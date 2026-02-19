Mặt cỏ nhân tạo gây tranh cãi tại Champions League

HLV Cristian Chivu thừa nhận Inter Milan gặp khó khăn khi thi đấu trên mặt cỏ nhân tạo ở trận thua Bodo/Glimt 1-3 thuộc lượt đi vòng play-off Champions League rạng sáng 19/2.

Bodo/Glimt khiến dư luận ngỡ ngàng khi đánh bại á quân Champions League mùa trước là Inter Milan với tỷ số 3-1 trên sân nhà Aspmyra.

Phát biểu sau trận, HLV Cristian Chivu của Inter thừa nhận mặt sân có ảnh hưởng nhất định đến lối chơi của đội nhà: "Chúng tôi đã cố gắng, dù điều kiện mặt sân không thuận lợi. Họ quen với mặt sân này hơn, nhưng đó không phải là cái cớ để đổ lỗi cho thất bại".

Sau đó, HLV Chivu cũng chỉ ra rằng Inter bị bất ngờ trước tốc độ của Bodo/Glimt trong những tình huống chuyển trạng thái từ phòng ngự sang phản công.

Inter gặp khó khi chơi trên mặt cỏ nhân tạo. Ảnh: Reuters.

Trên mạng xã hội, nhiều CĐV cho rằng các cầu thủ Inter gặp khó khăn trong việc triển khai lối chơi trên mặt cỏ nhân tạo lạ lẫm. Trong khi đó, yếu tố này lại là lợi thế lớn cho Bodo/Glimt, giúp họ thi triển lối chơi chặt chẽ và tận dụng tối đa cơ hội để ghi 3 bàn thắng.

Thực tế, việc Bodo/Glimt thi đấu trên mặt cỏ nhân tạo được Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) cho phép áp dụng đến hết vòng bán kết Champions League. Đại bản doanh của CLB nằm ở phía bắc Na Uy, tọa lạc sâu khoảng 200 dặm bên trong Vòng Bắc Cực.

Vào những ngày ngắn nhất trong năm, Bodo chỉ có chưa đến một giờ đón ánh sáng mặt trời. Trong suốt mùa đông dài, thời tiết tại đây rất khắc nghiệt với giá rét, tuyết rơi dày và gió mạnh, nhiệt độ thường xuyên xuống sâu dưới 0 độ C.

Điều kiện thời tiết khắc nghiệt khiến đội bóng phải thi đấu trên mặt sân cỏ nhân tạo làm từ nhựa thay vì cỏ tự nhiên. Loại mặt sân này từng bị một số CLB chỉ trích vì cách bóng lăn và nảy có sự khác biệt so với sân cỏ thật.

Bodo/Glimt liên tục tạo kỳ tích ở Champions League. Ảnh: Reuters.

Theo ESPN, Bodo/Glimt mới chỉ thi đấu 3 trận chính thức kể từ đầu năm 2026, sau khi mùa giải quốc nội khép lại vào tháng 11/2025 để tránh mùa đông khắc nghiệt tại Na Uy.

Ba trận đấu đó đều thuộc khuôn khổ Champions League, trước các đối thủ sừng sỏ của châu Âu như Man City, Atletico Madrid và Inter Milan. Tuy nhiên, CLB Na Uy tạo nên kỳ tích khi toàn thắng cả 3 trận và mở ra cơ hội góp mặt ở vòng knock-out.

Những kết quả càng làm tăng thêm tranh cãi về mặt sân cỏ nhân tạo của Bodo/Glimt. Trang Touchline đưa ra câu hỏi: "Liệu Man City lẫn Inter nhận thất bại vì họ phải chơi trên mặt cỏ lạ lẫm này?". Bài đăng thu hút bình luận trái chiều, đa phần ca ngợi màn trình diễn của đại diện chủ nhà và đòi hỏi các CLB hàng đầu châu Âu phải thích nghi với mọi hoàn cảnh.

Việc thiếu nhịp độ thi đấu không khiến Bodo/Glimt hụt hơi. Trái lại, đội bóng này cho thấy sự gắn kết, kỷ luật và bản lĩnh đáng nể trước những ông lớn của bóng đá châu Âu.

Highlights Wolves 2-2 Arsenal Arsenal gây thất vọng khi bị Wolves cầm chân 2-2 ở trận đấu tại vòng 31 Premier League rạng sáng 19/2.