Glimt nhân đôi cách biệt, đẩy Inter vào thế gần như không thể cứu vãn.

Alessandro Bastoni thắp lại hy vọng bằng bàn rút ngắn tỷ số chỉ bốn phút sau đó. Dẫu vậy, quãng thời gian còn lại là không đủ để đội chủ nhà tạo nên cuộc lội ngược dòng.

Inter rời Champions League trong nỗi thất vọng. Thế trận lấn lướt không giúp họ tránh khỏi cái giá của sai lầm cá nhân. Hành trình châu Âu khép lại, và đội bóng áo xanh đen buộc phải hướng sự tập trung vào những mục tiêu còn lại của mùa giải.

Đội hình MU vô địch Champions League 1999 giờ ra sao Manchester United là một trong những đội bóng vĩ đại nhất lịch sử bóng đá. Họ cũng là đội đầu tiên đạt được thành tích ăn 3 vĩ đại.